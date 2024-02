“Milei fue elegido como presidente, no como monarca o rey”

Compartir esta noticia:

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, en su visita a la localidad de 25 de Mayo se refirió al tratamiento de la ley Ómnibus.

El gobernador Sergio Ziliotto encabezó este jueves una recorrida por el hospital «Jorge Ahuad» de 25 de Mayo, que fue refaccionado y ampliado para mejorar las prestaciones y fortalecer la red provincial de salud pública. Anunció la construcción de dos viviendas de servicios para profesionales médicos. También estuvo supervisando los trabajos que se realizaron a la vera de la Ruta Nacional 151 para contener la crecida del río Colorado.

Al ser consultado por el tratamiento de la Ley «Bases», manifestó que «Estamos en contra del proyecto de esta ley».

Remarcó que se muestra «un modelo económico de ajuste y que empobrece a la mayoría de los argentinos y concentra la economía. No hay un articulo que mejore la vida de los argentinos».

Además, señaló que se están dando facultades «al mismo ministro que endeudó a la Argentina por 55 mil millones de dólares ante el Fondo Monetario Internacional le estamos dando la facultad de cometer el mismo error»

Agregó que «estamos permitiendo que se privaticen cerca de 40 empresas y no sabemos por qué».

«Ideológicamente, respetamos al Presidente, lo eligió la gente, pero lo eligió como Presidente, no como monarca, no como rey. La suma del poder público del sistema democrático no se le da a nadie. Porque así como el Presidente tiene la representatividad, y los votos que tiene, también los tenemos los gobernadores, también lo tienen los diputados nacionales, también lo tienen los senadores nacionales, también lo tienen los intendentes».

Posición de diputados de Juntos por el Cambio: «por supuesto que yo no comparto esa decisión, pero la respeto profundamente porque ellos también tienen la representatividad popular. Seguramente ellos tendrán que dar la respuesta a los que lo votaron. Pero claramente yo estoy totalmente en cuenta de las facultades delegadas para que siga funcionando el Congreso y que el Presidente no solo no tenga la capacidad de hacer lo que quiera sin respetar la división de poderes. También hay que resaltar la representatividad que tienen los diputados. Creo que están equivocados. La provincia de La Pampa históricamente pudo crecer, pudo tener servicios públicos de calidad a partir del Estado presente. En la provincia de La Pampa no tenemos la escala para que los servicios sean del mercado. El sector privado en 25 de Mayo no tiene hoy una oferta. ¿Si no estuviera el hospital público dónde irían? Es una oposición ideológica. No comparto la decisión que han tomado pero la respeto profundamente porque me gusta muchísimo vivir en democracia. Me gusta que cada uno se someta a la voluntad del pueblo y seguramente ellos tendrán que rendirles cuenta a quienes lo votaron».

