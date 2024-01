Pedehontáa acusó legisladores opositores de ser “cómplices” del gobierno de Milei “quedándose con los recursos pampeanos”

Compartir esta noticia:

El secretario de Trabajo de La Pampa, Marcelo Pedehontáa, salió al cruce de opositores que se molestaron porque el gobernador Sergio Ziliotto los puso en el centro de la escena al sugerirle a los intendentes de Juntos por el Cambio que le pidan respuestas a sus legisladores nacionales por la crisis económica generada por el gobierno de Javier Milei y sus aliados del PRO y la UCR.









Pedehontá les recordó a Daniel Kroneberger, Marcela Coli, Martín Maquieyra, Martín Ardohain y Victoria Huala que “apoyaron a Macri, y la mayor hipoteca del futuro de los argentinos (préstamo FMI)”; “Se arrastran a Milei después que este los acusara de tener como lides y candidata a una “Sra bomba en jardines de infantes’”, en alusión a Patricia Bullrich por su pasado montonero.

“Hoy convalidan los contubernios del Hotel Savoy, esperando qué trae Rodrigo De Loredo…. Para ver qué calor tiene entregar la patria y todos los argentinos adentro”, acusó.

Aseguró que “nosotros, los peronistas de La Pampa, con virtudes y errores, hemos construido una identidad llena de pampeanidad, con los y las pampeanas y pampeanos, sin distinción política o ideológica, y eso les molesta”.

“Identidad que garantiza igualdad de oportunidades Defendiendo la SALUD PÚBLICA, la EDUCACIÓN PUBLICA, la ACCESIBILIDAD A LA VIVIENDA generando previsibilidad en las generaciones futuras…”, enumeró.

“Esa previsibilidad que, con su complicidad, el gobierno nacional está poniendo en jaque quedándose con los recursos de todos los pampeanos”, los responsabilizó.

“Desde mi condición de pampeano le pido anímese y juegue con la camiseta de los trabajadores, la camiseta de los que ven que no van a poder acceder a la vivienda, la camiseta de nuestros jóvenes que no van a poder acceder a una carrera universitaria… fuese la grandeza que le espera… y de paso no le entrega la soberanía a los amigos de su jefe…. Mauricio Macri”, finalizó.

