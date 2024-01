Sudáfrica acusó a Israel de “genocidio” ante la Corte Internacional de Justicia

Compartir esta noticia:

En su alegato, el ministro de Justicia sudafricano, Ronald Lamola, argumentó que el Estado israelí incumple sus obligaciones en el marco de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, un tratado de 1948 creado precisamente tras el Holocausto.









Sudáfrica acusó este jueves a Israel de «genocidio» ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la Haya, en una audiencia en la que evaluó que ni siquiera la masacre perpetrada por el movimiento islamista Hamas en Israel el 7 de octubre justificaba el alcance de la campaña israelí en la Franja de Gaza.

«Ningún ataque armado en el territorio de un Estado, por muy grave que sea (…) justifica que se vulnere la Convención» para la Prevención de Genocidios, afirmó el ministro de Justicia sudafricano, Ronald Lamola, en su alegato.

«La respuesta de Israel al ataque del 7 de octubre cruzó esta línea y da lugar a violaciones de la convención (…) es por eso que Sudáfrica presenta este caso», agregó, según la agencia de noticias AFP.

Asimismo, subrayó que «la violencia y la destrucción en Palestina no comenzaron el 7 de octubre» sino que los palestinos «han experimentado violencia durante los últimos 76 años».

«En la Franja de Gaza desde 2004 Israel ejerce control sobre los cruces terrestres y la infraestructura civil. La entrada y salida de Gaza está estrictamente prohibida, siendo Israel el único punto de entrada», afirmó.

Por su parte, Tembeka Ngcukaitobi, miembro del equipo legal sudafricano, analizó que «Israel tiene una intención genocida contra los palestinos en Gaza» y así lo han dejado saber «líderes israelíes y generales del Ejército (…) lo que ha sido repetido por soldados de Gaza».

En este sentido, recordó las declaraciones del primer ministro, Benjamin Netanyahu, citando la historia bíblica de Amalek o las palabras formuladas el 9 de octubre por el ministro de Defensa, Yoav Gallant, cuando dijo que Israel «combate contra animales humanos y actúa de forma acorde», informó la agencia de noticias Europa Press.

Asimismo, mencionó las palabras del presidente, Isaac Herzog, quien el 12 de octubre señaló que «toda la nación (palestina) es responsable», unas palabras de carácter «deshumanizador» que «no diferencia» entre civiles y miembros de Hamas.

«Las declaraciones fueron realizadas por personas al frente del Estado. Si las declaraciones no fueran intencionadas, no habrían sido formuladas. La intención genocida de estas palabras no es ambigua para los soldados israelíes desplegados sobre el terreno», sostuvo.

A su turno, la abogada sudafricana ante la CIJ Adila Hassim, destacó que las operaciones militares israelíes en la Franja de Gaza han puesto a la población «al borde de la hambruna» y aseguró que «los expertos prevén que podría morir más gente en Gaza por hambre y enfermedad» que debido a las acciones militares.

«Los genocidios nunca se declaran con antelación, pero este tribunal cuenta con las últimas 13 semanas de pruebas que muestran de forma irrefutable un modelo de comportamiento y de intención que justifica una acusación verosímil de actos genocidas», agregó Hassim.

