Tensión en el Congreso: La Gendarmería avanza sobre los manifestantes

Luego de horas de protesta sin incidentes en la Plaza Congreso, la Gendarmería avanzó sobre un grupo de manifestantes que habían cortado dos carriles de la Avenida Rivadavia para que vuelvan a la vereda. En primera instancia, no retrocedieron y los efectivos empujaron con sus escudos y sus bastones para cumplir con el protocolo anti piquetes y garantizar la circulación en la calle.

Una vez que calmó el enfrentamiento con los manifestantes, la Policía Federal se llevó a una persona detenida.

En medio de la tensión, empezaron a volar botellas, Gendarmería reprimió en algunos puntos del cordón y tiró gas pimienta a los manifestantes. La Policía Federal se sumó al operativo para mover a las personas que permanecían cortando Rivadavia.

Previo a la intervención de las fuerzas federales, un grupo de personas cortaba uno de los carriles de Rivadavia y los equipos de la Policía de la Ciudad estaban controlando el tránsito en el carril que había quedado libre.

Los incidentes empezaron cuando la Gendarmería avanzó sobre los manifestantes para volver a subirlos a la vereda. Por el momento, quedó solo un cordón cortado, aún hay mucha gente sobre la calle. Hay poco espacio sobre la vereda.

Después de casi una hora de incidentes en la Plaza Congreso, la Prefectura se sumó al operativo que estaban llevando adelante la Gendarmería y la Policía Federal para hacer retroceder a los manifestantes y que se mantengan sobre la vereda. A partir de ese momento, crecieron los incidentes y el enfrentamiento entre las fuerzas policiales y los manifestantes se agravó con fuertes golpes y gas pimienta.

Eduardo Bellinoni, referente del Polo Obrero, fue agredido por la Gendarmería, y quedó herido en el piso. «Lo pasaron por arriba», aseguró una de las manifestantes en diálogo con C5N. El propio dirigente aseguró que «está bien» luego de pasar varios minutos tendido en el piso.

«Me golpearon, no me caí», precisó sobre el hecho.

«La prefectura reprimió y yo estaba en el piso, me golpearon, me arrastraron. Estábamos sentados en el piso con algunos compañeros, nos sentamos precisamente para mostrar que era pacífica la protesta. Sin embargo, no solo nos golpearon, nos arrastraron sino que a mi me pegaron varias patadas en la espalda y me dejaron sin aire. No podía respirar, me dejaron sin aire por los golpes», relató una vez que pudo recuperarse.

