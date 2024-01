La semana que cambió la historia

Compartir esta noticia:

La CGT hizo un paro abrumador. Milei deprimido y sacado. Las provincias amenazadas. Ziliotto saca pecho. Se fue el animal político que refundó La Pampa.

Por Javier Urban – Lo más significativo de una semana que tuvo de todo, estuvo dado en que, le guste a quien le guste, el sujeto histórico en la Argentina continúa siendo la clase obrera. Durante años muchas voces reclamaban o pedían a la CGT un paro, un plan de lucha, o que recupere la centralidad en el debate nacional. Algunas desde afuera de la central, otras desde adentro. Quedó nítidamente marcado que, cuando el gigante que es el movimiento obrero organizado se articula correctamente, su potencia es abrumadora.









Como era de esperar iban a salir a contarlo como quisieran, la policía habló de 130 mil manifestantes y Patricia Bullrich quiso imponer que sólo hubo 40 mil. Pudieron haber sido menos que los 600 mil de los que habló la CGT, pero lo cierto es que fue una movilización tan impresionante que generó la caída de decenas de las piezas de un imaginario dominó representativo de la actualidad económica y política de nuestro país.

La casta había movido la billetera y tenían todo listo, todo acordado, para que diputadas y diputados de distintos bloques que articulan su representación legislativa para resguardar los intereses de un puñado de grupos económicos, amputaran la ley ómnibus que le hicieran firmar a Javier Milei y le otorgarían media sanción a una gran cantidad de regulaciones que aseguraran el saqueo de nuestra Patria y la consolidación de un programa de miseria planificada en el que sumergirían a las mayorías populares de nuestro país.

La llamada Ley Ómnibus, más allá de algunos agregados distractivos, constituye una auténtica planificación política, económica y social de la Argentina que viene a exponer aquello que Paolo Rocca anticipara como un “necesario formateo” del país para asegurar la extranjerización de todo recurso estratégico que pudiera ser útil para el desarrollo de nuestro país, la enajenación de los resortes del sector público por el camino de las privatizaciones, un régimen de impunidad para evasores fiscales, contrabandistas y fugadores de divisas; el otorgamiento de beneficios inéditos a nivel global para consolidar una posición monopólica en el comercio exterior de nuestro país por parte de multinacionales y un programa de miseria planificada expuesto en reformas de índole laboral, social y previsional. Y en lo particular Javier Milei avanzaría en una reforma laboral para “cambiar una legislación obsoleta” además de ir por la eliminación de las indemnizaciones, de «las huelgas generales», la limitación del derecho a huelga y de «la ocupación de los espacios públicos». Proponía el fin del modelo sindical argentino y negociar por empresa.

Pablo Moyano señaló a los grupos económicos y sostuvo que “la reforma laboral fue redactada por Paolo Rocca y por Mercado Libre. Cada sector de los empresarios está beneficiado, cada cual aportó cuál será su beneficio en el loteo del país. Lo que no se pudo aplicar en el gobierno de Macri lo están aplicando hoy, más rápido.” Eso, más aquel “poné la fecha la puta que lo parió” del final macrista que en ese momento tanto marcó a Héctor Daer, de fuerte protagonismo en la última campaña presidencial y, sobre todo, la imperiosa necesidad de lograr frenar el ajuste criminal del gobierno libertario, hicieron que la CGT se la jugara a fondo y llevara adelante la movilización con paro general del último miércoles.

Con la cautela propia de quienes encubren el no se quiere con el «no es el momento adecuado, hay que esperar y ver qué pasa más adelante», desde sectores políticos que se suponen afines -Sergio Massa así se los dijo y no pocos aseguran que desde lo alto del kirchnerismo pensaban lo mismo- suponían que la convocatoria no tendría la respuesta que tuvo y que era imprescindible que tuviera.

