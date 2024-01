“Nunca vi que un Presidente amenace de esa manera a los gobernadores”

Compartir esta noticia:

El Gobernador Sergio Ziliotto se refirió a las declaraciones de Milei, donde amenazó con dejar “sin un peso” a las provincias si no le aprueban el ajuste sideral, la pérdida de derechos de la clase trabajadora, de las provincias y de las economías regionales: “duele mucho, porque significa que la gente va a dejar de acceder a los servicios básicos”, afirmó el pampeano.

Ziliotto salió al cruce de las declaraciones de Javier Mile, que en una de sus típicas bravuconadas, amenazó con dejar “sin un peso” a las provincias si no le cumplen el antojo de trastocar todo el contrato social del país con una mega ley que beneficia a los mismos sectores de siempre y perjudica a la mayoría de los y las argentinas que pasaron a ser la casta de la que habló en campaña el libertario.

“Con leer los primeros seis artículos de los 523, alcanza y sobra. El resto es cotillón. Esos seis artículos implican la entrega de la suma del poder público a una sola persona. Aprobar esta delegación de facultades es realmente cerrar el Congreso”, indicó Ziliotto.

— ¿Puede haber dos posturas tan diversas, como las de Juntos por el Cambio y Unión por la Patria, en defensa de La Pampa?

— Muchas veces la cuestión ideológica nos hace olvidar lo que representamos. Espero sinceramente que la línea transversal que defina si este proyecto se aprueba o no se aprueba, no sea el antiperonismo. Hoy es momento de defender La Pampa desde todo punto de vista. Lo político ya se definió el 14 de mayo, cuando la sociedad nos eligió. Si se consolida la ley ómnibus, se consolida la ruptura del sistema institucional, un país cada vea más unitario y más pobre, con una gran transferencia de recursos de los más pobres a los que más tienen, y de las provincias al gobierno nacional.

— ¿Alguna vez había visto una amenaza de un presidente a los Gobernadores como la que hizo Milei?

No, sinceramente no, y por eso duele. Pero no duele como persona, como Ziliotto, nos duele a las personas de la democracia. Nos costó mucho salir del momento en cuando la suma del poder público estaba en un solo sector y no podemos volver a perder la democracia. Amenazarnos con dejarnos sin ningún peso, significa que la gente va a dejar de acceder a recursos básicos como la salud, la educación, la justicia, la seguridad. No es a mí al que van a dejar sin un peso, es a la gente, a la sociedad, es a toda La Pampa, a todo el país.

