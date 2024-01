“Desdoblar el bono es hacerle pagar el ajuste a los trabajadores”

Compartir esta noticia:

La secretaria general de ATE, Roxana Rechimont, criticó la medida que decidieron tomar algunos intendentes de pagar el bono de 120 mil pesos en dos cuotas.

Intendentes e intendentas del PJ anunciaron que pagaran el bono de fin de año de 120 mil pesos para trabajadores de la administración pública, pero que se pagará en dos cuotas: el 12 de enero la primera y la segunda el 12 de febrero.

De manera conjunta, los jefes comunales emitieron un comunicado para hacer el anuncio, luego de conocer que frente al contexto de ajuste, no habrá fondos provinciales para hacer frente a los pagos comprometidos por los municipios.

Frente a esto, Roxana Rechimont, sostuvo que «hicimos público la solicitud con todas las Intendencias de la provincia de La Pampa, cuando firmamos el acuerdo de la Mesa Intersindical, por el bono. Con la solicitud explícita de que el bono se pague en su totalidad, teniendo en cuenta que el Gobierno Provincial y Asuntos Municipales habían puesto a disposición de las municipalidades el adelanto de coparticipación para hacer los pedidos».

Continuó señalando que «Acá hay una decisión política de intendentes de desdoblar el bono. Sus declaraciones han sido de que es en resguardo, sabiendo la crisis, y nosotros refutamos eso, ya que el sector de los trabajadores municipales es el que más postergado está en derechos, y que vienen con salarios de la Ley 643 de las últimas categorías».

«Estamos hablando de intendentes que hicieron público una carta que justamente son del mismo color político del gobernador. O sea, van a contramano de lo que el gobernador manifiesta y del acuerdo que es también intersindical hicimos en paritaria».

Rechimont expresó que «lo que nosotros manifestamos desde ATE y con la Mesa Intersindical, es decirle a los intendentes de que esto es ajuste, es aplicar el ajuste a los trabajadores. Hay otras medidas que se pueden hacer. Nosotros por respeto, no queremos intervenir en las gestiones que tienen que hacer los municipios, pero la realidad es que esto no lo pueden pagar los trabajadores. Porque no estamos hablando de un bono de fin de año para pasar la fiesta, esto es en enero, donde sabemos que según el documento que sacaron, entienden la construcción y cómo están conformadas las familias de los municipales en la provincia, deben entender que los municipales dejaron de ser dos personas o cuatro personas, pasaron a ser de siete a diez personas en sus hogares, de los cuales hay un ingreso por sostén de familia».

Rechimont afirmó que «Me parece que esa mirada nacional y popular, el intendente de Santa Rosa, como los otros intendentes que también van a desdoblar el bono, la han perdido. Nosotros decimos que esa actitud que están teniendo de desdoblar un bono de 120.000 pesos para un trabajador, es a hacerle pagar el ajuste a los compañeros y compañeras municipales».

Finalmente expresó que «Muchos de estos intendentes no tienen paritarias en su municipalidad porque no adhirieron a la ley, porque no quieren discutir en una mesa la situación de precarización laboral y de hambre que tienen los compañeros y compañeras municipales. Entonces, nos parece que esta medida va en consecuencia al Gobierno de Milei. Es ajustar a los trabajadores. Es lo que más cercano que se tiene. Por lo tanto, esperamos que en estas horas, los intendentes de la provincia de La Pampa, que han decidido desdoblar el bono, tengan esa conciencia de que fueron elegidos por el pueblo y que fueron elegidos por sus trabajadores y trabajadoras y que le paguen el bono como corresponde».

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios