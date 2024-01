El Desayunador de Villa Germinal y los esfuerzos para ayudar a los más necesitados: cada día hay más demanda”

Compartir esta noticia:

Integrantes del Desayunador de Villa Germinal advirtieron que creció el número de familias que se acercan todos los sábados. Lo poco que recaudan está destinado a realizar las viandas. Planean un carnaval para febrero y lanzaron un padrinazgo a través de las redes sociales.

“Pablo Prato, del Desayunador de Villa Germinal, dialogó con Plan B, en el marco de la realización del paro del 24 de enero. “Hoy estamos realizando una olla popular. Esto salió como propuesta de la Asamblea Autoconvocada de los jueves, que se realiza en la plaza y de la que el Desayunador de Villa Germinal forma parte”, dijo a Plan B.

“Decidimos hacer una olla popular para quien quiera venir a comer, se acerque con su plato y también es una forma de reclamo por la suba de los precios. Sostener la comida de los sábados en el Desayunador, se nos hace difícil y recibimos ayuda de afuera. Esta es una forma de visibilizar y sumar al reclamo, con un poco de alegría”, agregó.

Consultado sobre cómo afectan las políticas de Milei, Pablo dijo que “nos afectará en sostener los talleres. El año pasado los logramos sostener y este año, con la plata que podemos hacer por mes, vendiendo verduras y organizando algún evento, lo vamos a gastar en comida, en sostener la leche para los pibes y pibas”.

“Todo los recursos que podamos generar, se van a ir en comida. El aporte del Desayunador es no solo ser asistencialista, sino aportar con talleres, pero eso, creo que lamentablemente, quedará descartado”, agregó.

Consultado sobre la adhesión al paro, Prato dijo que habrá una importante adhesión. “Estuvimos charlando con vecinos y vecinas del barrio y la mayoría nos recibe bien y se va a sumar al paro, porque no cree que esto vaya por un buen camino y vieron que no la plata no les alcanza. Ni hablar cuando empiecen a llegar las facturas. Ojalá se sume un montón de gente y que seamos mucho. Esperemos que alcance para que se vea que el pueblo laburador está en contra. Es necesario que se arme un plan de lucha, con algo sostenido”.

Ante este desolador panorama y consultado sobre cómo sigue el Desayunador de Villa Germinal adelante Pablo dijo que están analizando acciones a seguir. “Vamos a hacer un carnaval contra la represión y de Milei, para el segundo o tercer fin de semana de febrero. La idea es juntar plata para sostener la vianda. Tenemos una campaña de socios y socias o madrinas y padrinos que cualquiera que pueda aportar, nos puede escribir por las redes y ahí les comentamos en qué se va la plata, cómo se distribuye. Nos pueden buscar en las redes como Desayunador Comunitario de Villa Germinal.

Prato señaló que aumentó la demanda en el Desayunador, desde el 10 de diciembre en adelante. “Estaban yendo 20 o 25 familias a buscar, más unas 10 familias que ya eran del Desayunador. Estábamos dando cinco o seis viandas por familia, y estamos hablando entre 150 y 180 personas. Y ahora, llegaron más de 35 familias, más la del Desayunador. Es decir que estamos hablando de unas 45 familias, unas 250 personas”.

“De a poco se incrementa la demanda y abrimos solo dos sábados. Y sabemos que esto irá a peor, porque, para fin de mes, esperamos que el número sea más grande”, se lamentó.

Pablo explicó que la situación también lo afecta en lo personal. “Soy docente y no sabemos qué pasará en las paritarias. Sí sabemos que la cláusula gatillo se sacó y estamos esperando a que se reúnan para ver qué pasa con nuestro salario”.

“Claramente, todos nos ajustamos. Nosotros alquilamos y automáticamente, se incrementaron los alquileres. Te dicen que tenemos que sentarnos de nuevo, a ver cuánto pagar. Y te aplican el 120% de inflación. De una casa, por la que pago $100.000, tendría que pagar $220.000 y no se puede. Esto también nos afecta. Por ejemplo, el precio de la carne, es mentira que bajó. Desde que subió el 15 de diciembre, no volvió a bajar y eso se ve directamente. Lo bueno, es que esto nos lleva a hacer compras en comunidad, pero todo requiere un esfuerzo más, un esfuerzo doble para conseguir algo. Por eso nos hemos organizado y este feriazo que hicimos en la plaza, ver la manera de llevarlo más cerca del barrio, para que los vecinos puedan acceder a estas verduras y frutas”, cerró Pablo Prato.

