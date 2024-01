Medios públicos: dieron de baja 500 contratos en Radio Nacional

Compartir esta noticia:

El vicepresidente del directorio de Radio y Televisión Argentina (RTA) a cargo de la presidencia, Javier Monte, confirmó este viernes que no fueron renovados los contratos de 500 empleados de Radio Nacional, mientras la Intersindical de la emisora se declaró en estado de «alerta en defensa de la radio pública y sus trabajadores» y reclamó que «nadie se quede sin trabajo«.









«Ante la adversidad presupuestaria que tenemos en este momento y lo que está pasando políticamente, nosotros no hemos renovado los contratos artísticos. Tenemos un presupuesto del año 2022 que se ejecutó en el 2023, reconducido para el 2024. Estamos hipercomplicados en la parte presupuestaria para la garantización de los sueldos», expresó Monte en diálogo con Télam sobre los motivos del cese de 500 contratos en Radio Nacional.

Monte señaló que esos contratos «vencían el 31 de diciembre» pasado y «no se renovaron», pero afirmó que «sí se renovó el contrato de 86 trabajadores» en la misma situación «a pedido de la gerencia».

El dirigente radical aseguró que no es «funcionario de este gobierno» y que se «ha hecho cargo de este inconveniente», en referencia al vencimiento de los contratos durante la asunción de su cargo de forma transitoria hasta que la administración nacional designe a una nueva autoridad.

«Yo estoy acá en defensa de los medios públicos y no de su cierre», se distanció Monte.

Por su parte, la delegada del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) en Radio Nacional e integrante de la Intersindical de esa radio, Micaela Polak, reclamó «que nadie se quede sin trabajo» y pidió que «la radio no se quede sin servicio por no tener trabajadores, porque esos trabajadores precarizados son los que sostienen el aire en muchas de las radios de las provincias».

Polak sostuvo en diálogo con Télam que entre los empleados a los que no se les renovó el contrato hay «160 compañeros que tenían contratos artísticos pero en realidad sufrían la precarización laboral porque trabajaban a la par de los de planta», y reclamó que se «renueven los contratos o que se haga una adenda por los próximos meses».

En un comunicado, la Intersindical de Radio Nacional se declaró en estado de «alerta por la defensa de la radio pública y de sus trabajadores» y reiteró su reclamo a Monte por «la continuidad laboral de quienes sostienen la radio pública cada día en todo el país».

«Somos las trabajadoras y los trabajadores quienes garantizamos la soberanía informativa en cada rincón de la Argentina y defendemos que en cada una de las radios se emitan contenidos locales, que son producidos en buena parte por quienes sufren la precarización laboral desde hace años, con salarios que en muchos casos no alcanzan o apenas superan los 100.000 pesos», advirtieron.

Y exigieron que «se reconozca la relación laboral de las y los compañeros».

La Intersindical llamó a una asamblea general para el lunes próximo a las 13 en el edificio de Radio Nacional, ubicado en Maipú 555 de esta capital, mientras aguarda reunirse con Monte el martes.

Sobre ese encuentro, Monte explicó que recibió el reclamo para que «se levanten 156 contratos», pero advirtió: «No tenemos partida presupuestaria en este momento» para poder cumplir con el pedido.

Menos emisoras de Radio Nacional en el Interior

Además, anticipó que ante reclamos de intendentes de provincias del interior del país por la pérdida de emisoras en algunas ciudades, solicitó que le hagan «una nota formal desde la intendencia para poder evaluarlo hasta que tengamos algún acercamiento al nuevo secretario de Medios», el periodista Eduardo Serenellini, designado el pasado 29 de diciembre.

«Yo voy a dialogar todo lo que sea necesario con la Intergremial de la Radio Nacional. Ayer estuve reunido con el Satsaid, con Sipreba, los gremios que hay en TV Pública. Estamos en contacto permanentemente y estamos trabajando juntos para poder llevar adelante esta dura transición», afirmó Monte.

El descargo de Víctor Hugo Morales

Entre los contratos que no se renuevan, se encuentra el de Víctor Hugo Morales, que desde hace años tiene un programa cultural en Radio Nacional. El periodista uruguayo apuntó a través de redes sociales: «Clarín y Cadena 3, no sé si algún otro, MIENTEN. Esos 15 millones que sesgadamente me atribuyen, esa violencia que me tiran para que los envenenados crean, ¿le mejora la vida a Magnetto? Saben que mi trabajo es honorario, que lo hago como una contribución cultural pero apunta y fuego, siempre tiran a matar. ¿Tiene tan mala vida Magnetto como para hacer tanto daño? Magnetto y quien sea el dueño de Cadena 3 inspiran la violencia mientras pagan a sus empleados con las pautas oficiales más escandalosas del país».

Finalmente, Víctor Hugo recordó que desistió de transmitir para medios públicos los Mundiales de 2010 y 2014 y descargó: «¿No se conforma Magnetto con todo a lo que renuncié para que no tengan forma de atacarme? Sin embargo lo hace… y esos periodistas de medios privados que atacan a los trabajadores de los medios públicos, cuando sus sueldos salen de la pauta oficial, son una vergüenza…».

La mentira de mi relación con Radio Nacional, donde siempre aporté mis programas gratuitamente, intenta descargar violencia contra mi persona. Clarín y Cadena 3, no sé si algún otro, MIENTEN. Esos 15 millones que sesgadamente me atribuyen, esa violencia que me tiran para… pic.twitter.com/42BLhe55ht — Víctor Hugo Morales (@VHMok) January 5, 2024

