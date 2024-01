Piden a Ardohain, Coli y Maquieyra que “no negocien el futuro de La Pampa”

Compartir esta noticia:

Desde Patria Grande La Pampa, pidieron a los diputados Martín Ardohain, Marcela Coli y Martín Maquieyra, que “no voten el DNU y la Ley Ómnibus”.

“No negocien el futuro de La Pampa”, le reclamaron desde la fuerza que a nivel nacional tiene como referencia a Juan Grabois.

“En los últimos días Milei, de forma mafiosa, amenazó de forma pública a los gobernantes y a sus habitantes, para que sus representantes voten la Ley Ómnibus que se discute en el Congreso Nacional”, denunciaron desde Patria Grande y expresaron que “luego de licuar los salarios y jubilaciones, ahora aprietan con la intimidación de la asfixia financiera que afectara a millones de vidas de argentinos y argentinas y endeudará profundamente a las provincias. Nada más parecido a una toma de rehenes de una película en donde el botín final es nuestro país y sus riquezas”.

Finalmente la sesión de la Cámara de Diputados para debatir la ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” se realizará a partir de este miércoles, en lo que se prevé será una sesión maratónica. El Gobierno cedería ante los gobernadores el reclamo para que se coparticipe el impuesto PAIS (30% para las provincias) como nueva prenda para que le aprueben el proyecto.

Frente a esto exigieron a los diputados pampeanos del PRO y la UCR “rechazar en su totalidad la Ley Ómnibus” y los instaron a “no dejarse amedrentar, no especular y no negociar el contenido de la ley, que no solo se da en un escenario bochornoso y poco democrático, sino que hipotecará de forma irreversible el futuro de los y las pampeanas, como también nuestros recursos y bienes comunes”.

“El pueblo pampeano entero está mirando su accionar. Votar contra sus intereses es un costo político que se pagará más temprano que tarde”, manifestaron.

