Rauschenberger sobre Milei: “no es muy defensor de la democracia, debe dejar de agredir”

Compartir esta noticia:

El diputado por Unión Por la Patria, Ariel Rauschenberger, analizó la Ley Ómnibus y explicó que “esta ley tiene una diversidad de temas, inclusive una amplísima delegación de facultades para que el presidente haga lo que quiera y con un debate muy intenso porque, justamente, hay muchos temas involucrados. Hay muchas idas y vueltas porque cada artículo, a nuestro entender, genera un perjuicio para la gente. Es una ley que está hecha a medida de los grandes grupos económicos y no beneficia a la mayoría de la gente”.

El legislador reveló, en declaraciones a Infopico, que “para constituir las comisiones decidieron entre ellos sin consultarnos a nosotros, a pesar de que tenemos la mayor cantidad de diputados y como bloque, no nos dieron ninguna comisión y resolvieron de manera autoritaria con el argumento de que a Milei lo votó el 56% de la población. Estamos de acuerdo con que el presidente está legitimado para gobernar, pero a nosotros también nos votó la población para defender los intereses de La Pampa y la Argentina, como a los gobernadores e intendentes. El presidente tiene que entender que hay división de poderes en nuestro país, que hay una Constitución que establece que no se gobierna por capricho y que justamente, en momentos tan difíciles que estamos viviendo, como ya veníamos complicados, la única salida es con diálogo, consensos y acuerdos políticos“.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Es una cosa de locos que nos convoquen a las 9 de la mañana para las 18 de ese mismo día, que luego pasó para las 21 (como pasó el martes en la reunión de comisión). Terminamos a las 2 de la mañana donde el oficialismo logró tener dictamen con 55 firmas a favor, con 34 en disidencias (es cuando no se está de acuerdo en uno o más puntos) y al otro día, cuando vimos el dictamen oficial, nos dimos cuenta de que le dieron un cheque en blanco al gobierno porque, como aparentemente al presidente no lo conformó, insistió con el dictamen corregido que habían presentado el día anterior: fue un engaño a los diputados “dialoguistas” y a toda la Cámara, porque reformularon el dictamen fuera de la Cámara, en una reunión privada y es lo que presentarían en la sesión el próximo martes. Es de una gravedad institucional muy fuerte porque el dictamen es un documento público y esto nunca sucedió en el país”, aseveró.

Sobre la sesión, que se realizaría el martes 30 de enero, el diputado cree que será muy larga, por la cantidad de artículos de la ley y las diferencias que existen. “En principio no vamos a dar quorum, y si ellos lo logran, debatiremos artículo por artículo”, adelantó.

En las últimas horas, trascendió que el presidente Javier Milei habría dicho que dejará sin plata a los gobernadores si no aprueban la ley; sobre esto, el diputado expresó que “este atropello a las instituciones lo viene manifestando incluso en la campaña. No es muy defensor de la democracia, pero lo que está ocurriendo ahora que ya es presidente es muy grave. El presidente debe dejar de agredir y de decir que si no se hace algo que pide, habrá represalias contra las provincias porque no dejaría de enviarle dinero a los gobernadores o intendentes, dejaría de enviar dinero a la gente, a los ciudadanos: está atacando al pueblo que en su mayoría lo votó”. (Fuente: Infopico).

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios