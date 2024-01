La organización vence al tiempo

Compartir esta noticia:

Que el DNU y la ley ómnibus tengan respaldo legislativo desespera a Milei. Tiempos para estar alerta, resistir e insistir. Ziliotto anda en eso. Se le complica a di Nápoli. La fuerza centrípeta del Paro.

Por Javier Urban – La guerra contra el pueblo que intenta Milei no tiene precedentes. Incentiva una superinflación que destruye los ingresos para favorecer a las grandes empresas. Privilegia al capital financiero, apuntala el agronegocio y afecta parcialmente a los industriales. No logra aún retribuciones por su sometimiento a Estados Unidos (el Messi de las finanzas, el ministro Luis Caputo, no logró que el FMI le ampliara el crédito para reemplazar las condiciones del acuerdo vigente y tampoco que le adelantara, en forma inmediata, al Tesoro argentino todos los desembolsos previstos hasta el fin de ese acuerdo, unos10 mil millones de dólares; sólo logró que el FMI se comprometiera a desembolsar, prontamente, menos de la mitad, unos 4700 millones de dólares para que la Argentina pague la totalidad de los vencimientos de capital del acuerdo stand by de 2018, firmado por el gobierno de Macri, de este mes y de abril y los 900 millones otorgados en diciembre para pagar los 900 millones que ese mes se le tenía que pagar al FMI, o sea que el Banco Central ni el Tesoro tendrán libremente disponibles esos recursos que desembolsará el FMI). Milei propicia el miedo y el autoritarismo, pero debutó con cuestionados decretos, fracasos represivos y orfandad callejera. Ha comenzado la resistencia y los desenlaces están abiertos. Mientras tanto, naturalmente, pasan cosas.









Las autoridades democráticas pueden hacer muchas cosas. Pueden elegir hacer unas cosas y no hacer otras. Esto se llama política. Pero lo que no pueden hacer es justamente “hacer cualquier cosa” y menos invocar necesidades que no existen.

Por definición todo DNU tiene su justificación en la necesidad y urgencia que un presidente advierte para darle solución a una situación dramática que no permite dilaciones. Pero ha sido demasiado evidente que tal condición no existe para, arbitrariamente, entre el DNU y la propuesta de ley ómnibus con sus 1649 artículos, cambiar toda la vida social y política, los parámetros de protección y la arquitectura estatal. Lo que existe es la decisión presidencial de beneficiar a empresarios de los más poderosos, con las nuevas leyes laborales.

Fijate: La desregulación de los servicios de internet satelital permitirá el ingreso de la empresa Starlink, de Elon Musk que tiene la mira puesta en quedarse con ARSAT, pero que, además, con las modificaciones en la Ley de Tierras que permitirá la venta indiscriminada del territorio argentino a personas y empresas extranjeras, podrá Musk, hacerse del litio argentino, material clave en las baterías que utilizan los aparatos electrónicos que ese empresario produce.

Por otro lado los ingresos de las prepagas van a aumentar este año, entre un 60% y un 80% con respecto al 2023. La unica urgencia que acá se estará atendiendo es la del empresario Claudio Belecopitt de Swiss medical.

El magnate del transporte aéreo, Eduardo Eurnekián, antiguo jefe y mentor del presidente, va a ser naturalmente beneficiado con la privatización de Aerolíneas Argentinas y con la política de “cielos abiertos” que le permitirá a las empresas internacionales hacer vuelos de cabotaje, con lo que Aerolíneas tendrá que retirarse de los destinos menos rentables para poder competir, dejando aisladas poblaciones enteras, como Santa Rosa, claro.

Y ni qué hablar de la ley de alquileres. La postura del libertario es que sin ninguna regulación del Estado, las partes, o sea el que es dueño de la casa y el que necesita de esa casa para vivir sin que haya demasiada oferta, se pongan de acuerdo. Será la ley de la selva y todes sabemos quien es el más fuerte. Pero claro, Milei durante toda su campaña, hasta que se terminaron las refacciones en la Quinta de Olivos, vivió en el hotel Libertador, allá, en Bs As. Ese hotel es de Eduardo Elsztain, que además es dueño de una desarrolladora inmobiliaria y de buena parte de los comercios y edificios de la ciudad de Bs As. Dos más dos: derogación de la Ley de Alquileres.

