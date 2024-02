Ziliotto garantizó la finalización de la reconstrucción de la Ruta 20

Compartir esta noticia:

A pesar de que el Gobierno nacional cortó todos los pagos de las obras públicas iniciadas, el gobernador Sergio Ziliotto afirmó que la repavimentación de la Ruta 20 “se va a terminar y si es necesario se va a terminar con recursos provinciales”. Informó que, desde el 10 de diciembre, nación no está enviando el dinero de los contratos firmados para obras públicas: «eso está valorado actualmente, al mes de enero, en 89.000 millones de pesos”, precisó.

El gobernador Sergio Ziliotto aseguró que la obra de reconstrucción de la Ruta Provincial N° 20 no está en riesgo porque la Provincia se hará cargo si el Gobierno nacional no cumple con la obligación del financiamiento. «Estos tres tramos de obra integran un paquete de obras que tienen la misma tipología, contrato toda la Provincia, paga la Nación, pero la Nación no está pagando, en el día de hoy no estamos recibiendo un solo peso de la obra pública», afirmó.

Explicó que «es una de las que ha licitado el Gobierno provincial con un acuerdo de compromiso y obligación por parte del Gobierno nacional de financiar esta obra, los tres tramos de la Ruta 20, estos 63 kilómetros desde la Ruta 151 hacia el este, van a seguir en marcha, se van a terminar y si es necesario se va a terminar con recursos provinciales».

Desde el 10 de diciembre, Nación no está enviando el dinero de los contratos firmados para obras públicas: «eso está valorado actualmente, al mes de enero, en 89.000 millones de pesos. Es lo que nosotros nos vamos a hacer cargo porque la obra pública es infraestructura, es seguridad vial en este caso, es calidad de vida si un hospital o una escuela, pero también es mano de obra directa para los trabajadores de la construcción», dijo.

Luego de la recorrida por el Hospital de 25 de Mayo y la obra de contención en la Ruta 151 por la crecida del río Colorado, Ziliotto ofreció una conferencia de prensa, donde abordó varios temas de actualidad.

Salarios: «el modelo va a empobrecer cada vez más a la mayoría. Sabemos que el sector público y privado no van a poder acompañar con aumentos de salarios la inflación. Vamos a un gran empobrecimiento. Cualquier economista plantea que la inflación va a estar entre el 250 y 300%. Ni el intendente, ni el Gobernador, ni el empresario va a poder dar un aumento de ese monto. Eso significa empobrecimiento. Lo peor que puede pasar es no tener elementos para poder planificar. Cuando tomamos la decisión de implementar un gasto corriente no sabemos si esa correspondencia la vamos a tener desde el ingreso».

Servicios esenciales: «en la administración pública estamos enfocados en seguir garantizando servicios públicos de calidad, como la salud. Ya desde aquí, venimos a preguntar qué falta, no cuánto cuesta. Vamos, como siempre, cuando comience el calendario escolar, el primero de marzo, a tener todas las escuelas equipadas con la mayor posibilidad de darle respuesta a todos, niñas, niñas, adolescentes que tengan necesidades, de que ingresen a la escuela con guardapolvos, con zapatillas, con uniformes, con elementos de estudio, con su mochila. Que también tengan transporte que los lleve a la escuela, que la escuela esté abierta, que la escuela tenga a los docentes que estén bien pagos. Es una lucha que la vamos a tener a rajatabla, como el servicio de seguridad que también vamos a sostener».

«Es una época en la que estamos muy preocupados. Porque está en juego el futuro de los que menos tienen. Hemos puesto en marcha un programa que garantice el acceso a alimentos a todas las familias que estén por debajo de la línea de indigencia. Hemos aumentado considerablemente la inversión en alimentos, que se entregan directamente, sin ningún tipo de intermediaciones ni ningún tipo de comisiones. Cada 10 pesos que nosotros asignamos a una familia que tiene tarjeta alimentaria, son 10 pesos que llegan a la familia para gastar en el comercio de cada una de las localidades. Así que en ese sentido seguiremos con una convicción ideológica muy clara de cuál debe ser el rol del Estado».

«Defiendo el rol del Estado que me que en mi caso me dio la ciudadanía pampeana para gobernar la Provincia. Claramente en La Pampa se votó un Estado presente, históricamente presente. Y en esa, como siempre decimos, vamos a proceder a un consenso aunque nos tengamos que pelear. Primero estamos los pampeanos y las pampeanas, y en ese sentido siempre vamos a estar».

Inversiones: «por la fortaleza histórica que tiene la provincia de La Pampa, la administración es eficiente. Por eso duele mucho cuando un Presidente dice que va a fundir a las provincias. Milei plantea que cómo no nos vamos a hacer cargo los gobernadores, cómo no vamos a votar absolutamente todos si somos parte del déficit de Argentina. Mentira, la Pampa no es parte del déficit de la República Argentina. Así que en ese sentido, ahí está la respuesta. Nosotros tenemos esta capacidad de dar respuesta, con lo que es salud pública, educación pública, seguridad pública, comunicaciones públicas, empresas de energía pública, porque el Estado presente generalmente ha armado una fortaleza financiera que gracias a que tenemos independencia económica también tenemos soberanía política y podemos decirle que no a un Presidente que nos quiere hacer votar los que ideológicamente no compartimos».

Medicamentos de SEMPRE: «lo que nosotros hemos planteado dentro de nuestra competencia desde la obra social de los empleados públicos es que las farmacias, en un acuerdo, aparte de ampliar la cobertura de medicamentos, es ampliar la cobertura de medicamentos y también trabajar con los farmacéuticos para que el farmacéutico le explique al paciente toda la función a partir de una monodroga y no a través de un medicamento comercial».

Barrera sanitaria: «no tiene razón de ser. En La Pampa exportamos carne con hueso a otros países, o sea, no existe ese peligro sanitario, pero hay reglas de juego que cumplimos. Sabemos tanto que en Catriel o en Río Colorado, el precio del asado, es mucho más alto que el de nosotros. Eso es responsabilidades de otras jurisdicciones, y los gobiernos determinarán qué pueden hacer, no pueden hacer, para que el abastecimiento tenga mayor o menor precio, y qué valga más o no el poder adquisitivo urbano».

«Lo que nos tiene que ver el impacto en la economía pampeana, eso siempre ha sido marginal, y más ahora, porque este Gobierno lo que ha hecho es, liberado la exportación de todos los cortes de carne, ya no está más la restricción de sus siete cortes en los cuales estaba el asado, o sea, a partir de que se inician todos los trámites, se va a poder exportar asado».

«Cualquier productor de La Pampa, ¿dónde va a querer exportar? ¿Al sur de Colorado a vender en precios, o afuera de la Argentina a vender a la hora del dólar, a precios internacionales? Claramente que eso también tiene un perjuicio, cuando hablamos de que este modelo económico va a empobrecer, el precio del asado con hueso va a tener valores internacionales».

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios