Las idioteces, no pasarán

La “Potencia” a la que Milei quiere volver a llevar a la Argentina. La contundente oposición de Ziliotto, espalda con espalda con Axel Kicillof. Fernanda Alonso cuestiona desde Pico. Justicia lenta ¿es justicia?

Por Javier Urban – Es muy significativo el origen de la palabra idiota. Según los griegos el idiota era el que no tenía ninguna preocupación por el estado y la vida del ciudadano. Llamativo ¿no? porque en la actualidad, a quien tiene esa concepción se lo llama libertario. Podríamos concluir, apresuradamente, que serían sinónimos los términos idiota y libertario. Algo que no estaría bien porque el término idiota, con el paso del tiempo, culminó en un insulto, solo hace idioteces.









Aunque es sospechoso que el libertario incurra en creer que el ajuste beneficia y lo grite a los cuatro puntos cardinales. Que llame chorra a Cristina y aplauda al “honesto» Macri”. Que no entienda que la desocupación lo puede secuestrar y no pedir rescate. Que no comprenda que sus padres también serán perjudicados. Que festeje el congelamiento de salarios y jubilaciones, que no le importe abonar cuatro veces más los servicios, pagar más impuestos a pesar que el candidato que votó y es presidente declaró que se cortaría un brazo antes de subir un impuesto, etc, etc.

Una de las idioteces en la que muchos, libertarios y no liberatrios también, incurren es creer en la frase, repetida varias veces durante la campaña presidencial y nuevamente dicha ahora que ya es presidente por Milei, que “la Argentina arrancó el siglo XX siendo el país más rico del mundo, y hoy tiene 40% de pobres y 10% de indigentes”. Algo que, incluso, subyace en el inconsciente de los argentinos: que el país, sumido desde hace décadas en sucesivas crisis económicas, supo alguna vez ser una superpotencia. Una media verdad, que como todas ellas, es una mentira.

Después de la Revolución de Mayo en 1810 y de la Independencia en 1816, Argentina no pudo encontrar fácilmente un modelo de prosperidad. Luego de los gobiernos de Juan Manuel de Rosas, y su derrocamiento en la Batalla de Caseros (1852), el país tomó el proyecto de Constitución de Juan Bautista Alberdi (1853/60), de clara orientación liberal. El nuevo marco político y legal fue proinmigración, defendió la libre empresa, mantuvo al Estado apartado del desarrollo productivo y se limitó a ofrecer el marco jurídico apropiado dentro de un Estado de derecho. Y así, según el Maddison Historical Statistics en 1895 y 1896 Argentina no era uno de los países más ricos, sino el número uno, con el PBI per cápita más alto del mundo.

Pero claro, no había estadísticas, ni siquiera existía el siempre sospechado INDEC, y el Producto Bruto Interno por habitante, que se podría decir que era de seis mil cincenta y dos dólares (US$6.052), superior al de Alemania (US$5.815), Francia (US$5.555) e Italia (US$4.057), entre otras naciones europeas, era una simple división entre lo que ingresaba al país por las ventas de cosechas y gandado; y la cantidad de habitantes, que no eran muchos por aquellos años.

Pero, la única verdad es la realidad y la realidad de aquel entonces no respondia a esa división, sino que era una ultra concentración de la riqueza (representada en los chacareros de entonces que viajaban en barco a Europa con la vaca atada o en los bailes de los nenes bien, que eran tan ricos que se divertían tirando contra el techo la manteca que los europeos pagaban carísima) y una miseria generalizada en el resto de la población, la peonada del campo o la mano de obra baratísima de inmigrantes u orignarios a los que se les pagaba miseria.

¡Qué idiotez creer que eso es haber sido superpotencia! ¿No te parece?

Ahora, Milei se ha visto obligado a recurrir nuevamente, como lo habia hecho en campaña, a esa mentira, porque necesita contrarestar la inédita experiencia de que a dos semanas de haber asumido la presidencia un gobierno electo por la voluntad popular en una elección democrática, con un resultado que no se puede cuestionar, tenga la calle dada vuelta con marchas espontáneas, con un acto en los tribunales porteños, el otro día, de magnitud significativa y con un paro ya anunciado para dentro de 20 días.

