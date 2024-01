Violinista cordobés se presenta en Santa Rosa

Compartir esta noticia:



Víctor Manuel Renaudeau presentará este jueves 18 de enero desde las 21:30 horas en La Maroma, “Modo Random”, un solo set en el que repasará grandes obras del cancionero popular y clásicos del mundo.

El destacado músico volverá a la capital provincial ofreciendo un espectáculo solista en el que recorre dos décadas de trayectoria. Las entradas anticipadas a $2.500 se consiguen en Fahrenheit Libros, 9 de julio 56, de Santa Rosa. Las reservas, al 2954 86 53 26.









Con una clara influencia de músicas argentinas y desarrollando un concepto propio desde el tratamiento del sonido, Víctor trasladará al público a un viaje único en un mundo sonoro con rasgos jazzísticos, clásicos y música del mundo.

“Modo Random es un trabajo mío que hice en el último año, una retrospección de veinte años de carrera donde confluyen, en un cuadro, muchos colores. Entre los colores predominantes está obviamente el de la música argentina, pero también el jazz, la música del mundo. En 15 años de haber tocado con Chango Spasiuk, dejó marcada también la música del litoral en mi corazón y eso estará reflejado en el concierto” dijo.

Este espectáculo estuvo en América Latina. Fueron tres meses tocando en Brasil, Paraguay, Colombia y Ecuador. En total, Renaudeau realizó medio centenar de conciertos con este proyecto.

“La gente va a encontrar un mundo sonoro diferente. Me acompañan la tecnología, pedaleras, y voy construyendo un sonido novedoso, haciendo música. Todo lo que hago, es para emocionarme y desde esa emoción personal, lograr que se transmita. Creo que el concepto de tocar para la gente es erróneo. La música es poder compartir, decir cosas, traer gente que no está, poder recordar sonidos, colores, olores, sabores… La música es una forma de decir las cosas, de cómo me siento” aportó.

Durante más de una hora los espectadores podrán ver el tratamiento del sonido del artista. “Con el instrumento genero voces, toco con el cuerpo. La oportunidad de estar de nuevo en La Pampa, después de mucho tiempo, me conmueve. Mi máxima preocupación es generar atención durante una hora y media y que pueda transmitir el mensaje. Estoy muy ansioso de poder presentar este concierto” finalizó.

Su historia

Víctor es violinista y docente nacido en Córdoba en 1980. A los 5 años comenzó sus estudios con el instrumento en el Método Suzuki.

Ha integrado desde 1992 distintas agrupaciones orquestales de Argentina y Latinoamérica, como las Orquestas Sinfónicas Pocos de Caldas y Montana en Brasil, Orquesta Sinfónica de Córdoba, Orquesta Juan De Dios Filiberto, entre muchas otras.

Se ha desempeñado como músico sesionista en los trabajos discográficos de Sergio Korn, Chévere, Jorge Rojas, Facundo Toro, Mery Murua y Horacio Burgos, Dúo Coplanacu, Luciano Pereyra, Los Hermanos Núñez, Eruca Sativa, entre otros.

En 15 años de actividad junto a Chango Spasiuk, participó de conciertos en festivales y teatros por todo el mundo sumando casi 300 actuaciones.

Desde el año 2014, junto a su formación actuó en países de América, Asia y Europa. Actualmente, desarrolla su proyecto personal Solo Set/ Modo Random, donde recorre músicas del mundo y dos décadas de trayectoria.