Pero el movimiento obrero sentía estar de pie y que, para mantenerse unido en la defensa de los derechos laborales ante la presión del Gobierno, era el momento de afrontar el primer round entre sindicatos y Gobierno. Interpretaron correctamente que fue la sociedad atravesada por el hartazgo y agobiada por la crisis económica, que acepta la idea de “la motosierra”, la que había votado contundentemente en favor de Milei, pero convencida de que el ajuste deben absorberlo otros. Es una sociedad que, en todo caso, demandaba -seguro aún demanda- que los primeros y los mayores costos los pague “la casta” y que con esa vara de expectativas midió los primeros pasos del nuevo gobierno y se encontró con el programa de miseria planificada que se pretende imponer. Una movilización contundente antes de la votación legislativa, junto a las cautelares contra el Decreto de Necesidad de Urgencia y la movilización a Tribunales que hicieron para refrendarlas, serían clave para la defensa de los derechos laborales a partir del fuerte rechazo al DNU 70/23 y al proyecto de ley “Bases”. Y efectivamente eso ocurrió.

“Hace 20 días los diputados y diputadas le firmaban todo y no se discutía nada. Desde que nos plantamos y fuimos a Tribunales, con este proceso de cara al 24 de enero le fueron discutiendo. El sábado quisieron sesionar y no pudieron, ahora le están discutiendo el dictamen que firmaron el miércoles por la madrugada”, dijo Daer después del paro. Y Pablo Moyano en su discurso -por el cual lógicamente iba a ser acusado de violento, por haber dicho, aterrorizando a todo niño rico devenido en funcionario, que al ministro de economía, Luis Caputo, había que llevarlo en andas, para tirarlo al Riachuelo, en contraposición a lo que había dicho el presidente cuando se conoció la inflación de diciembre y festejó que hubiera sido de 25 puntos diciendo que al ministro había que llevarlo en andas- fue más allá y le puso los puntos incluso a los diputados del propio palo: «un peronista no puede votar este DNU que va en contra de los trabajadores y la soberanía nacional. Les pedimos a los diputados que tengan dignidad y principios y no se ofendan si les dicen algo en los medios. Les pedimos que no traicionen a los trabajadores, a la doctrina del peronismo, que es defender a los laburantes, a lo que menos tienen y a los jubilados», les espetó.

El miércoles quedó ratificado que la potencia institucional, combinada con la capacidad movilizadora y (tal vez su as de espadas) la potestad de afectar, en caso de ser necesario, el margen de ganancia de los sectores dominantes del país, convierten a la CGT en un protagonista más que deseado frente al escenario de un peronismo desunido, desmembrado en miles de internas que, si quiere volver a gobernar, deberá tomar nota de las formas y el fondo que motivan a la CGT a impulsar esta etapa de la lucha del pueblo argentino.

Si lo que se quiere es encarar la disputa política con algún sentido histórico, fue el 30 de marzo de 1982 cuando Saúl Ubaldini dio el paso que lo llevó a ser durante una larga década un actor central de la política argentina: aquel día encabezó, con un paro general, el estallido de la gobernabilidad de la feroz dictadura. Aún sin que aparezca el fantasma de Saúl, el inicio de las hostilidades entre la CGT y la gestión de Javier Milei activó el músculo gremial de base y son los sindicalistas, los de la columna vertebral del movimiento, los que parecen tomar claras ventajas para ser sobre quien se dirijan las miradas ante la pregunta madre: ¿Quién y cómo conduce el conflicto social en Argentina?

Es que, desde las amenazas contra los gobernadores que esgrimieron, el presidente Milei -seguramente muy sacado- diciendo que iba a fundir a las provincias –con el consecuente despido de su ministro de infraestructura acusado de buchón-, y de su ministro de Economía, que dijo tener delineadas todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos de la ley ómnibus es rechazado; pasando por la desesperación de los diputados tucumanos queriendo remontar el barrilete después de haber desplantado a su bloque de UP por pedido del gobernador Jaldo que quiso sacar ventajas cortándose solo; hasta la decisión de quitar el capítulo fiscal de la ley; todo ha sido consecuencia de la potente movilización de la CGT que fue un mazazo durísimo al gobierno cuyo rumbo económico, según la encuesta de Espiral Consultores, sostiene un tercio de aprobación pero la situación de los ingresos es delicada: casi la mitad de los consultados manifestó problemas para llegar a fin de mes o comprar alimentos, lo que hace que ya la imagen negativa de Milei haya crecido por encima de los 55 puntos.

Y en el orden provincial el 24E también reveló una reconfiguración política que cada vez va tomando más cuerpo. Las 8 mil personas que se manifestaron en Santa Rosa, más las 2 mil quinientas en Pico y el medio millar en Castex, tiene derecho a apuntarlas en su haber, en muy buena parte, el gobernador Sergio Ziliotto. La magnitud de la movilización, que fue histórica en Santa Rosa, nunca antes se había visto nada igual, la garantizó en mayor medida el gobernador, que se juntó con las organizaciones gremiales y los instó a llevarla adelante.

A diferencia de la actitud incomprensible de las cámaras empresarias de la provincia que se opusieron al paro, Ziliotto supo descifrar el humor reinante y la disponibilidad de los trabajadores para manifestarse como lo hicieron. A propósito de los empresarios ¿realmente creen que podrán sobrevivir como tales si el estado provincial se ve en la necesidad de ajustar y desiste de esa asistencia histórica que les brindó con créditos de promoción industrial a una tasa fija del 6%, créditos industriales en épocas inflacionarias a una tasa del 35% anual, compensación de las masas salariales del sector industrial con los aportes e ingresos brutos, facilitándosele prácticamente mano de obra barata, con muy poco costo para ellos? Insólito posicionamiento de la siempre incipiente burguesía pampeana.

Así como la potencia con que se sintió el paro en Córdoba y Rosario, dos bastiones libertarios, habla del respaldo rotundo a la consigna de la CGT; que en Pico y Castex se hayan movilizado como lo hicieron es igualmente significativo para el acompañamiento que experimenta Ziliotto.

El gobernador está comenzando el crítico mandato donde no tendrá un después cuando finalice su gestión. Y lo hace luego de una performance electoral que en mayo del año pasado le permitió la re elección pero con una exigua ventaja de 5 puntos sobre su opositor radical. Estadística que se le complicó más en las PASO de agosto cuando cosechó 40 mil votos menos que los que había conseguido menos de 3 meses antes y cargó con el histórico retroceso del PJ al tercer puesto. En octubre mejoró notablemente su caudal y recuperó 30 mil votos para llegar a los 80 mil en toda la provincia, unos 17 mil menos que en mayo. Pero cuando en noviembre MiIei arrasó con todo, terminó 15 puntos abajo.

Esas estadísticas electorales lo instalaron en un lugar incómodo para afrontar su segundo mandato. Pero haciendo gala de lo que muchos creían era su falencia, Ziliotto salió a hacer política por fuera de los límites de La Pampa, para preservar los intereses de La Pampa. Y así fue que al toque de asumir expuso que claramente nos veremos afectados negativamente si debemos soportar un escenario económico de recesión y deterioro de la actividad producto de la anunciada apertura económica indiscriminada que, como en el pasado, llenará góndolas y exhibidores de productos importados; que el futuro de la obra pública será determinante, no sólo su anunciada eliminación por parte del Gobierno nacional, sino la falta de certezas acerca de la continuidad de aquellas que hoy se encuentran en ejecución; que el rechazo a la inclusión y a la protección de los vulnerables junto a los escenarios de odio y violencia que imperan en el contexto nacional, destruyen las relaciones humanas y que buscan borrar la historia y la memoria, remarcando que «son 30 mil», como lo remarcaron las Madres de la Plaza en el acto de la CGT.

Ziliotto ratificó que en su gobierno se propone potenciar el modelo de producción y trabajo, de crecimiento con inclusión, de bienestar social creciente, y a partir de un Estado ordenador, eficiente, dinámico, abierto y presente y, mientras otros mandatarios son hasta comprensiblemente cautos, él sale a cruzar a Milei en los canales de TV de alcance nacional, acusándolo de estar llevándose puestas las instituciones de la democracia, que es en su nombre que quieren fundir a todos los pampeanos y pampeanas, limitándole el acceso a los servicios públicos del Estado con lo que se le está haciendo un gran daño a la gente y no a los dirigentes, que además, sostiene, tienen tanta representación popular como él.

El corazón del proyecto de ley ómnibus era aumentar la recaudación fiscal y al haber tomado la decisión de retirar el paquete fiscal y el recorte en las jubilaciones –porque quitaba la fórmula que está ahora que es muy mala, en el momento en que iba a empezar a mejorar, porque tomaría la inflación pasada, y le daría a los jubilados aumento ya con la inflación futura, que se suponía que empezaría a bajar- el gobierno termina convirtiéndolo en una cáscara vacía. O sea, para lograr su aprobación el gobierno de Milei entrega el corazón de este proyecto que era fiscal.

Frente a eso, algunos gobernadores instan a sus legisladores a una sensata negociación e incluso uno, el tucumano, a la traición llana; pero Ziliotto no cambia su postura, porque “los 6 primeros artículos de la ley son los que implica la entrega de la suma del poder público y todo lo que saquen ahora de ese proyecto, después lo podrá hacer por decreto” porque como dice el constitucionalista Gil Domínguez, “si le delegan facultades, Milei igual puede hacer de todo”. Tiene claro eso y también que la intención de Milei es vaciar la coparticipación para fundir a las provincias, con el aumento del impuesto país, que es a las importaciones, preserva los ingresos del gobierno federal para ir hacia el equilibrio fiscal, que han prometido tener este año a los organismos internacionales, y que las provincias que son las que brindan los servicios de seguridad, de justicia, educación, de salud, que se arreglen.

Con esa convicción en el decir y en el actuar, Ziliotto se está granjeando un reconocimiento global de líder opositor, pero como tal tendrá que tener espaldas para soportar los sogazos. Ya reveló que “los recursos discrecionales de Nación ya no vienen desde diciembre a la provincia”, su ministro de hacienda aseguró que la coparticipación cayó un 50% y que ya se están comiendo los ahorros del fondo anticíclico. Su gobierno tendrá que poner $89 mil millones para continuar la obra pública que se había comprometido a seguir pagando Milei; y en enero ya destinó casi 820 millones en asistencia alimentaria…y mañana tiene paritarias con los estatales y docentes. No afloja, pero está claro que no la tendrá fácil.

Para el final, el reconocimiento a Rubén Hugo Marín, el gobernador que refundó La Pampa. Sin dudas fue alguien que honró ese cargo. En La Pampa, cuando asumió el primero de sus mandatos, estaba todo por hacerse y él lo hizo -es contrafáctico imaginar si otro en su lugar lo hubiera hecho-. Y lo primero que hizo fue investigar a quienes, desde la policía provincial, cometieron delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar. Después dotó de infraestructura a toda la provincia, intentando de verdad que no hubiera diferencias entre ciudades grandes y pueblos chicos. Gestionó el gas natural, rutas y caminos vecinales para todos. Con la justicia social como bandera estableció de una vez y para siempre que en La Pampa la salud pública y la educación pública son lo prioritario, de allí su excelencia. Supo convivir con gobiernos nacionales de otro signo –Alfonsin, De la Rúa- o del signo propio, pero de un accionar con el que no empatizaba demasiado como Carlos Menem. Fue durante la gestión de este último que demostró su astucia política plena. Para muchos entregó el alma al diablo mostrándose todo lo menemista que fuera necesario, pero preservando en manos del Estado provincial las cajas previsionales, la Administración Provincial de Agua, de Energía, el control del Banco de La Pampa. O sea, cero menemismo en La Pampa. Y además gestionó exitosamente el plan de 5 mil viviendas, la Zona Franca para General Pico y el Acueducto del Río Colorado. Y suyo fue el pergamino de haber integrado La Pampa en la Patagonia, la política de Estado por excelencia. Su línea de tiempo estuvo jalonada por estos nombres: Carlos Aragonés fue su padrino, Antonio Berhongaray su adversario, a Néstor Ahuad lo durmió y con Carlos Verna no pudo. Siempre fue evidente que todo lo que hizo lo sustentó en su fuerza militante y en esa sensibilidad que cautivó al pampeano y la pampeana, que cuando tuvieron la oportunidad de elegirlo, lo hicieron 4 veces gobernador. Chapeau –chapó-.

