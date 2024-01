Forte: “Este gobierno tiene un fuerte desprecio por la democracia y por la república”

Compartir esta noticia:

El productor rural y militante de la UCR dialogó sobre la realidad política del país, la carne, las lluvias y la cosecha.

Sobre las lluvias, Ulises Chito Forte resaltó que “climáticamente venimos bárbaro, terminamos el año muy complicados con 650 milímetros, pero a partir de noviembre mejoró y el clima se portó muy bien. Los sembrados están muy lindos, si bien la fina fracasó, la soja y el girasol están muy bien”. dijo en InfoPico Radio 99.9 .

Carne

Chito Forte está muy ligado a este tema porque fue durante muchos años presidente del Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna. Sobre el tema de los precios, dijo que “el problema es el bajo poder adquisitivo: el 70% de lo que se produce es mercado interno y el 60% de la ciudadanía de nuestro país está por debajo de la línea de la pobreza, o sea que si el principal comprador no tiene plata, no hay ventas. Estamos en 45 kilos per cápita y sigue bajando ese número”.

¿Coincidís con el gobierno nacional de exportar carne sin ningún tipo de restricción?: “creo que tenemos que exportar porque cuando está desnivelada la oferta y la demanda, hay que aumentar la oferta, no restringir la demanda. Hay que buscar nuevos mercados, que ya están, y por ejemplo China no compite con la carne que consumimos en nuestro país; pero debe acompañarse con una fuerte política de incentivo para aumentar la producción”.

“El precio de la carne explotó a mediados de diciembre que duró una semana, el mercado se bajó y ahora está en una meseta de 1400 pesos en Cañuelas. Como pasa siempre en la ganadería, entra en mesetas que pega aumentos zafreros: ahora van a decir que es cara, en febrero que el precio es razonable, en marzo que está barata y en abril nos fundimos todos”, recalcó.

Al ser consultado por los primeros días del presidente y sus medidas señaló que “Un amigo peronista me dijo una vez que a un gobierno nunca se lo putea cuando llega y muchos menos se lo aplaude cuando se va. La lógica dice que tenemos que aplaudir”, pero aclaró que “yo siempre fui políticamente correcto, entonces no lo aplaudo. Ideológicamente, no tengo nada que ver con los libertarios. Coincido en el diagnóstico, que veníamos muy mal con el gobierno anterior, que se fue con 60% de pobreza, 150% de inflación; pero no coincido para nada con la receta del presidente. Además, los que ya tenemos muchas más anécdotas que futuro, pasamos la adolescencia con Martínez de Hoz y la juventud con Menem y Cavallo y esto ya lo vivimos. Ojalá me equivoque, pero esta receta no funciona”, y sostuvo que “además, hay un fuerte desprecio por la democracia, por las instituciones, por la república. Es una falta de respeto decir que el que piensa distinto es un coimero. Es una política del odio”.

Fuente: Infopico.com

