Unión por la Patria expresó su apoyo a la huelga de la CGT contra las reformas del Gobierno

Un total de 20 partidos que conforman el frente electoral respaldaron la iniciativa de la central obrera. Asimismo, exigieron al Congreso el «rechazo» a las iniciativas promovidas por el oficialismo.









Los partidos políticos que conforman Unión por la Patria (UP) expresaron hoy en un comunicado conjunto su respaldo «total» a la huelga y manifestación de protesta convocada para el 24 de enero por la CGT en rechazo de las reformas que impulsa el Gobierno de Javier Milei por medio del DNU de desregulación y la ley Bases, que consideran «un avance antidemocrático». Asimismo, exigieron al Congreso el «rechazo» a las iniciativas promovidas por el oficialismo.

Con la consigna «La patria no se vende», 20 partidos, entre ellos el Partido Justicialista y el Frente Renovador, conducido por el ex candidato presidencial de UP Sergio Massa, anunciaron que van a acompañar «todas las iniciativas multisectoriales, marchas, protestas y reclamos que viene sosteniendo el pueblo argentino a lo largo y ancho» del país».

Los partidos integrantes de UP afirmaron que el DNU y la ley ómnibus que se debaten en las cámaras de Diputados y Senadores «suponen la instauración de un régimen político sin funcionamiento del Congreso, sin pluralidad democrática y con un creciente y peligroso aumento de mecanismos represivos y de criminalización de la protesta social».

Estas medidas, aseguraron, proponen «la destrucción absoluta del sistema de protección social y jurídico de trabajadores y trabajadoras, pequeños y medianos empresarios, productores, profesionales, científicos y estudiantes de la Argentina», además de afectar «las conquistas sociales conseguidas por el conjunto del pueblo argentino y, en particular, por los sectores más postergados», entre los cuales situaron al movimiento feminista.

En el comunicado, UP opinó que tanto el DNU de desregulación económica y la Ley ‘Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos’ promueven «la desaparición de la matriz industrial y productiva en cada región» del país para «beneficio de enormes negocios de algunos pocos grupos económicos concentrados y de la especulación financiera trasnacional, que constituyen la verdadera casta que afecta al país».

En tal sentido, UP rechazó «entregar el destino de la Patria y del Pueblo a manos de gestores y voceros de fondos trasnacionales que, de aprobarse el paquete legal propuesto por Milei, (Mauricio) Macri, (Patricia) Bullrich, (Luis) Caputo y (Federico) Sturzenegger, serán los nuevos dueños de la Argentina para siempre».

El documento fue firmado por el Partido Justicialista, el Frente Renovador, el Frente Grande, Nuevo Encuentro, el Partido Solidario, el de la Concertación FORJA, Kolina, el Partido de la Victoria y Compromiso Federal junto al Frente Patria Grande, el Partido Comunista, Instrumento Electoral por la Unidad Popular, el Conservador Popular, el de la Cultura, la Educación y el Trabajo, el Partido de la Victoria, el del Trabajo y del Pueblo, el del Trabajo y la Equidad, el Federal y el Intransigente.

