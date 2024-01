Llaman a defender la salud mental pampeana

Compartir esta noticia:

Se llevó a cabo en Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno, una reunión de gran convocatoria intersectorial, en pos del pronunciamiento sobre el retroceso que plantea la Ley Ómnibus impulsada por el Gobierno nacional, donde se plantean reformas a la Ley Nacional de Salud Mental.

La jornada estuvo encabezada por el ministro de Salud, Mario Kohan, acompañado por el subsecretario de Salud Mental y Adicciones, Martín Malgá y diversos representantes de áreas y asociaciones vinculadas al sector.

Malgá destacó la nutrida participación de los protagonistas del sector señalando a la Agencia Provincial de Noticias que el encuentro concitó la atención “de diferentes actores del campo de la salud mental en la provincia de La Pampa. Contamos con la presencia de asociaciones civiles y de comunidades terapéuticas, asociaciones profesionales, diversas reparticiones gubernamentales, Defensoría General de La Pampa, y el Defensor de los Derechos de las Victimas del Fuero Federal, entre otros”.

“El objetivo es la defensa de nuestro Sistema de Salud Mental, tenemos acuerdos en materia de políticas públicas que avanzaron en línea con la Ley Nacional de Salud Mental, y ahora tenemos un Gobierno nacional que viene queriendo revertir todo esto. Pretende desregular las políticas públicas sobre las que avanza la Ley Nacional de Salud Mental y es un retroceso. En ese sentido venimos haciendo un trabajo en consenso que da respuestas y nos permite hoy reunirnos en una mesa intersectorial para decir que nos parece regresivo las modificaciones que proponen sobre una ley nacional tan importante como las incluidas en la Ley Ómnibus y que está próxima al tratamiento en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores de la Nación”, indicó.

Sobre la preocupación del sector, el funcionario indicó que “el señor gobernador, Sergio Ziliotto, lo ha manifestado muy claramente, a La Pampa no le conviene esta ley porque no avanza en las mejoras de condiciones para el desarrollo de los y las pampeanas, no es una ley que amplíe derechos, por el contrario, viene a restringir, desregular y a garantizar un achique de muchas áreas, entre ellas la Salud Mental. Muchas organizaciones se vienen manifestando sobre la situación y otras pretenden hacerlo hoy en este encuentro. En esta reunión se trata de elaborar un pronunciamiento consensuado que nos permita garantizar los puntos de acuerdos sobre lo que queremos avanzar y en lo que no queremos retroceder”, concluyó.

Pronunciamiento

Santa Rosa La Pampa, 9 de enero 2024

Llamamos a defender la Salud Mental pampeana

“El Gobierno de La Pampa, la Defensa Pública, la Defensoría de la Víctima del Fuero Federal, Organizaciones de la sociedad civil; asociaciones de familiares, usuarios y profesionales manifestamos nuestra profunda preocupación respecto del llamado Proyecto de Ley Ómnibus elaborado por el Poder Ejecutivo Nacional y las modificatorias propuestas a la Ley Nacional de Salud Mental N°: 26.657.

Estas modificaciones que reforman ocho artículos representan un importante retroceso en materia de derechos para todos los ciudadanos/as y, en especial, para las personas con discapacidad psicosocial.

Se plantea un redireccionamiento de las políticas estatales regresando al aislamiento y la reclusión como solución a los padecimientos mentales, la judicialización de la atención sanitaria, la eliminación de la función de control del Estado junto a la exclusión de colectivos de usuarios, familiares, profesionales y de derechos humanos en los organismos de contralor.

Se trata de una iniciativa unilateral e inconsulta que va en contra del camino de integración intersectorial y desarrollo que emprendimos en nuestra provincia en este campo específico.

Rechazamos estas modificaciones contenidas en la Ley Ómnibus y solicitamos a nuestros legisladores que defiendan un modelo de salud con base en la comunidad, garante de derechos que en nuestra Pprovincia construimos cotidianamente los abajo firmantes”.

Adherentes

Asociación Civil Lazos Familiares ( Asociación de familiares de usuarios de los servicios de salud mental)

Andariegos (Colectivos de usuarios/as y trabajadores de Salud Mental)

Asociación Civil Guadalupe (Comunidades Terapéuticas, Santa Rosa)

Asociación Civil Rumen (Comunida Terapéutica, General Pico)

Asociación Civil Naim (Centro de dia y abordaje comunitario, Pico)

Asociacion Civil de Acompañantes terapeeuticos Unidos ACATU

Asociación Civil Vientos de Libertad (La Pampa)

Asamblea Permanete por los Derechos Humanos

Colegio de Psicólogos/as de La Pampa

Consejo Consultivo Honorario de la Nación

Consejo Profesional De Asistentes Sociales | La Pampa

Defensoría General de Poder Judicial de La Pampa

Defensor de la Víctima del Fuero Federal

Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos

Observatorio de Derechos Humanos, Comisión de Salud (Facultad de Cs. Económicas y Derecho UNLPAM)

Subsecretaría de Salud Social y Comunitaria

Dirección de Acceso a la Salud

Subsecretaria de Derechos Humanos

Director General de Promoción de Derechos

Subsecretaría de Niñez Adolescencia y Familia

Subdirección de Protección de Derechos.

Subsecretaría de Educación

Subsecretaría de Educación Técnica

Dirección de Secundaria

Dirección de Primara Infancia y Gestión

