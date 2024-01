Aumentaron los montos de créditos para pequeños productores ganaderos

Compartir esta noticia:

El Fondo Rotatorio para pequeños productores ganaderos pampeanos no bancarizados, ofrecerá un monto de hasta 3 millones para infraestructura productiva, insumos para la producción de recursos forrajeros, entre otros destinos; con un plazo de 5 años a tasa del 10% anual.

Esta línea financiera está pensada para pequeños y medianos productores ganaderos con no más de 100 vacas, que no tengan vinculación con bancos (No ser titular de una cuenta bancaria comercial), y que su única fuente de ingresos sea la actividad agropecuaria.









El director de Ganadería del Ministerio de la Producción, Marcelo Lluch, explicó a la Agencia Provincial de Noticias que el productor “lo puede utilizar para infraestructura rural, para todo aquello vinculado con el sistema de producción, también para pagar servicios, ya sea veterinarios o de algún otro asociado a la producción ganadera, implementación de pasturas, aspectos reproductivos y mejoramiento genético como inseminación artificial, compra de semen o compra de genética, por ejemplo un toro nuevo para el campo, entre otros”, y recalcó que consulten ante cualquier duda.

Por su parte, la directora de Asistencia Técnica y Financiera, Eugenia Borges, explicó: “ampliamos el monto para que el solicitante pueda tramitar hasta 3 millones como máximo, a una tasa fija del 10%, (tasa nominal anual fija), tiene un plazo máximo de 5 años y se otorga con garantía personal: el solicitante no va a necesitar prendar ni hipotecar ningún bien, solo firmando un pagaré accede al financiamiento. Todavía se encuentran disponibles más de 150 millones para el sector”.

Contacto

Las solicitudes ingresan a través de la Dirección de Ganadería, ya sea por el correo electrónico planganadero@lapampa.gob.ar o vía telefónica al (02954) 452634. WhatsApp: 02954 15648167.

