El SOEM rechaza los descuentos en tránsito

Este martes el SOEM realiza una asamblea en el sindicato para analizar que medidas tomar, tras conocer que dos empleadas y una empleada municipal con tratamiento de salud fueron notificadas de la quita del adicional laboral en las últimas horas.

Las personas afectadas con la quita salarial trabajan en la Dirección de Tránsito que conduce Guillermina Castro.

Fue la directora de esa área la que pidió asesoramiento a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la municipalidad para definir qué hacer con esos adicionales que se pagan por la tarea extra.

Jurídicos determinó la quita del adicional y el recorte salarial afecta a dos mujeres, una con tratamiento oncológico, y a un hombre, todos con licencia con carpeta médica.

Sandra una de las empleadas afectadas que tiene fibromialgia, señaló que le queda un año más para jubilarse «con esto me obligan a volver a trabajar porque me va a afectar en la jubilación, siento que te están pinchando, persiguiendo», le dijo a Plan B.

Aclaró que «Todos los que estamos en la Dirección de Tránsito cobramos el adicional. Inspectores, parte administrativa».

-¿Por qué crees que lo hacen? Más allá de la cuestión legal…

-Por la persecución, porque a ellos les gusta que vos les digas todo que sí. Si vos les decís todo que sí y vas con el pie a la rastra, está todo bien. Ahora, en el momento en que vos te plantaste y dijiste, mi cabeza no da más, mi cuerpo no da más, o tenés algún problema familiar, pasaste a ser mal empleado.

-¿Lo dices por algún funcionario?

-En el caso mío era la subdirectora de Documentación, Elba Freiman. No les importa, porque eso lo he visto yo, de que llegue gente tarde. O sea, yo soy la mala y el resto que hacen las cosas mal, son los buenos, porque se trabajan de lunes a sábado y se quedan hasta la hora que les dice. Yo no me puedo quedar.

-¿Únicamente a ustedes tres les sacaron la adicional?

-Sí, a nosotros tres.

-¿Estaban al tanto ustedes del pedido en la Dirección de Asuntos Jurídicos?

-No, me enteré hoy a la mañana por la prensa. Yo no sabía que habían pedido a Asuntos Jurídicos. Sí sabía del memorándum, porque cuando fui a buscar el recibo me dijeron que te vamos a descontar.

-Ahora qué esperan, ¿sabes qué van a hacer?

-No sé, porque la gente de tránsito, ninguna quiere acatar nada, o sea, no son compañeros, lamentablemente. Ese es el problema. Si toda la municipalidad se uniera, cuando pasan estos casos, porque ahora nos pasan a nosotros, mañana le puede pasar a otro sector que también tenga paritarias.

