¿De qué lado estás?

Compartir esta noticia:

Transformada en miniómnibus, la ley “Bases…” fue aprobada en general. Se caerán varios artículos más en la discusión en particular y parece difícil que pase el Senado sin modificaciones que la tiren para atrás. Con facultades extraordinarias o con el presupuesto discrecional, Milei podrá reventar todo. Ziliotto se opone claramente ¿quiénes más?

Por Javier Urban – La ley ómnibus se terminó votando, consiguieron los votos para la media sanción en general y desde hoy están con la discusión en particular, que por ahi resulta más esclarecedora de lo que fue el debate en general donde el contenido de los artículos fueron negociados en ámbitos ajenos al poder legislativo y el articulado definitivo que se terminó votando no era conocido por legisladores que carecían de la información y, en muchos casos, de la capacidad intelectual para comprenderlo.

Las manos del radicalismo, del bloque conducido por Miguel Pichetto y de los cogobernantes de Cambiemos, el viernes, se alzaron por pedido, remuneración o estar incluídos con anterioridad en la nómina de agentes al servicio de alguna de las grandes empresas con intereses estratégicos en nuestro país. Escudaron su voto en el “respeto al resultado de las urnas” o en «garantizar gobernabilidad”. Fue un cachivache lo que hicieron en términos parlamentarios, ya que no hubo nadie que defendiera estas leyes, no hubo nadie que dijera estoy a favor de esto, por esto, esto y esto. Nunca supimos, porque nadie lo dijo, de qué manera con esta ley se lucha contra la pobreza, cómo se mejoran las jubilaciones, qué artículo de esta ley garantiza que las argentinas y los argentinos vivan con más seguridad y cómo se crea empleo. Si nadie pudo argumentar en favor de la ley ómnibus con ninguna precisión en ese sentido, termina siendo claramente una mentira que esta ley le dé más libertad a los argentinos, en realidad se las quita y al único que le termina dando más libertad es al Presidente de la Nación.

Nunca hubo un tratamiento parlamentario tan anómalo, donde se anunció que se quitaban del despacho a votar artículos que, en el momento de la votación, estaban dentro de ese despacho. Un día antes de la votación, al leer lo que se votaría, el secretario parlamentario leyó una cantidad de artículos que terminó siendo distinta a la que el viernes, en el momento de la votación, leyó el miembro informante. O sea, todo lo que vimos por televisión que se estaba discutiendo en la Cámara de Diputados fue sobre algo que no fue lo que se puso a votación. Los y las diputadas estuvieron dando un debate sin ningún tipo de referencia respecto al texto que desde hoy quieren tratar en particular.

Y ni bien arranque la votación en particular, ahí nomás estarán tratando y votando los artículos 1, 2, 3 y 4 que tienen que ver con las facultades del Congreso delegadas al Presidente. Después los artículos 5 y 6 sobre la reorganización administrativa, el artículo 7 y algunos más con la cuestión de las privatizaciones. Tal vez ahí se pueda ver la coherencia de los y las legisladoras, tal vez veamos si hay efectivamente coherencia entre lo que dicen cuando firman un dictamen o publican en las redes sociales y lo que efectivamente hacen a la hora de votar.

Si bien se ha impuesto, entre quienes no queremos que le vaya bien a Milei porque definitivamente no creemos que de ese modo le vaya a ir bien al país, el sentimiento de orfandad e impotencia porque a la ley en general la terminaron aprobando, debemos decir que lo que se terminó aprobando fue una diezmada ley ómnibus que se pretendía con tres veces más la cantidad de artículos que componen la aprobación en general. Que la mayoría de los que votaron a favor en general de esa ley dicen haberlo hecho solamente porque no podían en este momento desbalancear a un gobierno recién asumido. Que la discusión en particular inevitablemente hará caer muchos de los artículos, incluso sencillamente porque muchos legisladores/ras se darán cuenta recién ahí que habían quedado dentro de la ley. Y que después, lo que quede aprobado, que ya será un mini ómnibus, deberá ir al Senado, donde la amplia mayoría es opositora y donde si le hiciera una sola modificación, la harán volver a la Cámara de Diputados para volver a empezar.

Eso es así. O sea, la ley que pretendían Estados Unidos y los grupos económicos, que ordenaron a una oposición que sufrió los insultos del Presidente para que la votaran y que asegura un destino de miseria planificada para la mayoría de nuestro pueblo, seguramente no pasará en el Congreso.

Pero, de todos modos, el daño de la gestión Milei ya se viene manifestando en forma terrorífica y que le queden súper-poderes habilitados por el Congreso, le permitirá generar mayor sufrimiento.

Y a eso quien lo tiene claro y se planta en una posición que lo coloca como el que verdaderamente lidera el agite de la resistencia, y no sólo en La Pampa, es el gobernador Sergio Ziliotto, que la semana pasada en su visita a 25 de Mayo, para anunciar la incorporación de un anestesista y la construcción de dos viviendas de servicio en el predio del hospital Jorge Ahuad, expresó que «la gente votó a un presidente, no a un monarca» y explicitó «nosotros fijamos una oposición de pertenencia ideológica mirando una Argentina federal, estamos en contra de la ley, porque es un claro avasallamiento y todo está en los primeros seis artículos: apoyar esta ley es sepultar la democracia y avalar el cierre virtual del Congreso, es apoyar el modelo económico que se quiere imponer y que empobrece a la mayoría», dijo Ziliotto.

Ya hemos dicho en este espacio que Ziliotto está en línea con lo que aspira a representar el gobernador bonaerense Axel Kicillof, a quien muchos desde dentro y fuera del peronismo lo piensan como el pilar para confrontar en la calle con el programa de ajuste de Milei. Pero Kicillof debe calibrar su exposición debido a que cada vez que levanta un poco la cabeza desde distintos sectores del peronismo le caen con aquello de que «no nos representa a todos» e incluso tiene como contra su falta de sintonía con La Cámpora, en especial con Máximo Kirchner. Pero fundamentalmente Axel tiene que administrar el principal distrito de la Argentina sin la generosidad de fondos que dispuso en los últimos años. Ya no están Luana Volnovich en el PAMI, ni Fernanda Raverta en la ANSES, ni Pablo Ceriani en Aerolíneas Argentinas.

Ziliotto, sin embargo, tiene las espaldas más anchas, al punto que un informe de la Fundación Mediterránea, que mide los recursos, nivel de endeudamiento, gasto corriente, dependencia del gobierno central y hasta exportaciones de cada provincia, ubica a La Pampa en un lugar, si no de privilegio, por lo menos en un lugar seguro de cara a la motosierra con la que Milei quiere fundir a las provincias. Porque frente al retaceo en el apoyo de los gobernadores al proyecto original de la ley de Bases, MIlei se sacó y retiró la parte fiscal del paquete, pero reservándose la facultad de llegar al equilibrio fiscal por la vía del ajuste, bajando las “transferencias discrecionales”, que son los envíos que van a las provincias por fuera de la coparticipación, para gastos o inversiones. Y en ese informe se la ubica a La Pampa como la que menos vulnerable aparece ante la salvajada del gobierno central. En el listado en el que hay ocho jurisdicciones que sufrirán más -La Rioja, Río Negro, Tierra del Fuego, Salta, Catamarca, Tucumán, Chaco y Corrientes- y donde la provincia de Bs As aparece encabezando el lote de “vulnerabilidad media”, La Pampa está en el puesto 24.

Es desde ese lugar que Ziliotto se le planta a Milei y se gana el respeto de la arena política nacional, con un grado de aprobación de gestión que lo ubican entre los 8 mejores gobernadores del país. Pero también sabe de las intenciones de Milei y su enorme capacidad de daño si consigue las facultades que le permitan concretarlo.

Sabe que Milei sin problemas de conciencia, porque su partido no tiene ningún gobernador, ni intendente, puede “fusilar” a todos por igual, peronistas, radicales, cambiemitas y provinciales, con un ajuste fenomenal. Sabe que quiere eliminar la coparticipación federal, dejando que las provincias vivan del impuesto inmobiliario, patentes de autos e ingresos brutos. Sabe que Milei sabe, que hay provincias cuyo presupuesto depende casi en un 90% de la coparticipación federal y sin coparticipación se transformarían en “inviables”, para lo cual ya pensó la solución: “Deberán declararse jurisdicciones financieramente inviables, solicitar su quiebra y recurrir a la integración regional (con otras provincias) o zonal (con otros municipios)”. O sea desaparecer.

Ziliotto sabe que para Milei hay millones de empleados públicos innecesarios que son un lastre costoso e improductivo para la sociedad, por lo que piensa crear una “Agencia Nacional de reinserción laboral” para que cada organismo nacional, provincial y municipal declare la nómina de empleados “redundantes” que serán transferidos a esa agencia en disponibilidad. En esa situación el empleado tendrá dos posibilidades: a) mantener su sueldo a valor nominal actual (sin indexar) durante tres años. b) conseguir un empleo en el sector privado manteniendo el sueldo indexado más lo que pacte con el privado. Es decir opción a) si ganás 300 mil pesos, y no conseguís empleo en el sector privado, ese monto se mantiene igual durante tres años, con la lógica depreciación. La b) el estado le paga a la empresa donde ingresás, tu sueldo indexado durante tres años, más lo que el privado decida pagarte extra.