Es que el gobierno liberal comenzó su luna de miel, pero al revés. Ya decepcionó convocando a la peor casta a gobernar y saquear, mientras él habla con Conan o se reúne con algún rabino a comer te fisch te fisch con creim. Ese destrato hacia al ciudadano significa que en breve se acentuará la inflación para atravesar la elección de término medio con ajuste continuo. Luego de una crisis terminal el pueblo apenas comerá mientras asiste a los festejos de Macri y su banda. Porque también es inédita la persistencia, la profundidad de la audacia gubernamental queriendo aprovechar ese impulso inicial barriendo con todo, no se recuerda un gobierno que en su inicio haya lanzado una escalada de tal magnitud como la que ha lanzado Miley con el DNU y los proyectos de ley de reforma del estado, donde va por todo. Porque eliminar la doble indemnización de las personas que tienen contratado personal de casas particulares en negro, no parece tener mucho que ver con la modernización del Estado, ni con el gasto público, ni con ninguna de las cosas que esgrime permanentemente como caballito de batalla. Ni hablar del remanido tema de la sociedades anónimas deportivas y una enorme lista de cosas que no tienen nada que ver con lo que se declama en los títulos y que en definitiva es simplemente sacar derechos de todo tipo a la sociedad, en una confrontación directa entre las partes, entre el que tiene el poder y el que tiene que someterse a ese poder.

El verano traerá el impacto de cifras inflacionarias que tanto pueden estimarse de arrastre del gobierno anterior, como incendiadas por las disposiciones de este, la devaluación, aunque previsible, más la liberación absoluta de importaciones y exportaciones, un reajuste tarifario brutal y, sobre todo, la certeza de que el clima estimulado, éste al que continúan denominando sinceramiento, es una maximización bestial de ganancias a favor de los grupos que concentran la economía oligopolizada.

En ese contexto es muy significativo el posicionamiento del gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, que es identificado como uno de los mandatarios más activos en la confrontación directa contra las iniciativas presidenciales, el plan de ajuste económico, el DNU inconstitucional y el paquete de leyes que pretende afectar la vida y los derechos de millones de argentinos.

Ziliotto, que se moviliza urgentemente hacia donde tenga que ir, para manifestarse junto a los más rebeldes a las medidas de Milei -sean colegas, diputados, senadores- mostrándose literalmente codo con codo, simbólicamente espalda con espalda, con el goberanor de provincia de Bs As, Axel Kicillof, entiende que hay que explicar lo que está pasando con claridad, dejando de lado diferencias, y así defender nuestro país y nuestro pueblo. Desde aquella primera cadena nacional usada por Milei calificó al DNU de inconstitucional y grave para la democracia, porque ignora la división de poderes y doblega principios básicos de república. Calificación que hace extensiva al proyecto de ley omnibus conocido la semana pasada. Para el Ruso son reformas constitucionales encubiertas, con un plan de negocios para la casta de siempre y una receta de hambre y dolor.

En el último par de semanas, y con estas apariciones contundentes, Ziiotto ha incorporado a lo que fueron sus cuatro años de gobierno, donde se centró en algo fundamental: más gestión que rosca, porque siempre entendió el gestionar como algo fundamental, convencido de que las ideas triunfan cuando hay hechos que sostienen las ideas. A eso, decía, ahora sí está convencido de que es el momento, se impuso sumarle la discución de contenidos.

Ziliotto está convencido de esa pretensión, que decíamos, de barrer con todo que tiene Milei, pero particuarmente sabe que bajo la sentencia de “no hay plata”, el loco de la motosierra intenta el desfinanciamiento de las provincias con otra de sus máximas: “Para lograr un comportamiento benigno de las estructuras políticas provnciales -dice- las capacidades de gasto deben quedar limitadas a las capacidades de cobrar sus propios impuestos.” Y dispone que “el Impuesto Inmobiliario y el Impuesto automotor continuarán siendo facultad exclusiva de provincias y municipios” y que «el Impuesto de sellos provincial sea derogado o tenga una tasa máxima substancialmente menor a la actual.” Le quitará Milei a las provincias la facultad de gravar Ingresos Brutos y Sellos, dejándoles solamente la cobranza de los impuestos Inmobiliarios y Vehículos, que representan sólo el 15 o el 16 % de lo que representan los otros dos impuestos.

