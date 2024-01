Ziliotto y las amenazas de Milei a los gobernadores: “se está llevando puesta a la democracia”

Compartir esta noticia:

El gobernador pampeano lamentó las amenazas del presidente, quien dijo hoy “que no habrá un peso” para mandatarios si no le aprueban la Ley Ómnibus. Ratificó la negativa del PJ La Pampa de acompañar la ley y dijo no compartir la decisión de Osvaldo Jaldo, quien negoció con La Libertad Avanza, a cambio de beneficios para su provincia. “Claramente, está traicionando a la política”, dijo.

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, criticó los aprietes y extorsiones de La Libertad Avanza para lograr un dictamen en la Ley Ómnibus y las últimas declaraciones de Milei, de que iba a fundir a todos los mandatarios. “Esto le duele a la democracia y a la Constitución, pero lamentablemente, le va a doler mas al pueblo”, dijo en declaraciones televisivas.

“Cuando el presidente dice que no nos va a mandar un peso o que nos va a ahogar, es que pretende sacarle el acceso a la salud, la justicia y la seguridad, de miles de argentinos”, afirmó al canal C5N.

“Por más que se diga que él tiene un a representatividad popular, en un esquema democrático, nosotros también tenemos representatividad popular, tanto diputados como senadores, los gobernadores y los intendentes que son la primera trinchera para escuchar la necesidades de la gente”, enfatizó Ziliotto.

“Acá hay que tener muy en claro: el ajuste recién empezó. Y en, ese sentido, nos van a encontrar defendiendo a La Pampa y vamos a estar a las alturas de las circunstancias, le guste a quien le guste y le pese a quien le pese, Vamos a resistir y defender a La Pampa”, dijo Ziliotto.

Consultado sobre si apoyará los cambios en la Ley Ómnibus, Ziliotto fue terminante. “No, estaría rompiendo el contrato electoral con pampeanos y pampeanas, sería entregar una ideología y el futuro de pampeanas y pampeanos. Esto recién está empezando, tenemos un mandato y lo vamos a cumplir”.

“Tenemos que hace valer nuestra representatividad. Eso es fortalecer la democracia. Vamos a estar siempre ideológicamente al lado del pueblo y, cuando sufre, mucho mas”, agregó Ziliotto.

Consultado por la decisión del gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo de apoyar a La Libertad Avanza, Ziliotto dijo que “en el marco del respeto a opiniones y decisiones, el gobernador dijo que es en beneficio de tucumanos y tucumanas. Yo no lo comparto, pero lo respeto, en el marco de la democracia”.

Y agregó: claramente, está traicionando a la política. Este tipo de actitudes bastardean la política y la democracia. Por eso, en estos contextos, aparece como que el culpable es la política, pero el principal responsable es la mala política. Hay malos ejemplos, pero tenemos que luchar por resaltar los buenos ejemplos”.

En referencia a la restitución del Impuesto a las Ganancias, Ziliotto dijo no estar de acuerdo. “Ideológicamente, tengo en claro que el salario no es ganancia, acompañé la medida de Massa de la eliminación del impuesto, porque el salario es uno de los principales instrumentos para activar el consumo y más consumo, es más actividad económica y más trabajo”.

Ziliotto reconoció que la falta de fondos nacionales y una inflación que será del 50% en dos meses, ya pega fuerte en La Pampa. “Para nosotros, no hay otra forma de desarrollar la economía que no sea con desarrollo y trabajo”.

Por otra parte reiteró que desde el PJ La Pampa no se acompañará la Ley Ómnibus, “Se

están llevando puesta a la democracia. Lo importante son seis artículos del dictamen y el resto es cotillón, ya que se le otorgará la suma del poder público al Presidente”, dijo.

Por último consultado por si se prevé una nueva reunión con otros gobernadores, Ziliotto dijo que “estamos en contacto permanente. Hay una gran preocupación, de todos los gobernadores y del jefe de ciudad de Buenos Aires, Todos tenemos una pertenencia democrática. En mi caso, estaré siempre, en el mismo lugar, donde nos puso el pueblo con su voto”, cerró Ziliotto.

