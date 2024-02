Malestar en los gremios por el 10% ofrecido por el Gobierno: “no podemos llevar esa propuesta a las bases”

Compartir esta noticia:

La Intersindical de gremios estatales descartó la propuesta salarial ofrecida por los representantes del Ejecutivo y se escucharon las primeras voces en contra de la postura del Ejecutivo.









Los gremios estatales rechazaron la oferta del 10% de aumento para enero realizada ayer por el Gobierno provincial. Además habían dado 200% de aumento para la ayuda escolar.

Los representantes paritarios del Ejecutivo aseguraron que «es lo máximo que se puede aumentar». «Y nos estamos juntando en enero y no en marzo, como hacemos siempre», le remarcaron a los gremios.

Lo expresado por los dirigentes gremiales durante el encuentro exhibió el malestar que provocó la oferta del Gobierno provincial y, por primera vez, se pone a prueba la aceitada relación entre los gremios y el gobierno provincial, que prosperó en los últimos años a base de aumentos que acompañaron la inflación, pero que se cortó desde la derrota electoral del Frente de Todos y el ajuste desplegado por el presidente Javier Milei desde su llegada a la Casa Rosada.

Los representantes sindicales manifestaron que la propuesta de la Provincia “es inaceptable” con los niveles de inflación actuales. “El 2023 cerró con un 210% y recibimos 119%, casi 100% de diferencia. Un compañero va a recibir 10% en compensación a lo perdido el año pasado y la canasta es de 495 mil pesos en diciembre contra un mínimo garantizado de 325 mil pesos. Estamos regalando un 90% más lo de enero que serán otro 20%. El compañero va a rechazar la propuesta y el costo político será para todos nosotros y para el gobierno, si no hacemos nada”, expresaron.

“Estamos en una provincia donde los trabajadores no produjimos la crisis y no es justos que tengamos que pagarla nosotros”, agregaron.

UPCN dijo que lo ofrecido “es una burla” y planteó que la ayuda escolar “tampoco es ayuda si una mochila cuesta 60 mil pesos”.

Sitrasap manifestó que “venían con una expectativa diferente”, un ofrecimiento que alrededor del 38%. “Todavía nos deben lo del 2020”, recordó la secretaria general, Sofía Llanos. “No podemos ni presentarle esta propuesta a los compañeros”, subrayó.

SiTraJ también consideró que “el aumento se debe distribuir de mejor manera” y que “el gobierno debería hacer un esfuerzo mayor”. La secretaria general, Susana Funes, remarcó: “esta oferta es irreproducible en las bases”.

En tanto, Sitravip planteó que «la oferta es inaceptable de entrada».

Por su parte, Apel expresó «preocupación» porque la actual situación «lleva al conflicto directo». «El gobierno no cambia la política económica y la política salarial sigue siendo la misma». «Todos nos pusimos del lado del gobernador para apoyarlo en contra del gobierno nacional, pero con esta propuesta no podemos seguir apoyando de la misma forma», sentenció el secretario general, Aldo Bafundo.

Desde ATE manifestaron que «desde 2020 los estatales no tuvimos acuerdo por el 14% de inflación sino que no hemos tenido respuesta de todo lo que se viene reclamando hace 20 años».

La secretaria general, Roxana Rechimont, planteó: «saludamos la postura del gobernador frente al gobierno nacional, pero los problemas de los compañeros no están siendo atendidos. Hay quienes rescindieron de mandar a sus hijos a estudiar, sumado a los intendentes que dijeron que el gobierno provincial no los acompañó para pagar el bono de una sola vez. Un kit escolar no baja de los 50 mil pesos. Esto demuestra que el ajuste siempre lo pagamos los trabajadores». Y subrayó: «hay una contradicción entre lo que dice el gobernador y lo que pasa en la realidad».

Los representantes de la Intersindical rechazaron las explicaciones del Ejecutivo y plantearon que si no se hace algo para recomponer el impacto negativo del ajuste “vamos todos al precipicio”. “Por eso nos asombra la propuesta del gobierno y esto es todo lo que no hay que hacer”, señalaron.

Con un pedido para volver a reunirse el 21 de febrero, la «urgencia» reclamada por los gremios hizo que se bajara la propuesta del gobierno de reunirse en marzo, el clima se va calentando cada vez más en un inicio de año crítico, que pondrá a prueba la relación aceitada de los gremios y el gobierno pampeano.

