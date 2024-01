Ardohain pidió el levantamiento de la barrera zoofitosanitaria

Compartir esta noticia:

El diputado nacional, Martín Ardohain, presentó un proyecto de ley, para la eliminación de la Barrera Zoofitosanitaria hacia el sur del Rio Colorado, el mismo contó con el acompañamiento del legislador por la provincia de Córdoba, Luis Albino Picat.

La barrera impuesta por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) prohíbe el tránsito de carne bovina con hueso plano a la Región Patagónica integrada por las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y el Partido de Carmen de Patagones de la Provincia de Buenos Aires.

“La existencia de la barrera determina que la provincia de la Pampa no pueda ejercer su derecho a integrar la actividad comercial con el resto de las provincias patagónicas, generando gran perjuicio para la provincia donde la venta de carne bovina es una de las principales actividades comerciales” remarcó el Diputado.

Y destacó que “Actualmente pese a los avances que se han hecho en la materia y a que nuestro país desde hace años posee el estatus de libre de Fiebre Aftosa, otorgado por la Organización Mundial de la Sanidad Animal (OMSA), sigue existiendo una barrera zoofitosanitaria que prohíbe el tránsito de carne bovina con hueso plano hacia el sur del Río Colorado. Teniendo en cuenta que en la carne con hueso plano tal riesgo no existe, la prohibición dispuesta por el SENASA para dichos cortes carece hoy de sentido. Sumado a esta situación, está el hecho de que las provincias libres de Aftosa sin Vacunación están padeciendo un alarmante desabastecimiento que de ciertos cortes que ellas no pueden producir, ni tampoco importar. Dicho desabastecimiento impacta directamente en el aumento de precios para los consumidores, dado que los productores locales no pueden satisfacer la demanda generada.”

“El levantamiento de la barrera zoofitosanitaria para la carne bovina con hueso plano también pondrá un fin a la comercialización clandestina y con el tráfico de carne en condiciones irregulares que favorecen la posible contaminación de la misma, poniendo en riesgo la calidad sanitaria y, por consiguiente, la salud de la población. En tal sentido y teniendo en cuenta que en la carne con hueso plano tal riesgo no existe, la prohibición dispuesta por el SENASA para dichos cortes carece hoy de sentido.” finalizó.

