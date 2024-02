Boca no pudo liquidarlo y Sarmiento de Junin se lo empató

Compartir esta noticia:

El «Xeneize» igualó 1-1 ante el «Verde», en la cancha de San Lorenzo, en uno de los tres encuentros por la 2da jornada del torneo de Primera División. Miguel Merentiel, para el local, y José Mauri en los bonaerenses, los goleadores.









Boca fue superior pero no supo concretar esa diferencia en el marcador y sólo igualó 1 a 1 ante Sarmiento de Junín en el Nuevo Gasómetro, donde hizo de local, por la segunda fecha del Grupo B de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.

Los goles fueron a los 9 minutos de la primera etapa por Miguel Merentiel, para Boca, e igualó a los 27 del segundo tiempo José Mauri, para el equipo «verde» de Junín.

Los dirigidos por Diego Martínez suman el segundo empate en el torneo, siguen sin conseguir la victoria, aunque esta vez mostraron una mejor imagen que contra Platense el sábado pasado cuando igualaron 0 a 0.

El rendimiento de Boca en la calurosa tarde del bajo Flores fue de menor a mayor, a medida que crecía Kevin Zenón, la figura del encuentro, quien se adueñó de del balón en los últimos treinta metros y en cada pase demostraba su calidad y claridad para jugar.

El ex Unión de Santa Fe habilitó cuatro veces en el segundo tiempo en posición clara de gol al uruguayo Cavani y éste, en una definió por arriba de Fernando Monetti y la pelota pegó en el travesaño y en las otras falló a la hora de concretar.

El «Matador», quien otra vez tuvo actitud en su juego, estuvo en deuda en lo más importante que es convertir en el arco adversario, más allá que se retiró con una molestia en su aductor derecho y fue reemplazado por Darío Benedetto.

Aparte del debutante desde el inicio, Zenón, los otros que sobresalieron en Boca fueron Cristian Lema, otra de las incorporaciones de este semestre, y el peruano Luis Advincula.

Pero ésto es fútbol, se gana con goles y en el mejor momento de los locales, una escapada del ingresado Joaquín Gho por derecha, terminó en un centro que conectó José Mauri, para igualar en forma inesperada por el desarrollo del juego.

De ahí en más, Boca siguió en la búsqueda de la victoria pero más allá que mereció ganar y jugó mejor, le dejó un sabor agridulce a sus 28 mil hinchas que estuvieron en el estadio «azulgrana».

El equipo de la Ribera, en la primera parte, sin tener un gran nivel de juego, fue superior a Sarmiento y era lógico que se fuera en ventaja por la mínima diferencia.

El entrenador Diego Martínez cambió el dibujo táctico que había propuesto en el empate 0 a 0 ante Platense el sábado pasado, aquella vez jugó con Ezequiel Bullaude más de enganche o cuarto volante, esta vez el esquema fue un 4-4-2, con dos extremos bien abiertos que fueron Langoni y Zenon.

Eso permitió que el juego fuera más directo con pases largos que trataban de ganarle las espaldas a la línea de cinco defensores propuestas por el técnico Sergio Rondina.

De esa manera, a los 9 minutos un pase en profundidad de Advincula, el más destacado en esa etapa, fue sobre Guasone y Merentiel le ganó la posición al defensor de los visitantes para definir por arriba de Monetti.

De esta manera, el goleador xeneize de la temporada pasada ser volvió a encontrar con la red.

Boca se ponía en ventaja porque supo pegar primero y fue preciso a la hora de definir ante un rival que no encontraba la pelota ni las ideas.

Los locales esta tarde en el Pedro Bidegain dominaban el balón sin tener la profundidad como para demostar ese dominio en el arco rival.

Aparte de Advincula, algunos chispazos de Zenon y otros de Luca Langoni, por los extremos, era lo mejor del ganador de este primer tiempo.

Sarmiento no inquietaba, su única situación de riesgo fue un error de Jorman Campuzano que le entregó corto a «Chiquito» Romero, quien arriesgó su físico para despejar la pelota ante la presión del chileno Iván Morales Bravo.

En el final del primer tiempo Boca pudo haber aumentado el marcador cuando en la mejor jugada colectiva de esa etapa, Luis Advincula se proyectó por derecha y mandó un centro que fue conectado de cabeza por Kevin Zenón y desviado al córner por Fernando Monetti con esfuerzo.

En el segundo tiempo vino lo mejor de Boca con varias situaciones para aumentar el marcador, pero con extrema deficiencia a la hora de convertir. Sarmiento, con poco, esperó su oportunidad y Mauri no perdonó.

Si se ve la mitad del vaso lleno, el técnico Martínez empezó a armar su equipo, y jugadores como Zenon y Lema ya empezaron a ganarse la titularidad.

El vaso medio vacío, está en no poder concretar en la red las varias llegadas y no poder conseguir hasta ahora los tres puntos ante dos equipos que como Platense y Sarmiento de Junín que no tienen las individualidaes ni el numeroso plantel que tiene a disposición Diego Martínez.

