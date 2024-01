Protesta contra las políticas de hambre de Milei en su “casa de gobierno”, el “Sheraton” Libertador

Compartir esta noticia:

El Hotel Libertador, ex Sheraton, es el escenario de una protesta contra el ajuste económico y el avasallamiento a las leyes establecidas mediante el DNU, por el presidente Javier Milei.

El hotel en el que se aloja el presidente Javier Milei desde octubre, amaneció vallado debido y custodiado por un fuerte operativo de la Policía Federal a la manifestación de organizaciones sociales.









Para las 10, el movimiento Somos Barrios de Pie comenzó una intervención en la intersección de Maipú y Córdoba, donde mostrarán ollas vacías en reclamo a la “falta de alimentos en los comedores comunitarios”.

La organización social direcciona su reclamo al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello.

La demanda no es nueva, incluso las organizaciones sociales ya realizaron rondas simbólicas en las puertas de la cartera a finales del diciembre a modo de reclamo. Al respecto, Norma Morales, coordinadora nacional de Barrios de Pie y secretaria adjunta de la UTEP afirmó: “Vamos a seguir con nuestras compañeras cocineras mostrando las ollas vacías porque este ajuste es criminal, la inflación galopante no tiene límites y el hambre no espera”.

“La ministra de Capital Humano no dio la cara en ningún momento. No se dignó a recibirnos y reniega de la construcción de cualquier tipo de diálogo”, afirmó Morales, y agregó: “Es muy fuerte ver como a miles de pibes de los diferentes barrios populares les falta para comer y que la única respuesta por parte del Gobierno sea el silencio y la apatía. Es hora de que empiecen a traer soluciones a los problemas y dejen de mirar para el costado”.

