Jubilados y activos de ANSES contra Ardhoain, Coli y Maquieyra: “son entreguistas”

Compartir esta noticia:

Jubilados, pensionados y activos dependientes de ANSES criticaron el respaldo de los diputados pampeanos a la ley ómnibus de Javier Milei y se declararon en alerta y movilización.









«Las y los trabajadores jubilados, pensionadas y pensionados, activas y activos, cuyos destinos dependen de ANSES, tras la aprobación de la Ley Ómnibus en el Congreso Nacional, repudiamos el apoyo de dos diputados de La Pampa -Ardohain y Maquieyra – y una diputada -Coli-, a este modelo de país, que condena al pueblo al hambre, la desocupación y el empobrecimiento», manifestaron a través de un comunicado difundido en las últimas horas.

En el mismo, cuestionaron la postura de los legisladores nacionales del PRO y la UCR al señalar que «una vez más, quienes fueron votados para defender los intereses y derechos de su pueblo, eligieron aliarse al poder e ignorar el reclamo de los distintos sectores que en diferentes encuentros les manifestaron que apoyar esta Ley, significaba dar herramientas a este gobierno para entregar nuestros recursos naturales, destruir nuestra identidad cultural y rematar las empresas estratégicas de bandera, que constituyen nuestra soberanía nacional».

De todos modos, expresaron que «no sorprende este resultado» ya que «mientras simulaban escuchar al pueblo, negociaban el apoyo a este modelo de país entreguista y de desguace, comprometiendo además nuestras futuras jubilaciones».

Fondo de Garantía de Sustentabilidad

«No les alcanza con ver a miles de trabajadoras y trabajadores jubilados cobrando un ingreso miserable; no les alcanza ver que hemos perdido más del 70 por ciento de nuestra jubilación por la inflación, ahora van por más y restituyen el artículo referido al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES, para que el gobierno nacional lo destine al mercado y no a sus verdaderos beneficiarios. No son diputadas y diputados dialoguistas son entreguistas», subrayaron.

«Por ello, nos declaramos en estado de alerta y movilización, en solidaridad con todos los sectores del país que se oponen a este modelo , y ratificamos nuestra decisión de acudir a la justicia en defensa de nuestros derechos y de nuestro actual sistema previsional solidario, que asegura nuestro presente y el de las futuras generaciones del país», manifestaron.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios