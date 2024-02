Otro escándalo del gobierno de Milei: Levantan la sesión falta de dictamen y para evitar una marcha multitudinaria

Compartir esta noticia:

El oficialismo, el PRO, radicales y el bloque de Pichetto, levantaron la sesión luego de once horas de debate en las que no apareció el despacho de la ley ómnibus: sesionaron y no sabían qué trataban.

La Cámara de Diputados pasó esta noche a un cuarto intermedio hasta mañana las 12 para continuar con el debate del proyecto de ley de Bases que establece la emergencia pública, una amplia reforma del Estado y privatización de empresas públicas

Los diputados y diputadas de Milei, junto a los aliados de Juntos por el Cambio y el bloque de Pichetto, levantaron la sesión hasta el jueves a las 12 del mediodía. En torno al Congreso se estaba armando una marcha multitudinaria para repudiar la represión del gobierno.

Los diputados opositores, peronistas, los radicales de Manes, y de otros sectores, denunciaron que no les entregaron el despacho de comisión que se aprobó para habilitar la sesión. La Libertad Avanza lo prometió para las 16 horas pero hasta minutos antes de las 22, no lo habían entregado.

