Madura el nocaut

Aumenta la pobreza, pero el establishment no cree que Milei pueda imponer el ajuste. El papelón en Davos muestra su fracaso político. La espalda solvente de Ziliotto le permite posicionarse y alinear al peronismo de La Pampa. Todos con el paro y movilización de la CGT. La opo, tan tibia como gorila.

Por Javier Urban – En el mes de diciembre una familia necesitó $495.798 para no ser pobre. Casi medio millón de pesos para no caer en la pobreza cuando el salario mínimo vital y móvil es de $156.000. Una familia con dos salarios mínimos estaría cerca de caer en la indigencia ya que para no llegar a ese estado es condición tener un ingreso de $240.679. De acuerdo con los registros estadísticos del Indec, la canasta básica se encareció un 30,1% en diciembre. En términos monetarios, implicó una suba de $55.628,80 solo en un mes. Esos índices de precios ponen a gran parte de la población al borde de no poder ni siquiera tener una alimentación digna. La caída del ingreso con respecto a los precios hace que mes a mes sea más difícil poder costear lo imprescindible para vivir, que es la comida.









Todo esto ha sido producto de lo sucedido desde que Milei ganó el ballotage, teniendo su éxtasis en lo ocurrido inmediatamente después de los anuncios que hiciera, a los pocos días de asumir, su ministro de economía, Luis Caputo, cuando, al toque, los ganaderos y los petroleros aumentaron sus bienes de manera increíble, generándose aumentos diarios que duplicaron casi todos los precios, sobre todo los alimenticios.

El dato de inflación de diciembre de 2023 con un promedio de 25,5% de aumento entre los distintos rubros que componen la canasta total, quedando los alimentos al borde del 30 y la inflación anual trepando al 211,4%, la cifra más elevada desde 1990, cuando llegó al 1.345 %, en el final de la hiperinflación. A ese ritmo en el primer cuatrimestre de este año, los asalariados perderán casi un 25% y los autónomos e informales un 30%. Los mercados no creen que Milei pueda imponer el ajuste y hay señales de que en cualquier momento podrían migrar hacia el dólar, desatando la corrida más grande que se tenga memoria. Al precio de hoy, demandarían 25 mil millones de dólares. Todo eso marca irremediablemente el fracaso de Milei en términos económicos. Pero lo que hizo el otro día en Davos, marca también un irremediable fracaso político.

Ahí Milei se mostró ante el mundo como un personaje completamente desubicado. Porque en al Foro de Davos asisten los millonarios del mundo, que llegan en jets privados y se alojan en hoteles de un lujo inimaginable y de un costo más inimaginable todavía. Es la reunión del Círculo Rojo de los más grandes capitalistas del mundo y allá fue Javier Milei a “explicarles” cómo funciona el capitalismo.

Es cierto que el presidente pertenece a una secta integrada por unos pocos miles en todo el mundo que profesan el anarcocapitalismo que, según el líder o referente de esa secta Jesús Huerta de Soto, tiene a los verdaderos enemigos en los liberales y en los neoliberales, porque son los que utilizan el Estado en beneficio propio.

Pero de tener esa creencia a ir a exponerla en el medio de la reunión del Círculo Rojo del Capitalismo, y sin ninguna certeza teórica ni empírica de las barbaridades que dijo, fue bochornoso desde todo punto de vista. Primero por su desubicación en tiempo y espacio, pero después por su desvarío perverso basado en información falsa. Desde lo técnico pretendiendo que maneja estadísticas de épocas en las que las estadísticas ni siquiera existían, defendiendo a los monopolios y asegurando que el Estado debe desaparecer. O sea pretendiendo instalar la conveniencia de los monopolios sin Estado, sin el órgano de control, argumentando que eso facilitará la aceleración de la tasa de crecimiento económico por la tasa de acumulación, lo que es de una barbaridad conceptual muy primaria, porque los monopolios no tienen tendencia a innovar, porque no lo necesitan, al no competir con nadie. A tal punto esto es así que en más de una oportunidad, en la madre del capitalismo, que es EE UU, la Corte Suprema ha obligado a la división de empresas monopólicas, porque atentan contra el capitalismo.

Pero además incurrió en la estigmatización de lo que llama despectivamente “colectivismo”, de los feminismos, y del propio Estado que él preside. Calificó de “pelea ridícula y antinatural entre el hombre y la mujer” la visibilización de las desigualdades. Acusó a los feminismos de promover más “intervención del Estado para entorpecer el proceso económico”, y adjudicó al ambientalismo “la agenda sangrienta del aborto”. Decididamente pareció esos soldados que solían encontrarse en medio de alguna selva asiática creyendo que todavía estaban combatiendo en una guerra mucho tiempo antes terminada. Su desubicación fue patética.

Margarita Stolbizer, desde el bloque que lidera Pichetto tuiteó que «el hombre que habla así en Davos, a contramano del mundo y solo referenciado en sí mismo y en las fuerzas del cielo, le pide superpoderes al Congreso. No parece sano concederlos.» ¿Anticipo de su voto en el Congreso?

Y si bien sus acólitos redoblaron esfuerzos por hacer ver que hubo 4 o 5 personalidades de relevancia que salieron a felicitarlo por haber confrontado con el círculo rojo de Davos, pretendiendo instalar que su exposición había sido notable. La realidad indica que esos que salieron a aplaudirlo lo hicieron porque atacó a la agenda 2030, asumida por el Foro Económico, que tiene entre sus objetivos la igualdad de género, que ellos -Huerta de Soto, Elon Musk, Trump- detestan. Pero definitivamente la participación de Milei en Davos representa su irremediable fracaso político.

Y si de papelones hablamos, es inaceptable que pasados más de 20 años del siglo XXI, estén yendo profesionales al Congreso de la Nación para explicar por qué son necesarios los hospitales psiquiátricos, la protección de glaciares, la preservación de parques nacionales, la defensa de la cultura, el control de la calidad de los remedios oncológicos. Es de un retroceso pavoroso.

Y lo obvio de cada testimonio que se escucha es un insulto al intelecto de todas y todos, y un retroceso de siglos en la construcción democrática y social. Este presidente impresentable nos ha puesto a debatir las más básicas reglas de vida y de convivencia. Hay doctores, hay científicos, hay artistas tratando de poner en palabra que está mal quemar tierras, que es importante el cine, el teatro porque es arte y da laburo, que es importante la música, que además junta la misma cantidad de guita para el país que lo que junta la pesca. Prestarle atención a las jornadas de debate en el Congreso y escuchar a médicos pidiendo que se permita el tratamiento de enfermedades mentales y de enfermedades oncológicas, es vergonzante. No hay político que vote esto y merezca un mínimo de respeto. Tiene que ser un no rotundo al paquete de ley. No estarán votando un proyecto de ley, estarán votando una reconfiguración social que quiere obligarnos a vivir como esclavos ignorantes y enfermos. No debería ser posible que haya la más mínima posibilidad de una irresponsabilidad tal en legisladores que prefieran defender a cuatro mafiosos antes que al 90% de los jubilados, de los laburantes, de los inquilinos, de los estudiantes, de los enfermos, de la gente de cultura, de la tierra, del mar. ¿Tendremos que resignarnos a que esas sean las prioridades de los que son elegidos por el pueblo pero que terminan siendo manejados por los poderosos y las banelcos de siempre?

Fue el gobernador Sergio Ziliotto el que interpeló a los intendentes de JxC que se reunieron para enfrentar juntos a la crisis económica y política. “Transitar juntos –dijeron- la incertidumbre sobre hacia dónde vamos”. Intendentes algunos que hicieron campaña para Milei, “militaron contra la obra pública pero ahora la reclaman” como supiera decir un jefe comunal justicialista. En ese marco la intendenta de Castex advirtió que difícilmente se concrete el Playón Polideportivo que se iba a construir en Parque Norte con financiamiento nacional, ni el Pasaje de la calle 25 de Mayo que atraviesa las vías del ferrocarril. Y el intendente de 25 de Mayo, que reconoció que por ahora todo el apoyo y acompañamiento lo tenemos netamente por parte del Estado provincial, reclamó por la situación de la crecida del río Colorado y el mejoramiento de la ruta nacional 151, que le corresponde al gobierno nacional. A los 28 intendentes de JxC, Ziliotto les pidió que trasladen esa inquietud a los legisladores nacionales de su coalición electoral que apoyan «un modelo de país que tiene cada vez menos de federalismo y está provocando un fuerte ajuste en las provincias y en los que menos tienen».

Es que a diferencia de los legisladores peronistas, los de JxC no se han mostrado contundentes para rechazar el DNU ni la ley ómnibus. Si bien los radicales de Gastón Manes salieron a decir que la Ley Ómnibus es «improvisada» y «poco democrática» y entonces la diputada Marcela Colly se reúne con artistas, lo máximo que les dice es que va a ser lo más criteriosa posible en cada una de sus decisiones y la ley no tiene criterio; y el senador Kroneberger, dando la sensación de querer justificarse por lo que va a hacer, acusa a Ziliotto de haber apoyado al presidente Alberto Fernández en su momento y dice que nunca votó ni lo hará en contra de los intereses de la provincia, pero no dice qué hará cuando le toque votar por una ley que definitivamente destruye las PyMEs provinciales y las economías regionales, dejando pampeanos y pampeanas sin fuentes de trabajo. Una ley que seguramente será acompañada por la senadora Victoria Huala que ya se expresó por redes sociales diciendo que con el paro de mañana no dejan gobernar y reclamó “¡Dejen a los argentinos vivir en paz!”. La tibieza radical y el gorilismo del PRO en su máxima expresión.

Mientras tanto Ziliotto, a diferencia de otros gobernadores del mismo palo que observan todavía con mucha cautela el incipiente andar de Milei, alineó a todo el peronismo de La Pampa contra las medidas presidenciales. «Cuando asumió parándose de espaldas al Congreso, mostró cómo iba a actuar con las instituciones democráticas, ahora viene por un nuevo orden económico, la coparticipación está atrasada en 55 puntos con respecto a la inflación, busca en provincias ordenadas como la nuestra vaciarnos la coparticipación, sacar impuestos coparticipables y aumentar los impuestos que tienen que ver con Nación» acusa Ziliotto y tras él se encolumnaron marinistas, vernistas y kirchneristas.

Alicia Mayoral, desde el Foro Permanente de Vicegobernadoras y Vicegobernadores de la República Argentina asegura que «nos preocupa todo, la economía, la falta de obra pública nacional, que es cierto que Milei lo dijo en campaña y fue mucha la gente que lo acompañó, pero en La Pampa las obras nunca son para la casta de la que él habla».

Y a la intendenta Fernanda Alonso, que comparó la situación con la vivida con Macri cuando La Pampa “desapareció” del mapa nacional de inversiones, le preocupa la ralentización del avance de la obra del segundo tramo del Acueducto del Norte, de Santa Rosa a Pico. Como a di Nápoli, que lo dejan sin desagües pluviales en la calle Santa Cruz y sin la terminal de ómnibus y entonces, denuncia que en no más de 20 días han empujado a la línea de la pobreza a la clase media y a los que estaban en situación de vulnerabilidad, pero cobraban programas sociales o ayudas económicas, los están empujando directamente a la indigencia; olvidándose que él les eliminó horas extras a su personal, al que les desdobló el bono y los desenganchó de los aumentos salariales que otorgue el gobernador, por lo que hoy le hicieron un paro en la municipalidad.

Ziliotto sabe que por ahora su administración tiene espaldas financieras anchas como para bancar la parada. Ya en diciembre les mandó refuerzos a los municipios y comisiones de fomento por $2.531 millones del juicio que La Pampa le ganó a la Nación por descuentos a la coparticipación. Y si bien les advirtió que accionen priorizando la demanda social, en este contexto de crisis, los intendentes saben que cuentan con respuestas permanentes del gobernador cada vez que van a pedir algo. Desde ese lugar, sabiendo que es el momento, se para de manos frente al gobierno de Milei.

Ziliotto tiene en claro que con Milei no habrá gradualismo y perseguirá judicialmente a quienes se le opongan. Una fórmula de ajuste y represión que ha fracasado tres veces: dictadura, delarruismo y macrismo. Y también sabe que tanto Antonio Cafiero, entre 1987 y 1989, con Alfonsín presidente, como Carlos Ruckauf, entre 1999 y 2001, con Fernando De la Rúa de presidente, siendo gobernadores de provincia de Bs AS fueron referencias ineludibles del peronismo de su momento. Del mismo modo, aunque aún no concite unanimidad, el peronista al frente del distrito más grande del país, revalidado por 4,2 millones de electores y casi un centenar de alcaldes, Axel Kicillof, ya es el incipiente líder del peronismo para la etapa que viene. Por sus movimientos da toda la impresión de que Ziliotto así lo considera.

De todos modos, definitivamente enrolado en la resistencia, reconoce que hoy por hoy a ésta la conduce la CGT. El gobernador está convencido que la de mañana será una convocatoria muy importante. Ha ido observando como desde el día en que la CGT anunció el paro y movilización de mañana, se fueron sumando muchísimas otras centrales sindicales, movimientos sociales, culturales, deportivos, científicos. Todos aquellos sectores de la sociedad que están siendo agredidos y van a ser perjudicados si sale la bochornosa ley omnibus y el DNU, que no solamente va a afectar a los intereses de los trabajadores sino también a toda la sociedad: la soberanía nacional con la venta de las empresas del Estado; con la posibilidad de que venga un tipo de afuera y compre tierras o media Patagonia. La industria yerbatera, azucarera; la pesca. Muchos son los sectores que están siendo agredidos. El gobierno de Milei retrocede groggy, y detrás de la CGT se envalentonan muchos. Ziliotto apuesta fuerte por el éxito de la medida. Algo que les hizo saber a los representantes locales de las organizaciones de trabajadores.

Y realmente será muy importante que el descontento popular se exprese masivamente en la calle, porque además de frenar el ajuste criminal que están realizando, sería un paso contundente hacia el hallazgo del punto de articulación política que permita pensar colectivamente una salida a la locura que nos ofrecen Milei y los grupos económicos. Pero se impone también transitar el día de mañana con mucha madurez. Se hace necesario tener en cuenta que la ministra de seguridad, Patricia Bullrich bancó otra vez al milico Echecopar, que asesinó por la espalda a un pibe y eso muestra que están dispuestos a todo. Guarda. No se necesitan mártires. Tenemos demasiados. Se necesitan personas racionales y luchadoras, pero vivas, bien vivas.

La Bullrich delira con ser comandante y sueña con reprimir, lo que es una torpeza política peligrosísima. Son capaces de una brutalidad y matar a alguien. Están generando una masa de gente con bronca. Y son capaces de provocar como para que alguien se descontrole para justificar un homicidio, algo que además de ser un crimen, tendría un alto costo político.

El campo popular debe hacerse cargo urgentemente de conducir a esa gente, de contenerla. Hay que evitar que respondan a esas provocaciones. Nadie debe caer en esa trampa mortal. Ni la más mínima violencia como respuesta. Esa debe ser la consigna.

