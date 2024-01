Ziliotto: “Milei puso a la Argentina en venta”

Compartir esta noticia:

El gobernador pampeano encabezó hoy un acto en la UNLPam donde anunció junto al rector de la casa de altos estudios la cesión de un inmueble para la construcción de la Facultad de Ciencias de la Salud. Al terminar, brindó una conferencia de prensa con los medios donde abordó la coyuntura económica, social y política, a partir de las medidas tomadas por el presidente Javier Milei a pocos días de comenzado su gobierno y que cosecharon rechazo por gran parte de los gobernadores y las distintas organizaciones de la sociedad civil, por tratarse de un recorte en los recursos a las provincias y un fuerte ajuste a las y los trabajadores.

«Lamentablemente ya hace tres días que está en vigencia el DNU, que lamentablemente pone la Argentina en venta», subrayó.









El gobernador Sergio Ziliotto manifestó que las medidas económicas, el DNU y la Ley Ómnibus, de Milei «sorprendió por el nivel de ajuste» desplegado día a día.

El mandatario aseguró que el actual gobierno nacional «parten de un supuesto escenario de catástrofe económica y eso ameritaría la magnitud del ajuste, y lo que pasa es que ese ajuste cayó en un cien por cien en la clase media, las pymes, los trabajadores y los sectores desprotegidos».

Ziliotto afirmó que la otra cara del ajuste es «que hay un gran beneficio para el poder económico, porque todo lleva a una mayor concentración de este sector». «Se transfieren recursos de los sectores de menor recurso al poder económico concentrado» dijo y agregó que pasa lo mismo con los fondos públicos: «por una transferencia de los recursos de las provincias al gobierno nacional».

Sobre la discusión de los gobernadores por la decisión de Milei de retrotraer los cambios del gobierno anterior para que trabajadores no paguen Ganancias, algo que votó cuando era diputado, el gobernador pampeano dijo que «no hay ninguna instancia de negociación» actualmente y remarcó que «hemos sido inflexibles porque no vamos a avalar que se le quite salario a los trabajadores».

Desde una perspectiva de los derechos constitucionales a partir del DNU y la Ley Ómnibus, Ziliotto subrayó que «la supresión de la división de poderes y la concentración del poder en una sola persona, destruye las instituciones democráticas». En ese sentido, agregó que «no se trata de los posicionamientos ideológicos» y «quienes tenemos responsabilidad institucional y responsabilidad dirigencial tenemos que estar a la altura de las circunstancias».

Sobre la eliminación de las PASO del calendario electoral dijo que «se debería debatir pero hoy no es prioridad» y sostuvo que «es una cortina de humo» para no hablar de los temas importantes. «Lamentablemente ya hace tres días que está en vigencia el DNU, que lamentablemente pone la Argentina en venta», subrayó.

Ziliotto planteó que el actual modelo institucional y económico nacional «desvirtúa lo que es el rol del Estado» y pregona «la ley del mercado». «¿Cuál es la ley del mercado? la ley de la selva, en términos cotidianos es la ley del gallinero», sentención.

