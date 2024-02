Advierten de un página web que simula ser de la cooperativa

Compartir esta noticia:

La CPE advierte que está circulando una página de internet que simula pertenecer a la Cooperativa y que incluso utiliza los logos de la institución, pero se trata de un sitio falso.

Es una página fraudulenta con un supuesto formulario de contacto por el que se accedería a «beneficios exclusivos».

La CPE recuerda que la página oficial de la Cooperativa es www.cpe.coop.ar y que en ella no se solicita ningún tipo de información a menos que el o la asociada decidan iniciar un trámite a través del botón «Mi Usuario CPE», con los correspondientes mecanismos seguridad y de validación de identidad.

Ante cualquier duda o sospecha, se recomienda no abrir páginas sobre las que no se tenga certeza de su validez, ni ingresar ningún tipo de información personal que puede ser utilizada por desconocidos con fines no deseados.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios