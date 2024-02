En busca del golpe

Compartir esta noticia:

En una nota de opinión enviada a Plan B Noticias, el periodista Oscar Christensen sostiene que el presidente Javier Milei está tras la búsqueda de un golpe institucional.









Quienes hemos vivido distintos golpes de estado en nuestro país, siempre los vimos venir por distintas circunstancias; gobiernos civiles débiles con el peronismo proscripto como los casos de Illia y Frondizi; o gestiones inmersas en crisis políticas y económicas, pero, además, sin respaldo ni consenso político como el gobierno de Isabel Perón en el siglo pasado.

En todos estos casos, la supuesta solución fue un gobierno fuerte, de mano dura, autoritario y sin participación del pueblo en la toma de decisiones, pero, siempre con una visión neo liberal, de derecha y conservadora en los estilos. Para ejercer esto y doblegar la voluntad popular se elegían titulares de economía que respondieran al establishment y aplicaran planes económicos solo beneficiosos para ricos, o entreguistas que demostraran nuestra subordinación al imperio yanqui.

La situación actual difiere de estos casos anteriores y se enmarca en una nueva forma de toma del poder.

Desde la desaparición de las ideologías y la apropiación del poder económico de las decisiones políticas; lo que se logró es un enorme vacío conceptual de la política y un gran menosprecio por los políticos de parte de una sociedad individualista, poco solidaria y mucho menos responsable de las decisiones del conjunto, como, por ejemplo, el voto.

Si bien utilizan gran parte de esos métodos antiguos y muy remanidos, ahora es vital el manejo mentiroso de las promesas electorales y el mensaje manipulador que le llega a la gente cuando dicen “la casta” o los conceptos etéreos de igualdad, libertad, independencia, privado, propiedad y propia decisión para denostar los beneficios que alcanza la sociedad cuando el Estado está presente.

Una palabra que utilizan permanentemente en sus discursos es “república”, pero su concepto está muy lejos en sus actitudes y conductas que desconocen la división de poderes, el federalismo, la existencia de territorios autónomos como son las provincias.

El principal peligro que existe hoy para la democracia Argentina, el federalismo y las autonomías provinciales son las intenciones del régimen nacional que representa Javier Milei, y la ambición económica de poder que el ex presidente Macri acompaña en aras de sus beneficios económicos y la constitución de un gran complejo económico-financiero con los capitales árabes y de los emiratos; quien, en las sombras manipula las decisiones políticas y económicas del presidente a través de sus operadores instalados en los ministerios, secretarias, asesorías y presidencias de entes autárquicos en la gestión nacional. Estamos en manos de una mafia que solo pretende beneficios económicos para unos pocos y que utilizan a un fanático como cabeza de lanza y quien pagará las consecuencias políticas, económicas y penales cuando esto acabe.

Pero, un personaje como Milei no entiende de fracasos, acuerdos, retiros, comprensión y mucho menos de política; él se considera un mesías infalible que con sus ideas salvará al mundo a través de la economía; ya lo demostró en Davos y dejó a los mayores empresarios y ricos mundiales con una mueca de incredulidad; no es un proyecto, no es un plan, no es una definición, solo es una inconsistencia intelectual lejos de la realidad.

¿Qué busca Milei?

Todo indica que la estrategia del gobierno de Milei es producir un gran rechazo a la actitud del congreso que, según él; no le permite gobernar. Para ello envía a sus funcionarios a negociar y acordar; luego rechaza ese acuerdo y solicita otro, pero luego lo rechaza. Esas operaciones políticas de idas y vueltas generan en la sociedad un sentimiento de desazón e inseguridad; cuya responsabilidad achacan a diputados y senadores, tras lo cual, acusan de inoperantes, ñoquis y funcionarios innecesarios para el bienestar general a todos lo legisladores. Esa estrategia es la que busca Milei siguiendo dos experiencias anteriores en Sudamérica; una en Perú con Fujimori y la otra mas reciente en Bolivia con Añez quienes no utilizaron fuerzas armadas y se sostuvieron en los congresos nacionales que luego eliminaron para convertirse en lisa y llanamente dictadores.

Milei va directamente en busca de un golpe institucional que puede lograr solamente con la policía federal y la complicidad activa de gendarmería nacional; no necesita otra cosa.

Es imprescindible una sociedad movilizada, informada, activa, con partidos políticos que defiendan sus ideologías, con dirigentes honestos en sus pensamientos, comprometidos con sus principios y una prensa independiente que se libere del yugo empresarial para decir todas las verdades.

