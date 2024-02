Monsalve, intendente de Juntos por el Cambio: “nuestra línea directa hoy es con el Gobierno provincial”

Compartir esta noticia:

Leonel Monsalve ganó unas elecciones reñidas en 25 de Mayo y fue elegido intendente por Juntos por el Cambio para conducir los destinos del municipio petrolero de La Pampa. Este jueves estuvo en Santa Rosa para el anuncio del lanzamiento de las actividades de Carnavales en esa localidad y en diálogo con Plan B Noticias habló de la deuda que le dejó el exintendente Abel Avendaño, y dijo que tiene mejor relación con la Provincia que con sus aliados de Juntos por el Cambio. «Lo que precisamos lo conseguimos del Gobierno provincial».









-¿Cómo ha encontrado el municipio?

-Había un saldo negativo de 48 millones de pesos. Aparecieron deudas atrasadas con proveedores y que fuimos pagando. Asumimos el compromiso con responsabilidad y hoy casi está saldado, a menos de dos meses de gestión”, dijo el jefe comunal.

Monsalve dijo que recibieron acompañamiento de la Provincia “para que no nos caigamos”. “Nos ofrecieron planes de pago. Por ahora estamos absorbiendo la deuda municipalmente, pero el ofrecimiento estuvo y han estado colaborando en otros aspectos como servicios, mantenimiento”, agregó.

-¿Cubren la deuda con gastos corrientes o sobredimensiona la capacidad del municipio?

-Cubrimos una parte con gastos corrientes, es una zona petrolera que tiene mucho gasto corriente, mucho personal, muchos insumos también. Pero después nos encontramos con boletas que tuvimos que ir cubriendo porque son proveedores que necesitas para el día a día, mantenimiento de maquinaria, funcionamiento, y dar soluciones a cuestiones inmediatas.

Privatización de YPF

Consultado sobre cómo afectaría a 25 de Mayo la posible privatización de la petrolera estatal nacional, el intendente dijo que “tenemos incertidumbre”.

“Cada sector quiere convencer de porqué conviene o no. Pero nosotros estamos acostumbrados a una forma de trabajo en la cual el Gobierno provincial ha estado presente a través de Pampetrol y en el cual nosotros también tenemos que hacer la renovación de la concesión de la zona de explotación de PCR y que para nosotros es fundamental porque son muchos puestos de trabajo”, explicó.

Monsalve detalló que la renovación de la concesión del área de explotación sería en 2026. “El tema es que si no se da una solución inmediata o se resuelve la renovación no hay inversión, la gente se queda sin trabajo y no hay nuevas inversiones para generar nuevas fuentes laborales. En ese sentido estamos trabajando coordinado y creemos que vamos a tener una salida positiva”.

La alianza Pampetrol – PCR puso en marcha 70 pozos petroleros en las áreas Medanito, Jagüel de los Machos, 25 de Mayo Medanito SE y Gobernador Ayala V, en el periodo 2020-2023. Representa el 80% del total de perforaciones realizadas en La Pampa en ese periodo.

-¿Los diputados nacionales de la alianza que integras que votaron la eliminación de las zonas frías te consultaron a vos, más allá de que la ley ahora se cayó?

-Nosotros estamos en un frente que incluye todos los sectores. Yo soy independiente. Incluso tenemos una visión muy diferente al resto de los municipios. Nosotros pensamos desde 25 de Mayo hacia arriba. Entonces nuestra línea directa hoy es Provincia. En el plano nacional hubo intercambios sobre los cuales nosotros no podemos decidir, por supuesto hubo cosas que estamos de acuerdo y otras que no.

-Pero te sentís parte de Juntos por el Cambio o no…

-Yo me siento parte de que la gente votó un cambio en 25 de Mayo y nosotros fuimos la representación. Pero la postura nuestra es tan abierta que tenemos todos los sectores representados con nosotros y la relación con el Gobierno provincial es excelente. Después a nivel nacional muchas veces lo vemos muy lejano. Obras nacionales no hemos visto y hay incertidumbre de lo que va a ser. Lo que precisamos lo conseguimos del Gobierno provincial.

Consultado por la situación social en 25 de Mayo, el intendente dijo que “es compleja” y que hoy “se están recibiendo permanentemente pedidos de trabajo”.

-¿Qué población estable hay en 25 de Mayo?

-Hay 15 mil habitantes aproximadamente. Además hay mucha gente “golondrina” como le llamamos que viene cada 15 días, se va y vuelve.

-¿El petróleo sigue encareciendo la vida a quienes no viven de ese trabajo?

-Claro que sí. Tenemos costos permanentes muy altos. El problema del alquiler, de los alimentos, que hace que todo sea cada vez más difícil.

Propuestas

Monsalve destacó que hace poco intervinieron con la apertura de espacios gratuitos para que emprendedores locales ofrezcan sus servicios. “Estamos buscando inversores de otros tipos de servicios. Tenemos servicios petroleros pero nos faltan alimenticios. Tenemos que aprovechar las regalías para desarrollar molinos harineros, tenemos agua y estamos en vía de poner en producción la tierra fértil con cultivos de alfalfa, cereales”, describió.

“Queremos que el petróleo no sea el único objeto económico de crecimiento de 25 de Mayo”, concluyó.

