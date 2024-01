El Gobierno culpó a “la política” y “los amparos contra el DNU” por la suba del dólar

Compartir esta noticia:

El vocero presidencial, Manuel Adorni se refirió a la suba de los dólares financieros y lo ligó con la falta de avance en el Congreso con la ley ómnibus. «Los rumores en virtud de algunos desacuerdos sobre la ley hicieron que los dólares financieros salten de los $900 a los $1200», advirtió en su tradicional conferencia de prensa.

«Necesitamos que la política haga su parte», insistió y recalcó «que se apruebe o no la ley depende del Congreso». «Las reformas son necesitarías para evitar el desastre», completó.

Sobre amparos al DNU definió que hicieron «que el mercado pase factura sobre algunas desprolijidades no nuestras sino de algunos actores». «Las consecuencias son impredecibles (de la no aprobación) hasta ahora tuvimos una muestra gratis de lo que el mercado puede hacer», completó.

El dólar blue sube este martes 9 de enero en $1.035 para la compra y a $1.080 para la venta.

El tipo de cambio informal escala $35 y avanza $60 en lo que va de la semana. Es la cuarta jornada consecutiva en alza y ya opera en su mayor valor desde inicios de mes. De esta manera, se acerca a su máximo histórico en $1.100. Esto ocurre en momentos de una fuerte escalada del tipo de cambio financiero.

En efecto, la brecha con el dólar oficial se ubica en 33,2%.

Negociaciones por la ley ómnibus

El portavoz presidencial, Manuel Adorni, consideró hoy que el DNU que busca desregular la economía “no presenta aspectos inconstitucionales”, y afirmó que el Gobierno “está en un camino de entendimiento” como para que se apruebe en el Congreso la denominada “ley ómnibus ”.

“Si no se aprueba la ley no vamos a salir de la pobreza; no recibiremos inversiones ni podremos superar la encerrona inflacionaria. Vamos a seguir en la decadencia”, apuntó Adorni en su habitual conferencia de prensa diaria en Casa Rosada.

Adorni aseguró hoy que “cuesta entender cómo algunos no quieren ver los cambios que propone» el Ejecutivo, y aseguró que el Gobierno quiere “que la política entienda”, al referirse a la aprobación de la denominada ley ómnibus.

«No negociamos el contenido de la ley, pero aceptamos todas las sugerencias. Todo lo que cambie la vida en material de libertad va a ser escuchado», reiteró Adorni en conferencia de prensa desde Casa de Gobierno.

