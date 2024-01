Como Macri, Milei suspendió Educ.ar y Conectar Igualdad y no hay autoridades designadas

Compartir esta noticia:

El gobierno de Javier Milei suspendió los sitios de Educ.ar. y Conectar Igualdad. Al ingresar a los sitios, aparece la leyenda “Sitio en mantenimiento”. Según voceros, el sitio volvería a estar en línea “en breve”, pero desde los organismos advirtieron que ni siquiera han designado a las nuevas autoridades. Creada hace 23 años, la iniciativa tenía actualmente más de 18.000 contenidos en funcionamiento para docentes y alumnos.

Desde La Libertad Avanza, la justificación de la caída de los portales fue por supuestas tareas de mantenimiento y reparación de la plataforma. Pero nadie puede comprobarlo ni nadie especificó cuáles serían o algún plazo determinado: lo único cierto es que (al igual que sucedió con el gobierno de Mauricio Macri) la gestión de Javier Milei dio de baja –al menos por ahora– Conectar Igualdad y Educ.ar.

“En el día de ayer me dieron instrucciones desde la Secretaría de Educación que tanto Conectar Igualdad como el portal web Educ.ar entrarán en modo construcción desde ayer a la noche hasta nuevo aviso, cumplo la formalidad. Saludos cordiales”. Con ese mensaje emitido desde el sector de Administración y Finanzas se le comunicó a la comunidad educativa, directores, coordinadores, docentes, que no iban a poder seguir accediendo a la plataforma de contenidos pedagógicos, señala la nota de Gustavo Sarmiento en Tiempo Argentino.

Hoy, si se quiere entrar, aparece la leyenda “Sitio en mantenimiento”. Argumentan que volverán a estar en línea “en breve”. En el caso de Educ.Ar, quedaron los enlaces a otras redes sociales (en Facebook no hay publicaciones). Creada hace 23 años, la iniciativa generó y reunió millones de piezas. Actualmente tenía 18.000 en funcionamiento.

Mantenimiento

“Nos enteramos ayer. Supuestamente está en mantenimiento el sitio, estamos enojados con lo que está pasado, nos dijeron que es porque quieren revisar los contenidos pero ni siquiera hay autoridades nombradas”, explicaron a Tiempo desde el equipo de Educ.ar.

La iniciativa fue creada por ley hace 23 años bajo la órbita del Ministerio de Educación. «La idea era trabajar articuladamente con el Ministerio, su razón de ser fue la creación de contenidos y la inclusión digital educativa, potenciada con Conectar Igualdad en 2006. Se puso en práctica el plan en las escuelas, no solo entregando las compus, sino el armado de la plataforma, todo lo que tiene la compu adentro, no se entregaban vacías, estaban llenas de recursos para docentes y pibes para trabajar en las aulas. Incluyendo Huayra, un sistema operativo libre que los pibes usan para aprender a programas. Hoy un pibe sin compu no puede competir con nadie. La pandemia demostró lo que significó la interrupción por 4 años de la época de Macri», comentan.

Educ.ar es un portal histórico, el primero de lo que era el Ministerio de Educación, con contenido de todas las asignaturas. Ahora para febrero, por ejemplo, ya tenían para publicar consejos y tips para estudiar mejor y dar exámenes, a través de textos, videos y tutoriales. “Teníamos un montón de Lengua y Matemática, textos a docentes, chicos, videos de cómo sacar la raíz cuadrada, qué es la proporcionalidad, está Geogebra, un programa cargado en la compu que se entregaba a cada chico con lo que se estudia geometría en las escuelas”, continúan.

Otro contenido muy consultado por la comunidad educativa es el de las efemérides, con el que trabajan en el aula diversas fechas, no solo históricas. “El portal ayuda a docentes con recursos, cada efeméride venía con contenido exclusivo, videos, textos elaborados por docentes contratados, que hacen curaduría de otros textos. También hay variados recursos multimedia. Un laburo enorme», se lamenta. Y acota: «Todo eso lo quieren revisar, ¿qué significa? Qué sé yo. Además… ¿quién lo va a revisar? No tenemos autoridades nombradas, tampoco en la Secretaría de Educación nombraron más gente. Dijeron que en una semana revisarían los contenidos. ¿Quiénes se van a ocupar de ver 18.000 piezas?”.

Educ.ar tiene gerente general, dos directores y después otras gerencias. Desde el 10 de diciembre se encuentra sin gerente general. Por estatuto el máximo responsable (el secretario de Educación, Carlos Torrendell) debería reunir al directorio y nombrar un nuevo titular, más no sea para privatizarla. Sin embargo, no ocurrió. “Hoy solo se están pagando los sueldos, no hay directivas. Apenas hubo una vez un enviado de Torrendell a ‘traer calma’, de que Educ.ar es ‘algo preciado y prestigioso’ y que lo querían conservar. Y ahora pasó esto”.

Otra pata fundamental fue la capacitación docente en las provincias. Llegaban a juntar más de mil profesores y directivos por cada jurisdicción. Desde Tecnología hasta Literatura. Con ejercicios concretos que los maestros hacían en la jornada. Para que ellos también se puedan alfabetizar digitalmente.

Educ.ar tiene unos 400 empleados (50 contratados terminarán en febrero). Incluye el área de conectividad, de donde armaban “pisos tecnológicos” en aquellas escuelas que carecían de infraestructura para recibir internet, y luego les colocaban el servicio, en tándem con Arsat, otra empresa fundamental para la conectividad digital del país, que hoy también está en el foco del gobierno.

“Nadie nos dijo que iba a haber continuidad. ¿Alguien vio el plan de educación del gobierno? No hay nada», reclaman los trabajadores de Educ.ar. Y mencionan otros puntos contradictorios de las medidas libertarias: «Tanto se habla de las Pruebas PISA, y acá que hay una plataforma que aborda de manera dinámica temas de comprensión de texto y matemáticas, la frenan. La cantidad de cosas que se hicieron para incentivas estas áreas… hicimos videos con formato Twitch con profes de matemáticas explicando contenidos del aula en microvideos, como geometría, raíz cuadrada, todo con onda y por Twitch. Para que vean cómo entender y hacer los ejercicios. Recursos para acercar a las nuevas generaciones. Es clave en esta época, cómo llegarle a los chicos”.

En octubre por ejemplo hicieron una “jam de videojuegos”, con transmisión en vivo reuniendo a cinco provincias. “No sabés los videojuegos que presentaban los pibes. Los mirábamos y no podíamos creer. Además era multidisciplinario el proyecto, la profe de Lengua con armado de textos y el guion, la de Arte con los personajes, la de Matemática con programación. Duele en el alma porque esta es la plata en el Estado que se necesita”.

La preocupación por esta desactivación no tardó en desperdigarse en redes, sobre todo considerando que Educ.ar es una de las empresas públicas que aparecían «sujetas a privatización» en la ley ómnibus.

Cabe recordar que en la gestión de Cambiemos, de 2015 a 2019, Macri hizo exactamente lo mismo con Conectar Igualdad, desactivándolo primero, para cerrarlo definitivamente en el año 2018. En su reemplazo, se determinó la creación del Programa Aprender Conectados. En la flamante normativa se establecieron de manera muy amplia los objetivos de esta nueva iniciativa, sin especificaciones de cómo se implementaría, ni con qué fondos contaría. En el 2019, la gestión de Alberto Fernández, recuperó la iniciativa e inició una nueva entrega de netbooks a estudiantes de todo el país. (Redacción Plan B, con información de Tiempo Argentino y La Política Online).

