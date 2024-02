Reclamo por alimentos: Grabois denunció a Petovello por incumplimiento de deberes

Compartir esta noticia:

En el marco del desfinanciamiento a los comedores sociales y tras la decisión de la ministra Sandra Pettovello de no recibir a los manifestantes que reclaman asistencia alimentaria, el dirigente Juan Grabois denunció penalmente a la funcionaria por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público. Requirió que se la cite a prestar declaración indagatoria y que se le solicite a la cartera que informe respecto de la ejecución presupuestaria de programas sociales y alimentarios.

“Lo que Pettovello no entiende es que garantizar los derechos alimentarios de las familias humildes, en particular de los niños, no es algo sobre lo que puedan decidir, es una obligación Constitucional, una norma internacional y una ley nacional. En consecuencia, presentamos una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario”, afirma Juan Grabois en su cuenta de X (exTwitter).

La denuncia surge luego de una protesta que se desarrolló la semana pasada en la que referentes de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) denunciaban «inacción por parte de ese Ministerio en la lucha contra el hambre».

Allí salió a la puerta y les avisó a quienes estaban en la puerta: “Chicos, ¿ustedes tienen hambre? Vengan, vengan de a uno, que les voy a anotar el DNI, el nombre, de dónde son, y van a recibir ayuda individualmente”. Esta mañana, en el mismo lugar, se produjo una fila de 27 cuadras con personas que fueron a que se atienda su reclamo. «Yo no cité a la gente para que esté bajo el sol, los convocaron los dirigentes. No los voy a recibir porque yo no los convoqué. Fueron los dirigentes que usan a la gente y la hacen hacer cola bajo el sol», afirmó este mediodía.

“Ahora la ‘gente que tiene hambre’ fue, pero Pettovello dice que no quiere atender a nadie. Ahora que puede chequear ‘DNI, nombre, de dónde son’ de miles de jefes y jefas de hogar sin intermediarios no va. Lo mismo dicen sus empleados en las delegaciones provinciales. La verdad es que Pettovello no quiere resolver el problema, porque es una mala persona y una peor funcionaria”, declaró Grabois. Y agregó: “Ha demostrado ser una persona ignorante con su mente infectada de prejuicios. La variable de ajuste nunca fue la casta, sino los laburantes y la clase media. Ahora la variable de ajuste es la comida y los niños, no los ‘intermediarios’ “.

