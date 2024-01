“Me bajé y el auto se incendió enseguida”

Compartir esta noticia:

Una mujer oriunda de Realicó, fue protagonista de un violento siniestro ayer a la noche en la ruta nacional 188 al embestir una vaca, tras lo cual se despistó y el vehículo se incendió. Logró salir a tiempo antes de que el rodado fuera consumido por las llamas.

La mujer se encuentra en perfecto estado de salud, presentaba solo un golpe en una de sus muñecas, y fue derivada en una ambulancia al hospital realiquense para ser evaluada de manera preventiva.

La mujer contó que todo ocurrió en un segundo, viajaba desde Realicó para compartir una cena social y de pronto se le apareció el animal, nada pudo hacer por evitar el choque, «en un segundo no vi más nada, todo empezó a dar vueltas, y terminé entre el pasto, no entendía que pasaba»,

Expresó que «cuando me quise bajar la puerta estaba trabada, no la podía abrir, no se que hice, creo que la virgencita me ayudó, no se que tiré, pero se abrió y pude bajarme, el auto se incendió enseguida, gracias a Dios estoy bien no me pasó nada».

Fuente y foto: Infotecrealico.com.ar

