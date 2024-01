Paritaria: Pedehontaá afirmó que el Gobierno provincial ofreció “lo posible”

Compartir esta noticia:

Durante el encuentro de hoy entre los paritarios representantes de los gremios que nuclea a las y los trabajadores estatales y los miembros del Gobierno provincia se convino volver a constituir la paritaria el próximo 21 de febrero.

El secretario de Trabajo y Promoción del Empleo, Marcelo Pedehontaá, aseguró que el Gobierno de La Pampa “hizo, tal como hace siempre, el mayor esfuerzo para que las y los trabajadores públicos sostengan su poder adquisitivo frente a una economía inestable y con índices inflacionarios que atentan directamente contra los salarios”.

De todos modos, advirtió que “las ofertas de incremento siempre se hacen en el marco de la responsabilidad que nos genera el estar administrado recursos públicos, es decir, dinero de todos los pampeanos. Sabemos que el país atraviesa una crisis, el Gobierno nacional, a mi criterio, maneja la situación con una planilla de Excel en la mano y sin pensar, ni siquiera tener en cuenta, que detrás de cada número, de cada medida que se toma hay personas; trabajadores, algunos en mejor situación y otros en estado de fragilidad”.

“Como gobierno provincial no somos ajenos al difícil momento que vive el país y sufren las y los trabajadores, por eso tratamos, dentro de las posibilidades financieras de la provincia, de estar a la altura de las circunstancias, pero siempre actuando con responsabilidad. No podemos olvidarnos que el sistema público de salud, la seguridad y la educación dependen de como administremos recursos que hoy son escasos, producto de con un gobierno central que no tiene una mirada federal y mucho menos solidaria con los más necesitados”.

Pedehontaá aseguró que hoy el Gobierno provincial ofreció “lo posible” y destacó que se planteo la necesidad de volver a reunir la paritaria el próximo 21 de febrero “para tener un seguimiento lo más cercano posible de la situación de las y los trabajadores”.

“Somos conscientes que la inflación nos lleva por delante y que no podemos hacer una oferta que en el corto plazo nos podamos cumplir. No es momento de irresponsabilidades de parte de ningún sector”, concluyó.

