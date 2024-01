“El paro no es contra el Presidente, queremos que revea las políticas económicas”

Compartir esta noticia:

El Secretario General del Centro de Empleados de Comercio, Rodrigo Genoni, convocó a la movilización que se hará el 24 de enero desde el mediodía en Santa Rosa “en defensa de los trabajadores”.

El miércoles 24 de enero se hace un paro nacional convocado por la CGT y las dos CTA contra el Mega DNU, la ley Ómnibus y el ajuste del gobierno de Javier Milei. En Santa Rosa, los mercantiles concentrarán desde las 12 en la calle Garibaldi para marchar a las 12:30 a la plaza San Martín.









“Se pide que revea las políticas económicas y las modificaciones que se llevan adelante con el DNU, porque afectan a los trabajadores. Pretendemos que se recapacite y que los cambios que quiere hacer, no los paguen los trabajadores, que se supone, no los iban a pagar”, dijo Genoni a Plan B.

“Él prometió resolver el déficit fiscal, la emisión monetaria y la inflación, pero lo que se está habiendo es una gran transferencia de ingresos de los trabajadores y no de la casta cómo él había prometido. Milei está haciendo que el pueblo pague el ajuste y no los que más tienen, tal como lo prometió”, insistió.

Genoni dijo que “esperamos que los legisladores recapaciten y que entiendan que aceptamos el debate, pero lo que está sucediendo en paralelo al entretenimiento de la ley ómnibus, es que el trabajador no puede renovar el alquiler, no puede comprar comida, o no puede concretar las vacaciones que había proyectado”.

“Estamos en contra de la política, no del presidente. El pueblo necesita que se resuelvan los problemas en democracia, con apertura y diálogo, sin avasallamientos”, dijo.

“Se mete con las leyes proteccionistas de los argentinos y me pregunto ¿qué tiene que ver la ley de bosques, de humedales, de glaciares?, con la emisión monetaria, con el déficit fiscal y con la casta de la que él habla. O será que estas leyes son la puerta para un gran negocio, para que las grandes empresas puedan talar, quedarse con las tierras, el agua y los humedales”, cerró.

