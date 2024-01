Colonia de vacaciones en Toay: “de  1.000 niños y niñas, solo 80 o 90 usaban el transporte”

Compartir esta noticia:

Los concejales del Frente Justicialista Pampeano de Toay salieron al cruce de sus pares del radicalismo por el corte del servicio de transporte para niños y niñas que asisten al Provida verano. Cuestionaron a los ediles opositores por no preguntarle sobre el tema al intendente en el recinto y aclararon que lo usaba menos del 10 % de las y los niños.

“Desde el Bloque Justicialista del Concejo Deliberante de Toay creemos relevante expresar que, en primer lugar, nos llama la atención la publicación pues justamente -03/01/2024- en nuestro recinto, los concejales del bloque UCR pudieron preguntar y recibir las respuestas pertinentes del Intendente con respecto a ese tema, y se mostraron conformes con las respuestas obtenidas (por lo que no sabemos si el problema es de falta de comunicación interna de los concejales/partido o simplemente problemas de dialéctica de los mismos)”, señalaron en un comunicado de prensa.

Y contaron que en esa reunión el “intendente Ariel Rojas expresó con detalles el estudio realizado”, del que se desprende que “de los aproximadamente 900/1000 niños que en años anteriores iban a la colonia, solo entre 80 y 90 de ellos utilizaban el transporte”.

Además, “se planteó una encuesta en la Inscripción donde no hubo ninguna familia que planteara el transporte como un pedido esencial” en la que “las distancias más lejanas que se reflejaron entre esos chicos y la Colonia no exceden las 20 cuadras, y en promedio es no más de 10/12 de ellas”.

“Como consecuencia de ello —y atendiendo en todo caso los temas particulares— resultaba más provechoso con el dinero ahorrado en transporte, reforzar la calidad de la merienda y el almuerzo que recibirán las niñeces concurrentes”, agregaron.

“Por supuesto que somos conscientes de la realidad económica y de la necesidad de un Estado presente, eficiente e inclusivo, y de llevar adelante políticas públicas con equidad social y territorial. Eso es lo que nos embandera, y nuestra preocupación cotidiana. Y nos hacemos cargo de errores, pero también de luchar siempre en ese sentido y de advertir a la población cuando se nos vienen encima gobiernos que cargan sin anestesia el peso de las crisis sobre los sectores populares”, indicaron.

“El Programa PROVIDA se lleva adelante desde hace 30 años en La Pampa por iniciativa y prosecución de los gobiernos peronistas de La Pampa; llevándose adelante –con un gran esfuerzo provincial y local – dentro de un panorama donde desde arriba se nos dice no hay plata y se pasa la motosierra a absolutamente todo lo que implique gastos en beneficio de las familias trabajadoras”, recordaron.

“¿Con qué sentido cuestionan la partecita del todo cuando no exponen ni salen a denunciar el tremendo golpe a las clases populares que significa cada medida anunciada por este Gobierno Nacional? ¿Son parte? ¿Son lo mismo? Ante eso callan”, chicanearon.

“Con qué clase de lapicera se escribe con mucha sorna e ironía ‘defender la Pampa del humo contaminante de los colectivos’ cuando se calla lo que nos pega en la cara con absoluta desidia (en el mismo sentido podríamos plantear que ‘ustedes nos están cuidando de ese humo aumentando 27% ayer los combustibles…’)”, agregaron

“Pedimos, simplemente, un poco de cordura. Dar el debate en los lugares dispuestos para ello. Y hacernos cargo seriamente de la parte que nos toca”, finaliza el comunicado de los concejales y concejalas oficialistas de Toay.