Ziliotto sabe que Milei quiere prohibir el derecho a huelga de los estatales y limitarlo en la actividad privada. Prohibir cortes de calles y rutas. Eliminar indemnizaciones. Flexibilización laboral. Que los aportes patronales, pasen a ser aportes de los trabajadores. Sindicatos por empresa, atomización sindical. Cierre de las obras sociales sindicales. Jubilación para mujeres a los 65 años. No actualización de jubilaciones. No jubilación sin 30 años de aportes.

Ziliotto sabe de la importancia de proteger, promover el arte y la cultura como elementos esenciales para el desarrollo de una sociedad justa y equitativa, y también sabe que Milei quiere destruir todo eso.

Ziliotto sabe que si Milei se hace de facultades extraordinarias, a todo eso está dispuesto a llevarlo adelante. Los exégetas del modelo dicen ir hacia el déficit cero, que esta ley va a garantizar el equilibrio con un férreo ajuste fiscal sobre el Estado, basado sobre las privatizaciones y el despido de los empleados públicos. Pero incluso sabe que Milei está gobernando con el presupuesto extendido del año pasado, por lo que en marzo se habrá gastado toda la plata que tiene asignada en las partidas previstas, y luego tendrá nueve meses por delante para hacer lo que quiera discrecionalmente. Y así, aunque la ley no salga, el gobierno disfrazaría esa derrota electoral, haciéndole una vuelta de torniquete a los gobernadores, nuevamente. Porque parte del paquete fiscal de la ley era coparticipable: bienes personales, blanqueo, la posibilidad de coparticipar el impuesto país. Así, estará en condiciones de cumplir con la amenaza de fundir a las provincias, preservando los ingresos del gobierno federal, yendo con otras herramientas hacia el equilibrio fiscal, que han prometido tener este año ante los organismos internacionales, y que las provincias que son las que brindan los servicios de seguridad, de justicia, educación, de salud, que se arreglen.

Tanto, que el recorte ya empezó, desde el 10 de diciembre, Nación no está enviando el dinero de los contratos firmados para obras públicas en La Pampa: proyectado anualmente, se trata de 89.000 millones de pesos. Hubo despidos de más de 120 trabajadores del Procrear que estaban levantando barrios en Santa Rosa, General Pico (donde la intendenta Fernanda Alonso, ya dio por perdida la obra de desagües para la zona oeste, que ya había sido licitada y teme por la continuidad del Acueducto) y Toay.

El cumplimiento de las amenazas también ya empezó. El ministro de Economía había advertido que recortaría las transferencias discrecionales que Nación envía a las provincias si los gobernadores no acompañaban la Ley Ómnibus. Ziliotto y sus diputados Lichi Marin y Ariel Rauschenberger la rechazaron y La Pampa forma parte de los 14 los distritos que no recibieron ni un peso durante 2024. No recibió un peso desde Nación durante el mes de enero.

El jueves movimientos sociales hicieron una olla popular para que los vecinos puedan buscar su almuerzo en el barrio Esperanza de Santa Rosa y una de las organizadoras dijo que hay gente en el barrio que no está comiendo. “En mi caso también, a mí me cuesta un montón, por ahí comemos salteado. Es una realidad. Yo les doy gracias porque muchas veces la organización nos ayuda, los vecinos nos ayudamos. Hoy en día es impresionante la cantidad de gente que se suma a ayudarnos, y entre nosotros en el barrio también nos ayudamos, para agregar que “por ahí hay alguien que necesita un paquete de fideos, un paquete de arroz, y siempre está la gente solidaria. Hay vecinos que hoy en día están sin trabajo y todos lo vemos a eso. Entonces la idea es ayudarnos. Hoy estamos así, ojalá que mejore, pero la gente está pasando hambre”. La canasta escolar ya se disparó un 250% y todavía falta casi un mes para el inicio de clases.

Y es en ese marco, que lo condiciona todo y ha desorganizado la vida de los y las argentinos, que se impone la pregunta ¿de qué lado estás?

Ziliotto aseguró que la obra de reconstrucción de la ruta provincial 20 no está en riesgo porque la provincia se hará cargo si el gobierno nacional no cumple con la obligación del financiamiento. “Nosotros nos vamos a hacer cargo porque la obra pública es infraestructura, es seguridad vial en este caso, es calidad de vida si se trata de un hospital o una escuela, pero también es mano de obra directa para los trabajadores de la construcción”, dijo.

El gobernador también dispuso medidas para contrarrestar la desregulación de los precios de los medicamentos obligando a las farmacias que atiendan afiliados al SEMPRE que informen todas las opciones de una misma droga recetada para que el empleado/a pública tenga la opción de consumir la de menor precio. Por otro lado ya en las colonias de vacaciones del Plan Pro Vida de este Verano se advirtió que hay niños que van sin desayunar e inmediatamente el gobierno provincial destinó casi $ 165 millones al Programa alimentario Nutrir, para la nutrición de niños, niñas, adolescentes y adultos mayores que allí asisten, en todas las localidades de La Pampa. Y ante el avance del “sálvese quien pueda” que propone el libertario, con el programa “Después de hora” dispone el fortalecimiento de redes de contención, brindando acompañamiento con nuevos espacios de intercambio para niños/as y adolescentes de 6 a 16 años, con el propósito de que no caigan en el individualismo.

