Descubrieron una red de ciudades de hace 2.500 años en el Amazonas

La investigación se realizó con la tecnología láser Lidar en el Valle de Upano, en la selva ecuatoriana, donde se encontraron asentamientos interconectados de antiguas culturas amazónicas no reconocidas, por lo que los arqueólogos están comenzando a reconstruir su modo de vida.

Un innovador estudio realizado con un mapeo láser reveló ciudades, rutas y granjas escondidas bajo la selva amazónica que datan de 2500 años y que cambiarían la concepción de la arqueología sobre las civilizaciones antiguas latinoamericanas ya que se trata de descubrimientos 1000 años más antiguos que los que había hasta el momento, según una publicación en la revista Science.

La investigación se realizó con la tecnología láser Lidar en el Valle de Upano, en la selva ecuatoriana, donde se encontraron asentamientos interconectados de antiguas culturas amazónicas no reconocidas, por lo que los arqueólogos están comenzando a reconstruir su modo de vida.

El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural de Ecuador financió el estudio Lidar en el valle en 2015 con aviones especialmente equipados que emitieron pulsos láser hacia el bosque y midieron su camino de regreso, revelando características topográficas que de otro modo serían invisibles bajo los árboles.

«Cada día era Navidad, con un regalo nuevo», dijo en la publicación de Science, Stéphen Rostain, arqueólogo de la agencia nacional de investigación de Francia, sobre los hallazgos en la zona en la que comenzó a trabajar hace casi 30 años.

A dense system of pre-Hispanic urban centers, characterized by constructed platforms and plazas and connected by large, straight roads, has been discovered in the upper Amazon.

Learn more in the latest issue of Science: https://t.co/TrQ3NDDLnc pic.twitter.com/0s0mJZKU4A

— Science Magazine (@ScienceMagazine) January 11, 2024