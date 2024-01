Luciano di Nápoli: “me siento parte del equipo del gobernador”

Compartir esta noticia:

El intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, se refirió a los «logros» de su primera gestión, entre los que ubicó en primer lugar las obras de infraestructura para la ciudad en colaboración con los gobiernos provinciales y nacionales.









El intendente Luciano di Nápoli se manifestó «muy conforme y satisfecho» con sus primeros cuatro años de gobierno al frente de la Municipalidad de la capital pampeana y destacó las obras de infraestructura que fueron posibles por la inversión y el apoyo de los gobiernos provinciales y nacionales.

“Pudimos darle continuidad a un plan de obras que tiene que ver con atacar el principal problema que tiene la ciudad, que es palear la emergencia sanitaria en la que está sumida hace varios años. Una emergencia que está declarada por la Cámara de Diputados de la Provincia, por el Concejo Deliberante de la ciudad, y en ese sentido, realizamos obras de recambio de obras cloacales a un ritmo inusitado realmente. Llevamos adelante muchas obras pluviales y de agua muy importantes para la capital, se renovaron estaciones de bombeo de líquidos cloacales, obras que no se ven pero que son muy necesarias para Santa Rosa y para atacar el problema”, aseguró.

Del mismo modo dijo que ocurrió «con las obras de reasfaltado urbano». «Todo es un trabajo mancomunado, que tuvimos con el gobierno nacional saliente y con un apoyo enorme de nuestro gobernador Sergio Ziliotto, que viene honrando con su palabra y acompañando a Santa Rosa para sacarla de esta situación».

El intendente afirmó además que “en poco tiempo vamos a estar inaugurando el Mercado Concentrador de la ciudad, es una política estratégica para poder conseguir mejores precios en Santa Rosa, y poder transformar el Mercado Concentrador en un Centro Regional de Distribución de Alimento”, agregó.

Por el lado de los pendientes, puntualizó: “seguramente hay obras emblemáticas de la ciudad que vamos a poder avanzar en conjunto con el Gobernador, por ejemplo la nueva Terminal, las obras que ya están en ejecución, el sueño de tener una vía alternativa a la Avenida Perón. Algunas que venimos trabajando y creemos que la vamos poder llevar adelante y otras que por el momento van a ser muy difícil, que quedaron como deuda pendiente básicamente por el cambio del Gobierno nacional, como por ejemplo los desagües pluviales de la zona norte de la ciudad, que es un problema recurrente, que había conseguido financiamiento de parte del Gobierno nacional, se había licitado la obra, pero con el parate de obra pública que implementó Milei, lamentablemente se vé trunco, son obras que están fuera de la escala económica de un municipio y de la Provincia”.

“Santa Rosa está un poco mejor de lo que estaba en el 2019, eso da gusto. La ciudad está saliendo adelante en un montón de aspectos y representa y presenta muchísimas dificultades. Pero estoy convencido que con el trabajo en conjunto que estamos llevando adelante con el Gobierno provincial la vamos a sacar adelante definitivamente”, aseguró.

“Me siento parte del equipo del Gobernador”

El intendente remarcó el trabajo en conjunto y su fuerte relación con el Gobierno provincial, para soluciona distintas problemáticas de la ciudad.

Di Nápoli afirmó: “Yo me siento parte del equipo de nuestro Gobernador, los intendentes somos parte, él lo demostró, no solo con gestos, sino con acciones concretas. A pocos días de asumir en la gobernación vino a la Municipalidad a tomar un compromiso público con la situación de la ciudad y nos acompañamos mutuamente y lo vamos a seguir acompañando en este sentido. La relación con el Gobierno provincial, en la que tenemos la misma cosmovisión del mundo, del país y de la Provincia, va a seguir siendo excelente”. Pero también consideró que La Pampa y Santa Rosa «no somos una isla, vivimos en el contexto de un país, que genera dificultades, cuestiones macroeconómicas que no manejamos ninguno de nosotros, que hay que afrontar las consecuencias de ajuste brutal que esta imponiendo Javier Milei y esas consecuencias las paga el vecino de Santa Rosa”.

«Milei viola la autonomía de los municipios y el federalismo»

En relación a esto, manifestó «preocupación» tras la llegada de Javier Milei a la presidencia y planteó que «pasamos del día a la noche en ese sentido, con un Gobierno nacional que en pocas horas cambió la lógica, dictó un DNU que avasalla la Constitución Nacional, que viola la autonomía de los municipios y el federalismo, que además termina con un sistema de obras públicas, que no solo genera rédito para la ciudad, sino que además generaba mucho trabajo en la Provincia, con lo cual estamos muy preocupados con el futuro. Ni hablar de la megadevaluación que comenzó y con las consecuencias sociales que ello conlleva”, afirmó.

En ese sentido, consideró que «no hay demasiadas posibilidades de trabajo en conjunto, sobre todo cuando no se lo convoca, cuando todavía hay áreas del Gobierno nacional sin representantes, cuando se anunció que se termina la obra pública y cada uno se tiene que arreglar como pueda, realmente veo dificultosa esa relación. Pero obviamente, aspiramos a tener programas de Gobierno nacional que se sigan instrumentando”, agregó.