Los intendentes del norte pampeano destacaron el “permanente apoyo” que reciben del gobierno provincial en estos tiempos de crisis económica profundizada por el gobierno nacional. Así lo destacó Oscar Baras, el jefe comunal de Caleufú, al valorar el plan habitacional “Mi Casa” que no sólo permite construir y entregar viviendas sociales, sino que repercute positivamente en la economía del pueblo”, dijo. Lo mismo que Jorge Sosa, mandatario de Arata que pronosticó que “se deberá seguir trabajando juntos con provincia, frente a este contexto tan preocupante, donde Nación ha achicado la plata a nuestro Estado”, observó.

Ziliotto definitivamente está parado en la vereda de enfrente a la de Milei e insistirá con el modelo de producción y trabajo, de crecimiento con inclusión, de bienestar social creciente, a partir de un Estado ordenador, eficiente, dinámico, abierto y presente.

De los diputados pampeanos que votaron a favor de la ley omnibus, los macristas Ardohain y Maquieyra y la radical Marcela Coly, nadie puede dudar de qué lado están ¿verdad? Simplemente lo hicieron por una cuestión antiperonista. Cínicamente lo expuso el cordobés Rodrigo de Loredo que sin ningún argumento, haciendo una cantidad de circunloquios cayó finalmente en que ellos son el partido de la responsabilidad y el peronismo el partido del fracaso de la justicia social. Ahí se alineó la Colly, docente jubilada, que trabajó en las escuelas públicas de La Pampa, que cobra sus haberes como jubilada de la caja provincial y se beneficia de la cobertura de la obra social de las y los trabajadores del estado pampeano. Parece que esa razonabilidad que les había comunicado a los representantes del colectivo de artistas no veía en la ley, la encontró en el liso y llano antiperonismo.

Ni hablar de Martín Maquieyra que justificó su voto descolgándose con que “los peronistas son un peligro para la Patria; ya los ha juzgado el sistema judicial, los han juzgado los argentinos con el voto y los juzgarán por infames traidores a la Patria”. Eso dijo.

Y son los legisladores provinciales de la oposición –macriradicales y tiernistas- los que al acordar dificultarle el quorum al oficialismo, parecen claramente hacerle un guiño a Milei. A Ziliotto lo paramos acá, parecen decirle.

Ese alineamiento de la opo en La Pampa, hará imprescindible que ninguno de los diputados oficialistas, y en ningún momento, saque los pies del plato, porque incluso con todos ellos en fila, al PJ no le alcanza para tener quorum. De inmediato la pregunta, todas y todos ellos ¿comparten la misma vereda?

No se podría dudar de los empresarios pampeanos. Es que por más que sufrieron en enero la caída brutal de casi 30% en sus ventas, la Unión Industrial de La Pampa; la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de La Pampa; la Cámara de Comercio, Industria y Servicio de Eduardo Castex; la Cámara Empresaria Minera de la Provincia de La Pampa; el Centro de Industria y Comercio de Realicó; la Cámara de Comercio, Industria, Producción y Servicios de General Acha; y la Cámara de Comercio, Industria y Producción de La Pampa, desconociendo toda la ayuda que han recibido durante las últimas décadas del gobierno provincial, se negaron a cerrar sus puertas el 24E cuando La Pampa se le plantó a Milei en aquella histórica movilización.

¿Y la intersidical y la Utelpa, qué? Porque pasó la primera paritaria del año con características muy distintas a las del año pasado cuando el gobierno les podía otorgar a sus empleados un porcentaje de aumento que les permitiera equiparar a la inflación, la cláusula gatillo. Esta vez sólo pudo disponer de un aumento del 10 por ciento. Lejos de la inflación, que celebró Milei y por la cual decía que a Caputo habría que llevarlo en andas, del 30 por ciento.

Los sindicatos rechazaron la propuesta y la calificaron de inaceptable. La Mesa Intersindical, que nuclea a la mayoría de los gremios estatales de La Pampa, ya avisó que habrá asambleas y un plenario de delegados para decidir qué postura van adoptar.

La situación es dramática en cuanto a las circunstancias económicas, pero desde el punto de vista político…es éste el momento para definir de qué lado se está. El diputado nacional José Luis Espert al cierre de la votación en general de la desguasada ley ómnibus dijo que “Viene una Argentina cuyo centro es el valor del individuo y no colectivos innominados como la Patria”. ¿Quiénes en La Pampa están del lado Espert de la vida?

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios