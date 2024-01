Kroneberger a representantes de la Cultura Pampeana: “el estado tiene que estar presente donde el privado no está”

Compartir esta noticia:

El senador nacional Daniel Kroneberger (UCR) se reunió este lunes en la sede de la Asociación de Trabajadores del Teatro Pampeano con representantes de entidades culturales de La Pampa para escuchar su reclamo ante las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional que afectan al sector.

Los y las representantes del arte y la cultura expusieron en breves testimonios cómo perjudicarían a la cultura el decreto 70/23 y la Ley Ómnibus.

El senador dijo que no comparte cómo fue presentada la ley por parte del Gobierno nacional, donde señaló además que no tienen un interlocutor válido para conversar el tema. Se manifestó como un “defensor a ultranza del federalismo” y reconoció que “el Estado tiene que estar presente” donde el privado no lo hace.

Kroneberger continuó: “Se necesita un poco de tiempo, que baje la espuma y poder accionar y poder revertir estas cosas. Lo que yo quiero es que si hay mil cosas para tratar y hay 500 en las que no estoy de acuerdo, quiero poder tener la oportunidad de decirlo”.

“Cuando me dice el presidente ‘tomá, se vota a libro cerrado’, me pone en una trampa. Yo no quiero esa trampa. Señor presidente, este libro yo lo quiero abierto, no me puede decir todo si o todo no”, añadió el legislador pampeano.

Los sectores culturales ya han dialogado con la diputada nacional Marcela Coli (UCR); la senadora Victoria Huala, los diputados nacionales Martín Ardohain y Martín Maquieyra (PRO); y con la diputada nacional Varinia Marín, el diputado nacional Ariel Rauschenberger y el senador nacional Daniel Bensusán (Unión por la Patria). De esta manera, todos los legisladores y legisladoras de La Pampa con presencia en el Congreso de la Nación se han reunido con la Asamblea por la Cultura.

La Asamblea está integrada por la Asociación Pampeana de Escritores y Escritoras, Músicos Independientes Piquenses Asociados (MIPA), Músicas Autoconvocadas Pampeanas Unidas (MAPU), Asociación Coral de La Pampa, Grupo de Escritores Piquenses, Asociación Pampeana de Danza (APADA), Asociación de Trabajadorxs del Teatro Pampeano (ATTP), Bibliotecas Populares de La Pampa, Escuela Integral de Tambores, Cooperativa de Trabajo Gráfica Visión 7, 7Sellos Editorial Cooperativa, Muralistas Políticxs de La Pampa y a los sectores del circo, las artes plásticas, las librerías y la realización audiovisual.