En cada artículo del DNU y la Ley Ómnibus hay un maxi empresario beneficiado. Las cadenas de supermercados y alimenticias con la derogación de la Ley de Góndolas, Blaquier con la modificación de las regulaciones a las azucareras, el dueño de Farmacity con las modificaciones al régimen de empresas farmacéuticas y la lista sigue y sigue.

Naturalmente, y en forma simultánea, cientos de miles de argentinos y argentinas ven su calidad de vida y poder adquisitivo pulverizado. Y los gobiernos provinciales que no fueron votados para hacer ajustes, sensibles a la situación de sus representados, la pasan mal.

Es el caso de Sergio Ziliotto, que mañana tendrá que hacerle una oferta a los dirigentes de la intersindical que han venido acordando con el gobierno una cláusula gatillo que les permitió, en el último año, ir de atrás pero a un ritmo muy parejo con la inflación. El gobernador sabe que los estatales esperan un aumento que contemple la inflación de noviembre y de diciembre que en la región pampeana sería de un 38 por ciento. Pero tambén sabe que es imposible planificar a largo plazo al ser tan incierto el impacto real que la provincia tendrá que afrontar cuando terminen de aplicarse todas las medidas económicas. Por eso fue concluyente, «la oferta salarial que hagamos será a cortísimo plazo», dijo, además de recordar que él tiene que cubrir y defender la estabilidad financiera de toda La Pampa porque «gobierno para todos los pampeanos». Sin discutir la razonabilidad de esa tesitura, habrá que ver si en la intersindical evalúan que la situación cambió y que es para valorar que la paritaria siga en pie, como en ninguna otra provincia, en La Pampa.

Los que ya no pudieron seguir sosteniendo su tolerancia extrema con la administración municipal, son los dirigentes del SOEM de Santa Rosa que con la fe los conversos pasaron, de mirar para otro lado ante situaciones cuanto menos controverciales en la relación con los trabajadores, a un paro que harán dentro de una semana. Es que Luciano di Nápoli pudo haberse sumado o pudo haber impulsado la decisión de los intendentes de desdoblar el pago del bono a sus trabajadores, es indistinto. Pero, como cuando ganaba elecciones era muy significativo que tantos lo acompañaran, y especulaba con que eso lo catapultaría a la candidatura a gobernador. Ahora, que decidió ajustar, desdoblando el pago del bono y descolgándose de los aumentos que disponga el gobierno provincial, que ya no se los otorgará a los municipales, la cantidad de gente descontenta que eso ocasiona, le augura un panorama muy oscuro para esa pretension de ir por el sillón de Villa del Busto. Y para colmo, en la semana, su secretario de hacienda gastó la última bala del arsenal que siempre tuvo dispuesto: apostar al desprestigio que supuestamente tendrían los trabajadores municipales. «No tenemos ninguna obligación de pagar el bono», dijo el funcionario, creyendo que así lograba la empatía con el resto de los vecinos, en una concepción ¿mileista? de alguien que, como no pudo, ser intendente de Castex, hoy se encarga de las arcas de la Capital.

Se vienen tiempos en que es importante “estar alerta”. Pueden ser momentos dolorosos que presagien buenas cosechas, o también, tiempos sencillamente de muerte. Lo dirá el tiempo…. Y la siembra.

