Básquet: se mueve la naranja

Mientras se define la organización, el calendario y las características del torneo de este año en la provincia, los distintos clubes pampeanos que integran la Federación Pampeana de Básquet (Fepamba) ya se mueven con el inicio de las pretemporadas y el recambio de entrenadores en algunos casos y las confirmaciones de nombres en otros.

Algunas de las noticias resonantes llegaron desde dos clubes santarroseños porque ya desde el 15 de enero Belgrano comenzó a trabajar de la mano de Carlos Acuña, el entrenador cordobés que después de una gran tarea en Sportivo Realicó llegó al ‘Tricolor’ para conducir distintas categorías de la entidad, desde formativas a Primera división.

En tanto, hace unos días sorprendió la salida de Ezequiel Carpio de All Boys. Luego de cinco años de trabajo, en donde dirigió a diferentes categorías tanto del masculino como del femenino (también fue coordinador del mini básquet y asistente en el equipo de la Liga Federal), el técnico no llegó a un acuerdo para seguir en el Auriazul y ahora escucha ofertas para desarrollar su tarea en otra institución.

“En su momento me fui de un lugar para crecer deportivamente, hoy entiendo que le di todo lo que podía darle al club, creo que cumplí con los objetivos institucionales propuestos y la idea es poder seguir haciendo esto que tanto amo en otro lugar que lo necesite, así que abierto a nuevos proyectos sea donde sea, a nuevas necesidades que el deporte tiene, porque si hay algo que tienen los deportes colectivos es que todo el tiempo se van manifestando cosas nuevas e interesantes para realizar, pero no hay personal que lo quiera realizar, por tiempos u otras cuestiones”, escribió Carpio en su despedida. Por ahora no hay novedades sobre su reemplazo en All Boys, cuyo equipo de Primera se prepara para la próxima Liga Federal.

En el otro club de la capital provincial, Estudiantes, también hay cambios. Se fue Germán Vasino y en su lugar como técnico principal estará Fidel López, que dirigirá U-17, U-21 y Primera masculino. En U-13 y U-15 sigue Pablo Lamare mientras que Gonzalo “Toto” Schwindt es el coordinador general. La pretemporada empieza el próximo lunes 29 en masculino, femenino y Liga BLP.

Por el lado del sur, Centro Rincón Vasco de General Acha comenzó a moverse desde el 15 de enero, con José Villagra y Lucas Vincent como entrenadores en las distintas categorías. Por su parte, Juventud Unida de Alpachiri aún no definió cuándo iniciará su pretemporada.

En el norte

Por el lado de Sportivo Realicó, la dirigencia acordó con Brian Fariña y Jeremías Quiñones como entrenadores y el lunes próximo inician los trabajos de cara a la temporada. Joel Olmo será el preparador físico y Mari Díaz en Escuelita y Premini.

En General Pico, el club Ferro Carril Oeste realiza durante esta semana una serie de entrenamientos abiertos de las distintas categorías formativas para que se puedan sumar nuevos jugadores. El trabajo está a cargo de Martín Montero y en los próximos días arrancará la pretemporada de un club que ya se mueve con los entrenamientos de la Liga Federal, de la mano de Diego Alba.

El otro que jugará el Federal es Independiente, que también inició su pretemporada conducido por el técnico Juan Pagnanini, quien coordinará al resto de las categorías y también conducirá a la Primera local. Juani Acebal y Sergio Miguel se harán cargo de distintos equipos del masculino.

Pico Football Club, que cumple una excelente campaña en la Liga Argentina (es líder en la Conferencia Sur), también se mueve y en breve dará inicio a la pretemporada 2024.

En cuanto a Cultural Argentino, la intención de la dirigencia es sumarse al torneo Provincial en todas las categorías formativas aunque analizan detalladamente el complicado tema costos por los viajes, arbitrajes y demás. En Primera vienen de jugar el Pre Federal, el año pasado.

Por el lado de Argentino de Trenque Lauquen, no sólo seguirá con sus formativas en el Provincial sino que la intención es sumarse también en Primera. Y desde Atlético Villegas también analizan la posibilidad de competir con sus distintas categorías luego de que el año pasado jugaron en la Liga Básquet La Pampa (BLP). El equipo de Primera también se prepara para la Liga Federal que comienza el 23 de febrero (el DT es Renzo Picarelli).

Torneo

En cuanto al formato del certamen, la dirigencia de Fepamba analiza por estas horas distintas alternativas. La propuesta principal es jugar todos contra todos en un ida y vuelta y así dejar atrás el certamen en dos zonas (sur y norte) que se disputó el año pasado. La desventaja es que así los costos son muchos mayores y ante este contexto de crisis e incertidumbre económica hay distintas posiciones.

En cuanto a Primera, la gran novedad sería que el campeón del Provincial obtenga la clasificación directa a la Liga Federal 2025, una manera de jerarquizar el torneo doméstico luego de que en los últimos años perdió importancia por la disputa del Pre Federal en los segundos semestres. La Confederación Argentina de Básquet (CAB) tendrá que homologar esa posibilidad.

Además, desde este año ya no se jugará la categoría U-19 y será reemplazada por U-21. La actividad comenzaría a fines de febrero o principios de marzo aunque todo está por definirse al igual que un trabajo mucho más ordenado para el mini básquet, que tendrá coordinador, y en el certamen femenino, al que podrían agregarse otros clubes para disputar el torneo Provincial. (Prensa Fepamba).

