Sigue el reclamo de vecinos por una pérdida de agua en el Plan 5.000

Un grupo de vecinos del Plan 5.000 volvieron a hacer pública su queja por el derroche de agua de un caño roto en la calle Tita Merello al 1.800.









Los vecinos informaron que después de varios meses de pérdida de agua volvieron a arreglar los caños entre el 26 y 28 de enero pero a los pocos días comenzó a brotar agua nuevamente.

«Vimos que trabajaron y taparon todo con arena, algo que no sirve porque a los pocos minutos la arena se vuela o la pisan los autos y desaparece y vuelve a hacerse el crater», dijo Rafael, uno de los vecinos de la calle Tita Merello 1.830.

«Lo increíble de este supuesto arreglo es que empezó a perder agua a los dos días, no llegó a estar reparado 48 horas. No se puede creer tanta inoperancia municipal y tan poco control. No hace los arreglos como corresponde», se quejó.

A pocos metros hay otro pozo donde también hay otra pérdida sin solucionar. El problema, por lo dicho por los vecinos, lleva «muchos años de reclamo».

«Durante el año 2023 los operarios de la municipalidad se llegaron siete veces en un año para reparar los mismos craters sin solucion alguna problema que aun sigue sin solucionarse», manifestaron los vecinos de la calle Tita Merello al 1.800.