La experiencia nos dice claramente que también pueden ser tiempos de “sandwichitos”. Especialmente en los órganos legislativos habrá que saber distinguir una sensata negociación de una lisa y llana traición. Estar alerta nos obliga a mirar atentamente, y militar para que “esos tantos no lo olviden fácilmente”. Y en la Cámara de Diputados de la Nación, habrá 5 votos pampeanos, que no serán muchos, pero cada poroto cuenta. De Varinia Marín conocemos su voto. El cartel anaranjado que denuncia que la casta eras vos, denota claramente que el marinismo le dirá No a Milei. Lo mismo que Ariel Rauschenberger. Después hay 2 del PRO y una radical que no despiertan mucha confianza, si es que esperamos que se pongan del lado del pueblo en esta guerra que contra él, intenta Milei, representante del poder, la mafia y la pobreza. Lo mismo pasa en el Senado, donde se puede contar con Paly Bensusan. De Victoria Huala y Daniel Kroneberger, se sospecha lo peor.

Si no hay justicia hay escrache, se decía. Quizás sean tiempos de nuevos escraches; no de romper, no de lastimar, no de violencia, por supuesto… sí de señalar, sí de que los señalados no puedan quitarse “fácilmente” la marca de la traición. Lamentablemente creo que los habrá. Por eso creo que debemos estar atentos.

Por otro lado la resistencia es constitutiva del peronismo. Resistió el pueblo hasta que apareció un líder y esa resistencia se hizo calle, plazas y fuentes. Resistió el pueblo la proscripción y se hizo pintadas con tiza y carbón, con películas y cartas clandestinas y lucha, para que vuelva. Resistió una dictadura hasta que aparecieron sus resquebrajaduras, que algunos llaman grietas, y se hizo democracia, se hizo reclamo colectivo por memoria, verdad y justicia…Y en eso de resistir anda Ziliotto que se suma a los demás gobernadores patagónicos para «abloquelarse» (permítaseme el neologismo) ante el mayor impacto que se sentirá en el sur del país porque la quita de subsidios energéticos lo afectará más fuertemente al requerir calefacción durante gran parte del año; porque la derogación de la Ley de alquileres en zonas turísticas hará inviable el arrendamiento de viviendas permanentes; porque la desregulación de la industria farmacéutica complicará el sostenimiento de las 6.752 farmacias que existen en la región; y porque las consecuencias de la eliminación de la Ley Nacional del Teatro y del Fondo Nacional de las Artes, implican un apagón cultural para el sur argentino.

Y en La Pampa, Ziliotto advirtió que ya no se podía dilatar más el final del trabajo encarado por la Secretaria de Energía, el Gobierno Provincial y las cooperativas y firmó con la Federación Pampeana de Cooperativas Eléctricas (FEPAMCO) el convenio que pone en marcha el Fondo Compensador e implica el reconocimiento a la diversidad de La Pampa. Sin ese fondo los mayores costos se trasladarían a los asociados. Por eso es una sinergia para celebrar. La resistencia es legítima.

En la calle o las paredes, en las casas o las redes. Resistir es aguantar. Es desensillar hasta que aclare. Es gritar “no pasarán” aunque siempre pasen. Resistir es vivir y luchar para que otros y otras tengan una mejor vida. Resistir es no bajar las banderas, no renunciar a las convicciones, y mantenerlas; a veces de debates, de estudio, de reflexión, de crisis, de militancia se trata. Resistiendo.

Los momentos de crisis pueden aprovecharse para profundizar lo que somos, con quiénes somos, hacia dónde somos, cómo somos. Y aparece también la necesidad de corregir para afirmar, apuntalar, reafirmar qué es lo que se es, dónde se está, hacia dónde se va y no por capricho o tozudez ideológica, sino porque con esa firmeza y seguridad militante se está convencido de que en ese “allá” donde se va, está lo mejor para el pueblo. Un «pueblo” que, con todas las crisis, incertidumbres y oscuridades tiene necesidades que a partir de ser tales, son derechos.

En esta decisiva segunda quincena de enero, donde la justicia tendrá que comenzar a fallar en las causas judiciales en las que se pide la inconstitucionalidad de 10 de los 14 títulos del decreto en los que se hacen reformas o se derogan leyes. De hecho el 70% del Mega DNU está judicializado e incluso hay expedientes contra todo el texto.

En este momento decisivo, decía, se hace necesario tener en cuenta cuestiones como que Milei no es mayoría, fue el segundo que fue acompañado por el tercero y le ganó al primero.

Por eso es que voceros oficialistas, entre ellos reapareció el menemista residual Miguel Solé, ahora prohijado por Miguel Pichetto, hacen bulla con que en el Congreso tanto DNU como la ley omnibus «salen con fritas», mostrado un triunfalismo impropio de un gobierno que lejos está de ser la asentada convertibilidad de Menem y que no exhibe, hasta ahora, el poder de un “macrismo recargado”, capaz de efectivizar el fallido programa del 2015-2019. Es más, el ministro Caputo afirmó que si la ley ómnibus no es aprobada por el Congreso «seria una muy mala noticia» y que eso determinaría la instrumentación de «medidas más duras». Lo mismo repitió Milei antes de salir para Davos. Si todo estuviera tan cerrado, como vocifera Solé, no tendrían razón de ser esas amenzas.

De hecho, para que el DNU sea rechazado y para que esa ley no prospere en la Cámara de Diputados, se necesitan 129 voluntades. En Unión por la Patria, bloque unificado con una posición muy firme de rechazo, hay 102 diputados nacionales. Hay otros bloques que ya han dejado claro su rechazo al DNU y a la ley ómnibus, y hay muchos que en los medios de comunicación y redes sociales se han mostrado prudentes, pero que se han expresado con mucha dureza en el plenario de comisiones. Una de ellas es Margarita Stolbizer, del bloque de Pichetto, para Solé que la ha de haber seguido por TV. Lo mismos que los socialistas santafesinos.

Igual pasa con el paro del 24 de enero. Los bufones de Milei, también en esta se anotó Solé, salen a hacer bulla con que se va a levantar. Pero al mismo tiempo tienen que salir a amenzar (lo hizo Adorni, el vocero) con el descuento al empleado público que adhiera. Y desde la CGT no sólo que la ratificaron en un congreso confederal, que voceros como el secretario general de los canillitas, Omar Plaini, aseguran que «no hay ningún motivo para que levantemos la decisión», cuestionando fuertemente las «medidas nocivas que afectan al pueblo argentino» y son impulsadas por el Gobierno de La Libertad Avanza; sino que sostienen que habrá un millón de personas en la calle, e incluso ironizan, como lo hizo el metalurgico Abel Furlán, preguntándose “¿Cómo nos piensan parar?”, en relación al protocolo antipiquete de Patricia Bullrich.

Es así que, a poco mas de un mes de la asunción de Milei, lo hemos dicho, la única certeza es la centralidad de la lucha popular para lograr su derrota. Pero en nuestra provincia, después de haber habido manifestaciones varias, se hace imprescindible centralizar las mismas y concentrarlas en una rotunda concentración el 24 de enero.

Hasta ahora genuinamente, desde distinto sectores, se fueron organizando desorganizadamente (al punto que llegó a parecerse a una disputa interna) diferentes movidas. Se impone ahora, sin llegar al extremo de Pablo Moyano que pidió a los dirigentes que acompañen el plan de lucha de la CGT preguntándose «¿Dónde están Alberto, Cristina, Máximo y Sergio?», que se convoque a la dirigencia política y barrial a la manifestación del 24 de enero y centrar las energías en ese día. No más convocatorias. En Conducción Política, bajo el título «Un caso concreto» en el capítulo 6, Perón cuenta que «… en una reunión de gabinete muy agitada…el gobierno me dijo: Pero si usted tiene tanta fuerza ¿por qué no gana la calle, se impone y nos asegura tranquilidad? Les contesté: No, yo no voy a ganar la calle ahora…voy a ganar la calle en el momento y en el lugar que sea necesario. El dominio de la calle no se puede mantener en forma permanente, porque habría que tener a toda la gente todo el día en la calle y ¿es posible realizar una cosa de ésas?».

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios