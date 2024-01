Para Unión por la Patria el anuncio de Caputo es un paso atrás que todavía puede ser una trampa

Compartir esta noticia:

Referentes de la oposición coincidieron en señalar que hubo un retroceso del Gobierno, pero quedan las facultades delegadas, las privatizaciones y la amenaza sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, entre otras graves consecuencias de la Ley Ómnibus.

El anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre la quita del capítulo fiscal de la Ley Ómnibus, provocó inmediatas reacciones de legisladores y funcionarios de la oposición. «Hay una gran improvisación en el Gobierno, se le notan los hilos. Cantaron falta envido con una sota y un ancho falso», sintetizó el ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis. «Los argentinos y argentinas necesitan tener confianza en que el presidente Milei y su ministro de Economía saben a dónde quieren llevar a la Argentina. Lo de hoy pone blanco sobre negro que van probando y que el único plan que tiene este gobierno es el ajuste».

«Escuchando las declaraciones del ministro Caputo, entiendo por qué no vino al Congreso: no conoce la Ley Ómnibus, dice que saca lo más importante que es lo tributario y otra vez miente», sumó el diputado Carlos Castagneto. «Lo más importante es la delegación de poderes (con eso hacen lo tributario), la venta de las empresas públicas, el fondo de garantía, el regalo de los recursos naturales, y todas las demás leyes que perjudican a los trabajadores y trabajadoras», marcó el ex titular de la AFIP.

El diputado Germán Martínez adviritó en la red social X que la idea de que se trata de «una derrota del gobierno y triunfo de los que hicimos oposición frontal», es una «trampa». «Milei sólo quiere superpoderes (facultades delegadas). Es el corazón de la ley. Más ajuste, especialmente sobre provincias», alertó. Y agregó: «A Milei se le notan los hilos».

El diputado Leandro Santoro también se pronunció en redes: «Retiran la parte fiscal porque no querían negociar con sus aliados un proyecto de equilibrio. «Está claro que ahora van por tres cosas: 1) Facultades delegadas. 2) Flexibilidad para tomar deuda. 3) Privatizaciones (Fonde de Garantía de Sustentabilidad). Acá hay que poner el ojo. Especialmente en el punto 1».

El diputado Itaí Hagman se refirió de manera peculiar a los anuncios del gobierno a través de la red social X. Primero puso la tapa del diario Clarín posterior al paro del 24 de enero convocado por la CGT, cuyo titular principal decía: «Un paro a medias y un acto fuerte que no cambian nada». «Parece que algo cambió», apuntó tras el anuncio de Caputo.

El ex diputado Alejandro «Topo»Rodríguez consideró que la medida anunciada por Caputo da cuenta de «un fracaso total del gobierno». «Hay que decirle que no a la Ley Ómnibus y al DNU. No hay que delegarle facultades a un Presidente que quiere aplicar el ajuste brutal con jubilados, universidades, programas sociales, Pymes y toda la clase media trabajadora», escribió. Esto implica además «no permitir que deroguen la zona fría y así garantizar los descuentos en las tarifas de gas» y «frenar la entrega de la pesca y de los puestos de trabajo que genera».

«Después de escuchar al Ministro ‘mequieroir’, Luis Caputo hay un punteo necesario: Eliminación de la Fórmula Jubilatoria… ¡Afuera! Blanqueo (para los evasores)… ¡Afuera! Vuelta del Impuesto a las Ganancias a Trabajadores… ¡Afuera! Disminución del Impuesto a los Bienes Personales (a los ricos)… ¡Afuera! Aumento de Retenciones al Campo y las PYMEs… ¡Afuera!», apuntó la ex titular de AySA, Malena Galmarini. «Si este capítulo era el más importante, entonces ¿qué queda?», se preguntó de modo retórico. «Delegación de facultades del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo. Todo lo que saquen, lo meten por decreto», concluyó. (Página/12).

