Ziliotto convocó a los partidos políticos y les dijo que “los legisladores tienen como bandera defender la democracia”

El gobernador pampeano, Sergio Ziliotto, reunió a las distintas fuerzas políticas pampeanas, algunas con representación nacional, para analizar el impacto del DNU y la ley ómnibus de Milei en la provincia. En la mesa no hubo representantes del Frente de Izquierda, que se quejó porque no fueron invitados al encuentro.

Antes de finalizar el encuentro, el gobernador pampeano les comunicó que «este ámbito no termina hoy, esperemos que no tengamos que debatir que se están avasallando las libertades de la democracia» y que «todos los legisladores nacionales tienen como bandera defender la democracia».









Ziliotto encabezó este viernes una cumbre con representantes de las distintas fuerzas políticas, algunas con representación nacional y parlamentaria, para informar y evaluar el impacto institucional, social y económico de las medidas del gobierno nacional en La Pampa.

Hoy nos reunimos con los representantes de partidos políticos de La Pampa con representación legislativa nacional, para abordar el momento institucional de nuestro país. En el marco de un debate maduro, hemos coincidido en destacar tres aspectos fundamentales: * Valoración del… pic.twitter.com/dmrSzy1KiM — Sergio Ziliotto (@ZiliottoSergio) January 5, 2024



En la mesa estuvieron los siguientes representantes: Daniel Lovera (PJ); Federico Guidugli y Nadia Ancin (UCR); José Vázquez y Marta Martínez (Mofepa); Francisco Garmendia y Alba Fernández (Humanismo); Victoria Huala, Laura Trapaglia y Martín Ardohain (PRO); Graciela Vices y Martín Hussein (Partido Socialista); Martín Balsa y María Fernández (Encuentro por la Democracia y la Equidad); Mariano Alfageme y Martín Malgá (Patria Grande); Héctor Rolando (Frente Renovador); Sergio Ibaceta y Carlos Urmente (Partido Comunista); y Matías Traba, Leonardo Ananía y Jorge Diván (MID).

Ziliotto estuvo acompañado a su vez por la vicegobernadora Alicia Mayoral.

El Frente de Izquierda no tuvo representación en la mesa. Ante la consulta de Plan B Noticias expresaron que «se enteraron por los medios» y que «no recibieron invitación».

«No nos convocaron ni formal ni informalmente. Ni a la alianza ni a los partidos que la integramos», señalaron desde la organización.

Durante la reunión, Ziliotto ratificó «la vocación de diálogo y resaltamos la necesidad del respeto irrestricto de la división de poderes. Y que claramente el Congreso Nacional es el ámbito superlativo para consensuar y definir las políticas públicas. En esto vamos a estar todos de acuerdo».

“Quiero resaltar el ámbito de diálogo, debate y disenso porque así se construye la democracia y creo que no tenemos que alejarnos de eso», enfatizó.

Agregó que «no hay que escaparle a los debates. Pero siempre en los debates, cuando no hay acuerdo, se aplica la democracia y la representatividad que nos da el pueblo pampeano, y en los cuerpos colegiados se impone la mayoría. Es lógico que no vayamos a estar de acuerdo en un 100 por 100, pero hay que debatir todo. Y cuando no hay acuerdo, se vota. No hay democracias buenas y democracias malas y lo planteo sabiendo que hoy mi espacio político y nuestros representantes en el Congreso Nacional, parten de una minoría. En el marco de la democracia, las autoridades del Senado de la Nación impusieron la mayoría. Entonces, cuando nosotros imponemos la mayoría porque la gente nos votó mayoritariamente también es democracia».

Ziliotto dijo que «nunca se me ocurrió generar una especie de DNU porque en La Pampa funciona la división de poderes. ¿Hay que mejorar?, por supuesto que hay que mejorar. Es cierto que en La Pampa, todas las leyes del oficialismo salieron, pero porque tenían por objetivo beneficiar a la gran mayoría de los pampeanos. Si yo, por ejemplo, mando una ley para eliminar el 82% móvil de jubilados, no la van a votar los diputados míos. Y las normativas de Nación, en el fondo, no benefician a las mayorías».

Insistió con la defensa de la división de poderes y el rol del Congreso de la Nación. «Lo que no podemos es botar la democracia porque la gente voto un presidente, no votó un monarca».

Para finalizar, planteó que «este ámbito no termina hoy, esperemos que no tengamos que debatir que se están avasallando las libertades de la democracia. Todos los legisladores nacionales tienen como bandera defender la democracia».

