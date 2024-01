De Loredo y Pichetto cruzaron a Caputo por amenazar a gobernadores

Compartir esta noticia:

El presidente del bloque de la UCR, Rodrigo De Loredo y el presidente de Encuentro Republicano Federal, Miguel Ángel Pichetto, salieron al cruce de las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, que amenazó con recortes a los gobernadores para que aprueben la Ley Ómnibus

“Nuestro bloque permitió el día de ayer que su gobierno cuente con un dictamen de comisión en tiempo récord, pese a la inédita minoría del gobierno en el Parlamento. Las herramientas normativas para que lleve adelante su plan de gestión y económico las va a tener”, dijo De Loredo.

“Si su advertencia es para que ajustemos a los jubilados o aumentemos las retenciones, sepa que no va a suceder. Eso no va a ser ley”, agregó, para advertir que “los ministros no son votados por la gente y están a disposición de decretos o de juicio político. Que los gobernadores, en cambio, sí han sido votados por el pueblo de sus distritos. Que la gente no votó un ajuste a los jubilados ni un aumento de retenciones”, dijo De Loredo.

“Esto tampoco es una amenaza, es una respuesta a todos los jubilados y productores que se preguntan si el ajuste volverá a caer sobre ellos o si verdaderamente se produjo un cambio”, precisó.

Ministro @LuisCaputoAR nuestro bloque permitió el día de ayer que su gobierno cuente con un dictamen de comisión en tiempo récord, pese a la inédita minoría del gobierno en el Parlamento. Las herramientas normativas para que lleve adelante su plan de gestión y económico las va a… https://t.co/itdH3jKXTw — Rodrigo de Loredo (@rodrigodeloredo) January 24, 2024

Por su parte, Miguel Ángel Pichetto, señaló en la red social X: “el Ministro de Economía @LuisCaputoAR, que no tuvo la valentía de venir al Congreso, tiene que dejar de apretar a los gobernadores y tratar de buscar acuerdos con los gobiernos provinciales en lugar de amenazarlos”.

El Ministro de Economía @LuisCaputoAR que no tuvo la valentía de venir al Congreso, tiene que dejar de apretar a los gobernadores y tratar de buscar acuerdos con los gobiernos provinciales en lugar de amenazarlos. — Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) January 24, 2024

Este tuit, fue respondido por Caputo, quien argumentó que no fue al Congreso porque “tenía cosas más importantes que hacer para el país como cerrar el acuerdo con el Fondo que estaba caído y estábamos al borde del default”, para aclarar que su tuit “no es una amenaza, es una respuesta a todos los argentinos que se preguntan que pasaría si el Congreso no aprobara la ley: ratifico que vamos a cumplir igualmente con la meta fiscal, lo que implicará que las provincias contarán con menos recursos”.

Diputado, si algo me sobra es valentía, por eso acepté este puesto en el peor momento de nuestra historia.

Con respecto a no haber ido al Congreso, tenía cosas más importantes que hacer para el país como cerrar el acuerdo con el Fondo que estaba caído y estábamos al borde del… https://t.co/KgVuXtoGKU — totocaputo (@LuisCaputoAR) January 24, 2024