Por todo eso y porque sostiene que si el gobierno nacional lograse solo el 20 o el 30% de los recortes que propone, el daño y la convulsión social serían enormes, en la última reunión del año del Consejo Asesor de I-COMEX, reveló la necesidad de atender prioritariamete la salud, la educación, la seguridad y la alimentación de los sectores vulnerables. Esos serán los destinos de los recursos provinciales que se verán disminuidos por el estancamiento de la obra pública, al tener que sacrificarse nuevos proyectos que no se podrán llevar a cabo y limitarse a la construcción y mantenimiento de obras de infraestructura de naturaleza local. Y, fundamentalmente por la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, que ya ha empezado a impactar desde noviembre y que puso a prueba valores y principios de Ziiotto que decididamente, en su creencia de que el trabajo no es ganancia, rechaza el proyecto de ley de reversión de ese impuesto, por más que La Pampa es una de las 5 provincias con mayor reducción de ingresos, ya que el costo fiscal de la reforma al impuesto a las ganancias por habitante en nuestar provincia es de más de 111 mil pesos. Tengamos en cuenta que en la mayoría de las provincias los problemas financieros subsisten, y lo necesitan para solventar el pago de sueldos. La Pampa fue la provincia que más perdió en la distribución de la coparticipación de diciembre

En los primeros 4 años de la gestión Ziliotto, su modelo de “producción y trabajo” posibilitó que la provincia creciera un 9% su economía, subiera la actividad económica y bajara un 50% el desempleo (creándose desde la salida de la pandemia 5.400 trabajos registrados) para lo que destacó el rol del “Estado presente”. Pero, de cara a lo que viene, dijo ser muy escéptico casi pesimista, por el contexto distinto, en cuanto a si se va a poder mantener, ese nivel de crecimiento e incluso respecto a que el Estado pueda mantener el nivel de asistencia e intervención. Dato importante para que la intersindical lo tenga en cuenta cuando la semana que viene se reuna con el mandatario para monitorear como está la cosa y cómo seguir.

En línea con esa actitud se manifestó la intendenta de Pico, ¡de Pico!, Fernanda Alonso que se sumó a más de 500 jefes comunales de todo el país que entienden que el DNU es un avasallamiento a los espacios institucionales, va en detrimento de muchas trabajadoras y trabajadores de distintos sectores, sabiendo de sus particularidades en cada una de las localidades y provincias a las que pertenecen, según sostiene el documento de la Federación Argentina de Municipios, donde la piquense es parte de su mesa ejecutiva.

Es necesario llevar a adelante los mecanismos judiciales para detener este atropello, claman los intendentes.

A propósito, genera optimismo que la CSJ haya formado un incidente para tramitar la medida cuatelar que presentó el gobernador de La Rioja con el asesoramiento de Eugenio Zaffaroni pidiendo una acción declarativa de certeza para que determine si es constitucional o no el DNU. Al día siguiente de esa presentación la Corte se expidió dándole un mes al Congreso para que dé vía libre o haga caer el DNU. Esa rapidéz profesionalid de la CSJ es envidiable comparándola con la justicia provincial que al fin reaccionó para sacarse de encima a las dos juezas de la Cámara de Apelaciones en lo Civil Comercial Laboral y de Minería de Santa Rosa a las que se les vencieron los plazos de sentencias en más de 30 causas, la mayoría de ellas relacionadas a indemnizaciones y juicios laborales varios.

La desidia y el desinterés de las juezas Laura Beatríz Torres, con causas con plazos vencidos de hasta 1 año y medio, y Adriana Gómez Luna, con causas con plazos vencidos de hasta 3 años, y que ya fuera denuncida mediáticamente, al fin parece que tendrá consecuencias para ellas. El STJ ha decidido sumariarlas administrativamente. Lo hicieron porque la situación era ya totalmente insostenible y se seguían sumando ciudadanos y ciudadanas que penan por sentencias que no salían. Claro que los miembros del STJ, antes de sumariarlas, les permitieron a ambas hacer sendos viajecitos, una de ellas al Machu Picchu, mientras seguían cobrando sus suculentos sueldos…y a propósito de eso, una de estas juezas tuvo el caradurismo de enviare una nota al gobernador reprochándole que haya dispuesto que como funcionaria no cobrara el 8,5% del último aumento salarial a los estatales…si esta no es la casta, la casta dónde está ¿No?

