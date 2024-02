Dirigente radical pidió el inicio normal de clases y cruzó a UTELPa: “Los guardapolvos no se manchan”

Compartir esta noticia:

Ruben Dario Prieto, vicepresidente 2º de la UCR, pidió por el inicio del ciclo lectivo en tiempo y forma, saliendo al cruce de UTELPa, y también al gobierno de la provincia que «en estos últimos días ha manifestado públicamente que no esta asegurado el inicio del ciclo lectivo 2024».-

Prieto destaca que «Utilizan como pretexto, la alta inflación que se ha generado en este corto periodo de gobierno de Javier Milei, pero durante los últimos cuatro años, no han llevado a cabo acciones concretas en beneficio de los docentes ni siquiera han planteado una mejora de las políticas educativas que hoy por hoy dejan mucho que desear».

Señala que «esta medida extorsiva que plantean, en base a que no están de acuerdo con el incremento salarial pautado por el gobierno, genera una gran preocupación y tristeza en toda la población de la provincia de LA PAMPA, dado que estos sindicalistas, las autoridades de este Gremio no toman conciencia del daño que provocan no solo a los alumnos, los nuevos o en transito en los niveles de educación primaria, sino también a un numeroso grupo de padres y madres que bregan por la educación de sus hijos y que su medio de combatir y sobrevivir a la desorbitante inflación que hoy nos golpea a todos los habitantes de nuestro país, es justamente el de salir a laburar y ganarse el mango mientras los hijos están en el aula».

Según el dirigente radical, «nadie desconoce que los salarios vienen perdiendo, con respecto a la inflación, no solo de los docentes, sino también del personal de seguridad, del personal de salud, y tantos otros, pero la empatía debería ser el sentimiento que debiera emanar de quienes conducen este gremio, porque, reconociendo que quienes estudiaron para la noble tarea de enseñar, deben tener salarios dignos, pero también ante esta crisis es fundamental que no se desconozca el inconveniente que representa el no inicio de clases a una familia tipo, donde hoy los dos jefes de hogar salen a laburar a destajo para poder asegurar el alimento, la vestimenta, la salud y la educación de sus hijos».

Fue tajante al señalar que «Este gremio, que no sabemos bien a quienes representan, ya que hay muchísimos docentes que cumplen con pasión y con gran responsabilidad su tarea de enseñar y no están nucleados dentro del mismo, pero que son arrastrados por las medidas planteadas por este Gremio militante, durante cuatro años fue espectador silencioso, de la degradación de la calidad educativa originada en un gobierno que no se intereso en lo mas mínimo, en el cuidado de los mismos docentes y alumnos, y para muestra podríamos hacer un plebiscito con las padres y madres a ver si están de acuerdo con el nivel educativo que hoy vienen teniendo nuestros hijos…».

«Como radical, defiendo a ultranza la educación pública y lo seguiré haciendo, pero lamentablemente, debemos pensar que cada día que nuestros hijos no estén dentro de un aula es un empujoncito mas rumbo a la ignorancia, la pobreza y la marginación dado que el único método para revertir estos conceptos es la educación, es la presencia de los chicos en las aulas, respetando a los docentes, aprendiendo, siendo evaluados, corregidos y no asegurándoles un paso de grado sin los mas mínimos conocimientos que durante un año debieran aprender…».

Afirmó que «Hacer repetir el año es un procedimiento usado frecuentemente en las escuelas cuando un niño o una niña no logra los aprendizajes esperados. En un país con orden, esta práctica no suele cuestionarse».

Prieto comentó que «Entiendo que deben tener el derecho y la oportunidad de manifestarse cuando algo no les satisfaga, pero inteligente podría ser que utilicen para manifestarse los días de las Jornadas Educativas, donde realmente debieran plantear todos los reclamos y que se dan ya se desde el aspecto salarial, educativo, social dado que también la sociedad se pregunta que actividad desarrolla un docente el día de las famosas jornadas educativas…».

«Por ello, es hora que reflexionen, peleen por el reconocimiento de sus salarios y derechos, pero tengan empatía y el 1 de marzo, que todos nuestros hijos en edad escolar concurran con alegría, con la expectativa de reencontrarse con sus compañeros o conocer alguno nuevo en el aula, con la familia, que entonen con la frente bien alta el Himno Nacional Argentino…».

Finalmente expresó que «Seria a mi entender el acto mas noble que podrían desarrollar en estos tiempos, brindando a los padres la posibilidad de salir a ganarse el mango, teniendo la seguridad que sus hijos están llenándose de herramientas para salir a combatir la pobreza, la ignorancia, la marginación».

