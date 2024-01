Adorni: “clase magistral de Milei en Davos” y descuento a las y los estatales que paren el 24

Compartir esta noticia:

«Quien no trabaje, no cobrará, aseguró el vocero presidencial en su habitual encuentro con la prensa en Casa Rosada en referencia a la medida de fuerza convocada por la CGT. Además, adelantó que a fin de mes se reunirá el Consejo de Salario Mínimo: «No hay una demora al respecto».

El vocero presidencial Manuel Adorni anunció este jueves que el Gobierno descontará de sus haberes el día no trabajado a los empleados estatales nacionales que adhieran el próximo miércoles al paro convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) porque «el salario es una contraprestación» y aseveró que «el que no trabaja, no cobra».

«Se ha tomado la decisión de descontar el salario a todos los empleados estatales nacionales que adhieran a la medida. El salario es una contraprestación y quien no trabaje, no cobrará», dijo Adorni en la habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.

En esta línea, indicó que el Gobierno continúa «esperando argumentos para el paro» programado por la central obrera porque, a su criterio, «no termina de quedar claro» el motivo de la medida de fuerza.

Asimismo, Adorni reiteró que estará abierta la línea telefónica 134 para «todos aquellos que se sientan extorsionados, amenazados o obligados a parar. La línea es gratuita y anónima», reiteró.

El funcionario consideró que la Argentina «está en una situación de urgencia» y el cambio es necesario para «sacarla de la decadencia».

«Nos honra que Argentina vuelva a ser un faro del mundo occidental» Manuel Adorni destacó la exposición de Javier Milei en Davos, dijo que «nunca antes un presidente había dado tamaña clase magistral» y aseguró: «Defendió con argumentos la superioridad del libre mercado». pic.twitter.com/nrMIUQM0QC — Corta 🏆 (@somoscorta) January 18, 2024

Por ese motivo, estimó que «no existe razón para el paro o, al menos, las explicaciones de los porqués son casi infantiles».

«No los entendemos. En cuanto a términos jurídicos, llegado al caso habrá novedades sobre el punto en cuestión», remarcó Adorni en referencia a las consecuencias legales que podría tener descontar el día a los estatales.

Finalmente, el vocero sostuvo que el Gobierno nacional tiene intención de reunir el Consejo de Salario Mínimo a fin de mes y que «no hay una demora al respecto».

«Cuando esté la fecha para plantear el Salariel o Mínimo Vital y Móvil la daremos, se va a convocar en los próximos días», concluyó.

La presencia de Milei en Davos fue «sensacional»

Adorni evaluó ue el resultado de la presencia del mandatario Javier Milei en el Foro Económico Mundial, en Davos, fue «sensacional» no solo por el «recibimiento» que tuvo de los asistentes al encuentro, sino también por la «posterior repercusión» internacional, afirmó.

«La apreciación es que tuvo un resultado sensacional; lo expresado en el discurso, no solo el recibimiento y la posterior repercusión a nivel mundial, no se han visto en décadas en la Argentina», dijo Adorni en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.

Ante una consulta periodística sobre la evaluación que hizo el Gobierno de la presencia del jefe de Estado en Davos, Suiza, el vocero respondió: «Simplemente me puedo limitar a contar que estamos felices y orgullosos por la contundencia que ha demostrado la Argentina en relación hacia dónde vamos».

Adorni sostuvo que en Davos el «mundo se enteró efectivamente de esta Argentina que empezamos a transitar», dijo.

Simultáneamente, consideró que Milei «habló ante empresarios y mandatarios del mundo y nunca antes un presidente había dado tamaña clase magistral defendiendo con argumentos la superioridad del libre mercado y del progreso individual».

Además, puso de relieve que «habitualmente los mandatarios argentinos se dedicaban a ir a este tipo de foros a quedar bien o a simplemente pasar el momento», pero evaluó que Milei «ha mostrado cuáles son sus convicciones y dónde pretende que vaya la Argentina».

«Lo que nos honra a todos es que Argentina vuelva a ser un faro del mundo occidental en virtud de las firmes convicciones del presidente Milei», agregó.

El jefe de Estado arribará este viernes al país tras su participación en el foro, donde defendió al capitalismo como una herramienta para «terminar con la pobreza y el hambre en el planeta» y aseguró que «Occidente está en peligro» amenazado por «el socialismo que lleva a la pobreza».

«El capitalismo de libre empresa es la única herramienta que tenemos para terminar con el hambre y la pobreza en el planeta», afirmó el Presidente al exponer en Davos.

Antes de pronunciar su discurso, el Presidente mantuvo junto a la canciller, Diana Mondino, un encuentro con el secretario de Estado para las Relaciones Internacionales del Reino Unido, David Cameron.

Más tarde, Milei se reunió con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y la primera subdirectora gerente del organismo, Gita Gopinath.

Si no se aprueba la ley de Bases, el ajuste «va a tener que reverse»

El vocero presidencial afirmó que el gobierno está «convencido» de la futura sanción de la ley de «Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos», pero advirtió que «en el plano hipotético de que no se apruebe, el ajuste, por supuesto, va a tener que reverse».

Adorni indicó que en el programa económico hay «algunos pasos más importantes que otros, y hoy el paso que estamos dando es la ley de Bases».

En su habitual conferencia de prensa matutina, el portavoz también hizo referencia a la reunión que el presidente Javier Milei mantuvo ayer en la ciudad suiza de Davos con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en el marco de una presentación del primer mandatario en el Foro Económico Mundial que calificó como «absolutamente sensacional».

Al preguntársele si se tomarán medidas ante la suba de las cotizaciones de los dólares financieros y en el mercado informal, insistió en la necesidad de contar con la aprobación legislativa de la ley de Bases y que de esa decisión del Congreso «dependerá cuáles sean los pasos a seguir».

Respecto de las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, quien dijo que no se había abandonado el camino hacia la dolarización, Adorni recordó que «durante meses el presidente Milei, incluso en su campaña, siempre habló de la competencia de monedas y se sigue trabajando en esa línea, ese es nuestro norte».

«Esto es un camino que va teniendo sus pasos, algunos más importantes que otros, y hoy el paso que estamos dando es la ley de Bases», expresó.

Al respecto, planteó que de la aprobación o no de la ley «dependerá cuáles sean los pasos a seguir».

«Estamos convencidos de que no hay razón para que la ley no llegue a buen destino, pero en el plano hipotético de que no se apruebe, el ajuste, por supuesto, va a tener que reverse», señaló.

Adorni se refirió a la reunión de Milei con Georgieva y aseguró que en el FMI «están entusiasmados con el rumbo» tomado por el gobierno argentino, y que «confían en que los planes que estamos llevando a cabo terminen con la inflación y promuevan el crecimiento económico a partir del desarrollo del sector privado, que tan maltratado ha sido en los últimos años en la Argentina».

